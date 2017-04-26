В Калужской области, в Тарусском районе на берегу реки Оки пройдет крупнейший фолк-фестиваль России Folk Summer Fest 2017.

Список участников, программа и иные подробности о фестивале «Folk Summer Fest 2017» появятся в процессе приближения мероприятия. Уже сейчас среди участников заявлены: Korpiklaani, Zdob Si Zdub, Нейромонах Феофан, «Аркона», «Тролль гнет ель», «Калевала», Harley McQuinn, Buttrfly Temple, «Боянов гимн», «Рада и Терновник» и другие.

Стоимость билетов на три дня фестиваля — 4500 Р с человека.