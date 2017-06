Ahmad Tea Fest

24 июня в Москве состоится седьмой однодневный фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival.

Хедлайнером этого года станет британский музыкант Ричард Эшкрофт, вокалист The Verve и автор песен «Bitter Sweet Symphony», «The Drugs Don’t Work» и множества других хитов, которые определили эпоху. В 1990-м году он создал группу The Verve, которая быстро прославилась своим экспериментальным звучанием и мощной энергетикой и влилась в реку под названием «брит-поп». Вершиной творчества группы стал альбом «Urban Hymns», вошедший в топ-20 самых продаваемых когда-либо альбомов в Соединенном Королевстве.

Эшкрофт окружен ореолом таинственности. Его отчим будто бы состоял в Ордене Розенкрейцеров, сам Эшкрофт мог появиться на сцене в противогазе и куртке из кристаллов Swarovski или на четыре года полностью отказаться от мобильного телефона. Ноэль Галлахер любит шутить, что Ричард не отбрасывает тень, намекая сразу и на его мистический образ, и на экстремальную худобу.

С 2000 года певец фокусировался на сольной карьере, а в 2010 году основал коллектив RPA & The United Nations of Sound. Следующий альбом поклонники музыканта увидели только весной 2016 года. «These People» стала четвертым сольным альбомом Эшкрофта и попала в список лучших релизов 2016 года по версии iTunes.

Альбом вышел на собственном лейбле Эшкрофта «Righteous Phonographic Association» совместно с «Cooking Vinyl Records». А продюсером These People выступил давний соратник музыканта, Крис Поттер. Знаковым воссоединением стало и участие аранжировщика Уила Малоне, сотрудничавшего с Эшкрофтом на культовых альбомах The Verve — The Verve A Northern Soul (1995), Urban Hymns (1997) и первым сольным Alone with Everybody (2000), ставшим платиновым в Великобритании.

Классическое рок-звучание, нехитрая философия пабов в текстах и томный узнаваемый голос —вот каким сегодня предстает Эшкрофт. В России музыкант выступит впервые на площадке Ahmad Tea Music Festival в Музеоне.

Фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival проводится в Москве с 2011 года. Миссия фестиваля быть мостом между британской и русской музыкальной культурой. Поддержка значимых культурных инициатив является многолетней маркетинговой политикой бренда в России. За шесть лет фестиваль стал частью культурного ландшафта столицы, а на его сцене выступили: PJ Harvey, The Libertines, Hot Chip, Elbow, Antony and the Johnsons, Alt-J, Django Django, The Maccabees, Bombay Bicycle Club, I Am Kloot, Peace, Erland and The Carnival, Fanfarlo, Palma Violets, Citizens!, Maxïmo Park, Klaxons.

