От боли в спине нет таблеток – что поможет?

Как помочь себе в период обострения и что сделать, чтобы боль больше не возвращалась? Поговорили об этом с неврологами, узнали кое-что новое.

С болью в спине сталкивается хотя бы раз в жизни каждый взрослый человек — по некоторым данным, 80% населения планеты страдают от нее.

Невролог, мануальный терапевт, вертебролог, зав. отделением ранней медицинской реабилитации Тульской областной клинической больницы Александр Атяшев объяснил, почему болит и что делать.

— Почему весной страдающих от боли в спине становится больше?

— Обострение боли может накрыть вас в любое время года. Просто весной у нас увеличивается двигательная активность. Традиционно это начало дачного сезона. Люди старшего возраста, потрудившись ударно на грядках, потом сидят в очереди в поликлинике на прием к неврологу.

Молодые люди тоже, случается, там сидят, но по другой причине — они активно начинают использовать самокаты, роликовые коньки, велосипеды, скейтборды.

Если человек в обычной рабочей жизни сидит за компьютером, на работу ездит на машине, а дома сидит перед телевизором, то, когда двигательная активность резко увеличивается, например съездил на велопрогулку или вскопал огород, может заболеть спина.

По статистике, 80% болей в спине, в том числе в пояснице, это неспецифические боли. Это значит, что мы НЕ ЗНАЕМ, ЧТО БОЛИТ! Болеть может и мышца, и фасция, и межпозвонковый сустав, а может и все сразу. Как правило, это умеренные, не очень хорошо локализованные боли — обычно на приеме говорят: «Болит где-то тут».

Что провоцирует боль? Потаскали ведра с водой или мешки с цементом, долго копали огород или катались на велосипеде — и к вечеру спина «отваливается». Обычно болит 3-5 дней, потом отпускает.

Если пациент на приеме говорит, что ничего тяжелого не поднимал, дачу не копал, вел обычный, привычный образ жизни, причем не малоподвижный, но жалуется на постоянную скованность, которая усугубляется после эмоциональных переживаний, то причина болей, скорее всего, стресс. И когда начинаешь расспрашивать человека — что за работа, какая обстановка в семье, — выясняется, что работа высокострессовая, дома скандалы и конфликты, да еще и тяжело болел недавно. Это так называемая центральная боль, то есть причина боли — неправильно работающий противоболевой блок нервной системы.

— К какому врачу бежать?

— Для начала — к терапевту. Он назначит нестероидные противовоспалительные препараты, если нужно — миорелаксанты. И направит на дополнительные обследования, если нужно.

Скорее всего, запишет вас к неврологу, так как бОльшая часть болей связана с неврологией. А может быть, и к травматологу, если заподозрит травму. Или к нефрологу — боли в пояснице может провоцировать поражение почек.

— Есть еще кинезотерапевт. Или это не про боль?

— Это специалист по движению, который может оценить, правильно ли вы двигаетесь, все ли мышцы у вас задействованы, какие слабые. Например, пациент жалуется, что при ходьбе болит бедро. Кинезотерапевт может определить из-за чего: возможно, это слабая 4-главая мышца бедра или подвздошно-поясничная, а может быть, это слабая средняя ягодичная мышца, отвечающая за подъем ноги. Кинезотерапевт — это врач или инструктор-методист по ЛФК, имеющий высшее физкультурное образование. И в первую очередь он подбирает упражнения для коррекции движения.

— Сейчас в фитнес-залах, на спортплощадках много занимающихся. Кто-то усиленно худеет к пляжному сезону, кто-то накачивает мышцы. Многие занимаются по видеоурокам. Насколько обычный человек может грамотно заниматься спортом?

— Глобально движение, без разницы какое, это благо. То, что вы можете перенести, и то, что вам нравится. Но есть постулаты здоровья: статическая нагрузка для спины — это плохо. Вредно долго сидеть, стоять в наклоне, делать рывки с нагрузкой.

В спортзале часто клиенты занимаются самостоятельно. Что и как они делают, и правильно ли делают — неизвестно даже им самим. Взяв чрезмерно большие веса, выполняя упражнения неправильно технически, можно серьезно навредить себе. Поэтому лучше заниматься с инструктором.

Кто-то скажет: «Я в зеркало смотрю и контролирую процесс». На самом деле это обман: наша психика так устроена, что одновременно выполнять движение и контролировать его выполнение мы не можем.

Все выше сказанное относится и к йоге, и к пилатесу. Кстати, пилатес это вообще не фитнес, а один из реабилитационных методов. Его можно выполнять только с инструктором.

Еще один совет: если вы начинаете делать какие-то упражнения и у вас от этого появляется боль, остановитесь. Возможно, вы неправильно выполняете движение и вообще это не ваше.

Бывают случаи, что людям с грыжами в позвоночнике друзья советуют «закачивать спину». Человек идет в спортзал, начинает заниматься, и ему становится только хуже. Неправильное движение провоцирует защемление нервного корешка. В таких случаях нужны определенные занятия с инструктором ЛФК.

— Как часто и сколько по длительности надо заниматься физкультурой, чтобы быть в форме?

— Это очень индивидуально. Общие рекомендации такие: для поддержания здоровья достаточно заниматься 3 раза в неделю по 60 минут.

