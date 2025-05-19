Разлив «Голубого Дуная», или Как в Туле боролись с пьянством в 1950-е годы

Исполняется сорок лет со дня памятной многим антиалкогольной кампании. Однако это была далеко не первая борьба с пьян­ством и алкоголизмом в СССР.

В послевоенное время с регулярностью примерно раз в пятнадцать лет в стране начинали усиленно перевоспитывать любителей злоупотребить, да и просто употребить тоже.

Сообразим на троих

Первое послевоенное постановление «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками» было принято ЦК КПСС и Советом Министров СССР в 1958 году. Через две недели это постановление продублировал Совет Министров РСФСР, а 13 января 1959 года подписано решение Тулоблисполкома, которое называлось так же красиво – «Об усилении борьбы с пьянством и наведении порядка в торговле крепкими напитками».

Как видно из названия документа, главное зло виделось не столько в самом пьянстве, сколько в неправильной продаже крепких напитков.

Была запрещена торговля водкой в мелкорозничной городской торговой сети, в специализированных магазинах, в столовых, кафе и закусочных. В магазинах разрешалось продавать водку только с десяти утра. Запрещалась также продажа водки во всех предприятиях торговли общественного питания, кроме ресторанов, расположенных на вокзалах, в аэропортах, на привокзальных и пристанционных площадях. Запретили водку в непосредственной близости от промышленных предприятий, учебных заведений, детских учреждений, больниц, санаториев, в местах массовых гуляний и отдыха.

Проблема доступности всевозможных распивочных дей­ствительно была очень актуальной. Например, Василий Воронин в своих воспоминаниях, посвященных послевоенной Узловой, рассказывает про такое всем известное злачное место, как ларек «Голубой Дунай», где всегда были какие-то разборки, происходили драки.



Так выглядела послевоенная пивная "Голубой Дунай" в Свердловске.

«Ларек стоял на самом выгодном месте и был выкрашен в голубой цвет, за что и получил название, – описывал Василий Николаевич. – На десять дореформенных рублей там можно было взять 150 г водки, две кружки пива и бутерброд. Причем пиво в то время не отпускали, если не брали таранку. В те давние времена тарань считалась сорной рыбой, вылавливали ее много, и она стоила дешево. Дома у всех имелась таранка, так как в нагрузку к пиву ее надо было взять не менее 500 г, а это несколько рыбин. Когда мы подросли, этого уже не было. Не было ни таранки, ни самого пива. Теперь эта рыба превратилась из сорной в деликатесную».

Также, по его воспоминаниям, на базаре было много забегаловок, где, не тратя много времени, можно было попить пива. И в них даже был такой вид обслуживания: «Вам охлажденное или подогретое?» Подогретое – в зимнее время.

Красивым названием «Голубой Дунай» после войны называли почти все народные забегаловки, которые действительно почему-то очень часто окрашивали в голубой цвет.

Были такие и вблизи завод­ских проходных в Туле, например в районе завода «Штамп» или оружейного. Рабочий человек, возвращаясь со смены, а то и по дороге на завод, вполне мог позволить себе пропустить граммов сто или сколько ему надо.

На сайте «Алексинский городской форум» есть, например, цитата из алексинской районки 1957 года: «На самой людной улице поселка Высокое стоит небольшое деревянное здание, выкрашенное голубой краской. Вывеска на нем гласит: «Павильон № 1». У завсегдатаев это заведение именуется «Голубой Дунай». Около него постоянно толпятся нетрезвые и сквернословящие субъекты, отпускающие грубые, а порой и нецензурные шуточки в адрес прохожих. Да оно и понятно. Павильон торгует лишь водкой и пивом. Сейчас это заведение, принадлежащее ОРОу треста «Алексинтяжстрой», оказалось в непосредственном соседстве с новым Дворцом культуры».



Третьим будешь? Карикатура из журнала "Крокодил".

Если кому мало газеты, можно вспомнить, например, фильм 1955 года «Сын» с Леонидом Харитоновым, где один из героев, выйдя уже в ночи из цирка, подходит к такому вот павильону и просит кружку пива, заговорщически показывая жестом, что хочет еще и стаканчик. Продавщица немедленно наливает, подавая еще и бутерброд, который, очевидно, был в нагрузку. Тоже обычное дело: в привокзальных ларьках, например, в то время выскочившему на перрон пассажиру просто так бутерброд иногда нельзя было купить – только в комплекте с водкой.

