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Folk Summer Fest

Folk Summer Fest

В Калужской области, в Тарусском районе на берегу реки Оки пройдет крупнейший фолк-фестиваль России Folk Summer Fest 2017.

Список участников, программа и иные подробности о фестивале «Folk Summer Fest 2017» появятся в процессе приближения мероприятия. Уже сейчас среди участников заявлены: Korpiklaani, Zdob Si Zdub, Нейромонах Феофан, «Аркона», «Тролль гнет ель», «Калевала», Harley McQuinn, Buttrfly Temple, «Боянов гимн», «Рада и Терновник» и другие.

Стоимость билетов на три дня фестиваля — 4500 Р с человека.

Где и когда?
Отрада, усадьба
Волковское, Калужская обл., Тарусский р-н, с. Волковское, Усадьба Отрада
21 июля 2017, пятница
10:00
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22 июля 2017, суббота
10:00
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23 июля 2017, воскресенье
10:00
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