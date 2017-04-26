На протяжении трех дней фестиваля воздухоплавания и современной музыки «Прогулка по облакам» вас ждет красочное шоу. На 60 гектарах — фестиваль аэростатов, мегаватты света, тонны звука, звезды российской сцены, более 25 ресторанов разнообразной и вкусной еды, кинопоказы под открытым небом, вечерние яркие выступления, арт-базар, анимация и многое-многое другое.

Настоящий уикэнд для всей семьи — 3 дня лета, полетов, музыки, отдыха, веселья, красочных шоу, вкусной еды и, конечно, возможность дотронуться до неба своими руками!

В игровой зоне для детей вы сможете оставить ребенка, тут работают специалисты, которые присмотрят за вашим малышом, пока вы прогуливаетесь. И поверьте, ему не будет скучно: горки, батуты, показ мультфильмов или театр под открытым небом, возможность порисовать и выиграть приз, завести новых друзей и просто повеселиться. Хватит ли ребенку развлечений на несколько часов? Да, хватит и на 3 дня!

Или вы можете остаться веселиться вместе с ним. Мы продумали площадку так, чтобы гости любого (абсолютно любого возраста) нашли себе забаву по вкусу.

Вы сможете полетать на аэростате, поучаствовать в викторинах с призами, позаниматься спортом (в том числе и йогой), посетить взрослые аттракционы и, конечно, послушать любимую музыку, посетить арт-базар, посмотреть фильмы и многое другое. Мало? Тогда для вас будут работать лекторий и зона мастер-классов.

В вечерне время фестиваль превратиться в танцевальный опен-эйр. Помимо топовых исполнителей на сцене для вас будет работать ди-джей и состоится легендарная «Танцемания».

Детям до 7 лет — вход свободный. Билет на 3 дня на одного человека — 2000 Р, детский билет на 3 дня (до 14 лет) — 1000 Р. Парковка оплачивается отдельно. Подробнее.