В «Коммунаре» от 1949 года есть объявление о том, что тульским ликеро-водочным заводом открыт магазин водочных изделий на ул. Советской, 62.

В продаже имеются: водка различной крепости и в любой расфасовке, в большом ассортименте ликеры выдержанные, наливки сладкие, настойки горькие и сладкие, коньяки, шампанское, виноградные вина в любой расфасовке и стопками. Магазин за наличный расчет принимает стеклянную винно-водочную посуду по установленным ценам. Последнее – важно. Бутылок действительно не хватало, поэтому водку в магазины иногда привозили просто в бочках, а отпускали в розлив или в принесенную тару.





Шестидесятые. На троих.

Фото из коллекции Михаил Тенцера, "Тула ушедшего века". tulainpast.ru

Считается, что именно тогда появилось классическое выражение «на троих». Раньше можно было в одиночку заскочить в очередной «Голубой Дунай», теперь же приходилось сбиваться в группы, чтобы взять вожделенную дозу.

Постановление привнесло некоторые изменения и в качество выпускаемой продукции. Так, по просьбе тульского совнархоза, ликеро-водочным заводом треста спиртовой и сахарной промышленности был прекращен выпуск водки «40 градусов», которая «имеет ниже вкусовые качества, содержит значительное количество вредных для здоровья человека примесей (сивушные масла, альдегиды и др.), а также в отдельные периоды вырабатывается из паточного ректификата, что в свою очередь также снижает качество данной водки».

Взамен этой водки завод увеличил выпуск «Московской особой».

При этом никаких поблажек к плану сделано не было: в четвертом квартале 1959 года, когда водка «40 градусов» была снята с производ­ства, объем валовой и товарной продукции увеличился на одну и ту же сумму – 956,5 тысячи рублей. То есть сколько выпустили (вал), столько и продали.

Пьянка на пионерские деньги

Поскольку винопитие было повсеместное, время от времени оно перерастало в публичные скандалы. Так, едва в области появился новый первый секретарь обкома Иван Юнак, как выплыла история с сыном одного из секретарей обкома С. Тимофеева – по иронии судьбы того самого секретаря, который утверждал снятие с производства некачественной водки.

Его сын в нетрезвом виде подрался ночью в совхозе «Богучарово». Недоброжелатели утверждали, что он специально шел драться; отец – что просто случайно посветил фонариком на драку, поэтому стал ее участ­ником.



Пивной ларек у тульского аэропорта. 1971 г.

По версии отца, которую он озвучивал с трибуны партконференции, эту ошибку, то есть выпивку, сын имел с товарищами нечасто, но выпивал. Идя поздно вечером из Богучарово домой на дачу, он имел при себе электрический фонарик, которым освещал дорогу. Шел один. При освещении фонаря увидел драку около палатки рабочих оружейного завода, приехавших в Богучарово на уборку урожая. Как он объяснил, а потом повторил на следствии, в этой драке обнаружил шофера совхоза «Богучарово» Сидорченко, который дрался с группой или нападал в нетрезвом невменяемом состоянии на спящих рабочих оружейного завода, работавших там на уборке. «Он осветил эту драку вместо того, чтобы в нее вмешаться и как-то остановить. Он освещал ее, пока они там возились».

По сути, дело не стоило такой шумихи. Даже главный виновник – тот самый Сидорченко, нападавший в невменяемом состоянии на спящих рабочих, – получил условный срок, и суд выдал его на поруки общественности. Но этот случай дошел даже до ЦК.

Особенное возмущение вызвало то, что отец, желая замять скандал, отправил непутевого ребенка в армию, в танковые войска.

«Я считал, что дело было прекращено, – оправдывался отец перед товарищами со всей области. – В армию ему идти было надо. Я пришел к товарищу Чуканову, тогда первому секретарю обкома партии, и говорю: «Борису прислали повестку для отправки в армию. Я считаю, что сейчас, когда это дело прекращено и следствие закончено, пожалуй, это будет правильно». Товарищ Чуканов сказал: «Да, пожалуй, это будет правильно. Пусть идет». При этом сам провинившийся был уверен: историю намеренно раздули, чтобы ему отомстить.



Ночной ларек с пивом и водкой из фильма "Сын". 1955 г.

Другой громкой историей стал банкет на сто человек со спиртными напитками, случившийся после проведения праздника, посвященного 40-летию пионерской организации, активом тульского горкома комсомола в ресторане гостиницы «Тула».

