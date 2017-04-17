Ясная Поляна вновь примет у себя фестиваль молодежных фольклорных ансамблей «Молодо-зелено». Праздник будет проходить на территории музея-усадьбы на площадке за Кучерской избой.

Вас ожидает встреча с яркими, талантливыми молодыми коллективами, которые с огромной любовью исследуют, изучают, исполняют традиционный фольклор Тульского края, и мудрыми наставниками — этнографическими ансамблями села Кузовка Богородицкого района, села Стояново Одоевского района, хором духоборов села Архангельское Чернского района. Также гости праздника услышат фольклорные ансамбли из Тулы, Щекино, Донского, Новомосковска и других населенных пунктов Тульской области. В программе — традиционные народные песни, инструментальные наигрыши, танцы и игры.

Но фестиваль порадует не только своей музыкальной программой. Участники и гости смогут поиграть в народные игры, вместе поводить хороводы, потанцевать «Кадриль», «Матаню» и «Краковяк».

В этот день мы приглашаем наших посетителей на тематические экскурсии по заповеднику и теплице — «Шаги в природу», «Самая чистая радость — радость природы», «Традиции русской усадьбы», «Сто первых растений», «Сады, или искусство украшать пейзажи». Мы также предлагаем поучаствовать в мастер-классах (Кузня) под руководством яснополянских мастеров и попробовать традиционную яснополянскую выпечку (территория у Кузни). У всех желающих будет возможность покататься в экипаже и верхом, сделать фотографии в народных костюмах, приобрести яснополянские сувениры и рассаду тепличных растений.

Вход на фестиваль осуществляется по входному билету на территорию заповедника. Стоимость билета — 100 рублей. Стоимость участия в мастер-классе — 100 рублей, билеты приобретаются на месте. Стоимость тематических экскурсий уточняйте дополнительно в кассе музея.

Организаторы мероприятия: ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», музей-усадьба «Ясная Поляна».