Организаторами фестиваля «Маёвка Лайв 2017» выступили телеканал «Музыка Первого», входящий в «Цифровое Телесемейство» Первого канала, и Российский Союз Молодежи.

В фестивале «Маёвка Лайв 2017» примут участие звёздные исполнители: Ольга Бузова, Настасья Самбурская, Ёлка, «ВИА Гра», MBAND, Елена Темникова, SEREBRO, Сергей Лазарев, Нюша, Олег Майами, «Мохито», Elvira T, Kristina Si, ST, Юлианна Караулова, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, «Банд'Эрос», MOLLY, Алексей Воробьёв, Рома Штайн, USTINOVA, Play, Паша Панамо, Vougal, «Винтаж», Jukebox Trio, НЮТА, LOC-DOG, DONI, Клава Кока, KAN, Юля Паршута, Tony Tonite, Рома Bestseller, «Френды», Dante, Markus Riva, Кравц, Guru Groove Foundation, ROZHDEN, Артём Качер, Pasha Leem, ms. Sounday, Джон Даллер, Serezha Raev, Мари Краймбери, «Лови», Звонкий, Kristian Kostov, Артём Пивоваров, «Сухие», Настя Кудри

Музыкальный фестиваль «Маёвка Лайв 2017» — это многочасовой марафон из выступлений молодых и популярных артистов из ротации канала «Музыка Первого».

Фестиваль «Маёвка Лайв» популярен у москвичей, в 2016 году на нём присутствовало 15000 человек и вышло на сцену 50 артистов.

Телеканал «Музыка Первого» начал вещание в 2005 году. Эфир канала —трансляции клипов молодых российских исполнителей, шоу-программы, рассказы о кино, моде, звёздах и самых актуальных молодёжных темах.

Вход свободный. Подробнее.