В празднике принимали участие работники обкома и горкома комсомола, директора школ и пионервожатые.

Обком комсомола под видом питания 75 пионервожатых в ходе праздника передал пятьсот рублей, выделенных Тульскому Дворцу пионеров на проведение пионерского праздника, для проведения банкета. Подобные действия прямо противоречили указаниям ЦК КПСС о категорическом запрещении различного рода банкетов за государственный счет. В итоге со всех участников коллективной пьянки собрали по рублю и вернули деньги пионерам.

В пылу дискуссий, правда, немного преувеличили. Во-первых, со всех и без того собирали по два рубля на банкет и оркестр живой музыки. А кроме того, на это мероприятие были пущены не все пресловутые пятьсот рублей, а лишь то, что осталось, поскольку за все дни слета не все члены делегаций успевали на оплаченные обеды. Однако выговоры по партийной линии организаторам все равно прилетели.

23 литра самогона

Принять постановление – одно, а вот исполнить его – совсем другое. Согласно справке, подготовленной УВД по Тульской области для обкома партии, человеческий фактор никто не отменял. Материалы в адмкомиссиях подчас рассматривались без участия нарушителей, то есть формально. Рассмотрение дел по месту работы нарушителя практиковалось редко.

Была усилена профилактическая работа среди водительского состава автохозяйств, особенно проверка водителей при возвращении в гаражи.

Эти мероприятия позволили снизить количество случаев управления автомобилями в нетрезвом состоянии. В первом квартале 1959 года было подвергнуто штрафу 3822 человека.

Как нетрудно вывести из справки, число случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии уменьшилось, но никоим образом не исчезло. Уместно опять же вспомнить кино. По рассказу Анатолия Кузнецова, в то время тульского писателя, был снят фильм «Мы, двое мужчин». Героиня просит своего знакомого, который едет на грузовике в город, взять с собой ее сына – ему к первому классу надо купить костюм. Шофер дядя Миша как раз вышел из пивнушки, да еще набрал полный кузов баб, которые едут на рынок.

Еще по дороге, пока перебирались на пароме, шоферня, под общее веселье, уговорила мальчика попробовать водку.

Была усилена борьба с самогоноварением. Вот некоторые из нарушителей. У колхозника сельхозартели имени Кирова Алексинского района В. Е. Киселева было обнаружено 23 литра самогона и 32 литра закваски. Заведующая детским садом поселка Шатск Болоховского района Добродеятелева с сотрудницей Федосеевой занимались изготовлением самогона непосредственно в помещении детского сада. У них изъято шесть литров самогона, хранившегося в кладовой вместе с продуктами. Главный инженер Казановского шахтоуправления № 4/12 Кимов­ского района Н. П. Минашкин изготовил на производстве по чертежам универсальный самогонный аппарат. Работниками милиции аппарат был изъят.

Для пресечения фактов распития спиртных напитков в магазинах, столовых, на улицах, во дворах и подъездах жилых домов в города, районные центры и рабочие поселки области направлялись специальные группы из работников милиции и общественности. Тем более что продажа крепких спиртных напитков в торговых точках, расположенных в непосредственной близости от промышленных объектов, школ и культурно-просветительских учреждений, продолжалась.



Агитплакат против пьянства.

Согласно той же справке УВД, продавали водку в магазине № 23 Косогорского райпотребсоюза на территории Б. Еловской РТС, магазине № 16 ОРСа треста «Сталиногорскуголь», у Дворца пионеров и детского дома, в магазинах № 73, 78 того же ОРСа у средних школ. Около Дома культуры в гор. Лаптево был открыт павильон с продажей водки в розлив. В Дубенском районе торговали водкой прямо у проходной чугунолитейного завода. Поэтому 55 процентов от общего числа привлеченных к ответственности за хулиганство являлись рабочими завода.

Из Донского сообщали, что многие палатки не имеют утвержденного для них ассортимента прохладительных напитков, минеральных вод, кваса, зато водка содержится в широком ассортименте. Ей торгуют в розлив, особенно по вечерам, причем пьяницам даже устраивался кредит до получки. Торговали на законном основании: шестнадцати палаткам торговля водкой была разрешена решением исполкома Донского райсовета депутатов.

В общем, борьба велась со всей отчаянностью – до следующего постановления.