Более спортивные люди могут заниматься 3-5 раз в неделю. Ежедневные занятия — ближе к профессиональному спорту, и это не про здоровье.

Если мы говорим про лечебную физкультуру, то упражнения вам подбирает врач. И заниматься нужно ежедневно по 5-10 минут 2-3 раза в день.

— Сейчас много сообществ, где люди занимаются северной ходьбой, в том числе те, кто любит дачу. Почему же у них спины болят после дач?

— Это тривиальная перегрузка. Даже если вы занимаетесь 2-3 раза в неделю спортом, это совсем не значит, что можно приехать в выходные на дачу и провести весь день в наклоне, сажая картошку.

Не надо за один приезд благоустраивать весь сад-огород. Растяните удовольствие на несколько выходных.

Если вы что-то сажаете, делайте это на четвереньках, подложив под колени что-то мягкое, или в наколенниках.

Если вы поливаете грядки, используйте шланг или систему автоматического полива.

Если поднимаете что-то, не берите больше 5 кг, распределяйте вес на две руки. И поднимайте груз с прямой спиной, приседая и выпрямляя ноги. Для переноса тяжестей используйте тачки или тележки.

— Правда ли, что для тела лежать полезнее, чем сидеть? А сидеть полезнее, чем стоять?

— Сидеть вреднее, чем стоять. По крайней мере для спины и тазобедренных суставов. Нагрузка статическая больше. Вы можете сидеть, не двигаясь, довольно долго. А стоя все-таки переминаетесь с ноги на ногу. Впрочем, стоять 8 часов тоже неполезно.

Идеальная нагрузка — разнообразная. Если у вас сидячая работа, то 30 минут посидели, потом встали и походили, поделали какие-то движения руками. Есть столы, которые регулируются по высоте. Поработали 30 минут сидя, подняли стол до высоты конторки и поработали стоя 30 минут.

— Вы все время говорите про мышцы. Есть исследования, что болеть могут фасции. И боль эта совсем другая, от нее не помогают миорелаксанты и обезболивающие. Это так?

— Фасция — это «футляр» мышц. На каждой мышце свой «футляр». И задача фасции — обеспечить скольжение мышц друг по другу. Сами по себе они не сокращаются и не расслабляются. Они могут укорачиваться и уплотняться с возрастом, и потом уже не растягиваться, мешая растягиваться мышцам.

Очень мало мы знаем, как устроены фасции и как они работают. Но уже точно знаем, что они могут болеть. И никаких таблеток от этой боли нет. Миорелаксанты на них не действуют.

Зато мы точно знаем, что на суставы, мышцы и фасции действует ДВИЖЕНИЕ!

— А как вы относитесь к назначению антидепрессантов при болях в спине?

— Есть клинические рекомендации при лечении болей в спине — ключевое слово РЕКОМЕНДАЦИИ: использовать нестероидные противовоспалительные средства, миорелаксанты при наличии миотонического синдрома, а витамины группы В — как ко-анальгетик. Но в каждом случае подход индивидуален.

Я редко назначаю пациентам эту тройку. Чаще всего НПВС нужны в острой фазе — это в первые две недели возникновения боли. А если человек страдал полгода, а потом все-таки дошел до врача, назначать ему НПВС нет смысла, они не будут работать.

Если на осмотре у пациента вижу каменные мышцы, они болят, только тогда назначаю миорелаксанты. Если есть боль, но мышцы мягкие, миорелаксанты работать не будут.

Есть еще много других групп препаратов, которые используют при лечении боли в спине, например антиконвульсанты и антидепрессанты. Антиконвульсанты — это первая линия терапии нейропатической боли, то есть связанной с повреждением нерва. Она ощущается как жгучая, кипящая. И чаще всего обусловлена зажатием нервного корешка грыжей в диске позвонка. При такой боли НПВС не работают.

Антидепрессанты применяем при лечении хронической боли, то есть боли продолжительностью 3 месяца и более.

Или той, которая возникает как бы сама по себе, при привычном образе жизни без ударной физнагрузки, при утренней скованности тела. Такая боль не связана с нарушением структуры мышц, связок и суставов. Это нарушение механизма ощущения боли.

— Что вы скажете на утверждение психологов, что спина — это наша «кладовка» непрожитых эмоций?

— Никакого анатомического и физиологического обоснования в этом нет. От эмоционального перегруза может болеть не только спина, но и голова. Да, спина страдает чаще, но я связываю это с сидячим образом жизни. И когда мы испытываем стресс, переживаем депрессивный эпизод, тяжелые болезни, организм утрачивает баланс. Где тонко, там и рвется.

Если говорить про профилактику болей в спине, то это точно не таблетки. Движение — самое главное профилактическое средство болей в спине. А при хронической боли — еще уменьшить количество стресса в своей жизни, наладить сон и питание, поддерживать баланс «работа — отдых».

Еще важно иметь время для себя. И это не то самое время, когда вы занимаетесь домашними делами, детьми и внуками. Именно для себя — для занятий своим хобби, общения с друзьями… Сколько нужно такого времени для себя? Да хоть полчаса в день или полдня в неделю.

ВТОРОЕ МНЕНИЕ

Врач ЛФК, иглорефлексотерапевт, мануальный терапевт клиники «Физиоздоровье» Алексей Григорьев:

— Боль в спине может возникать при любом заболевании. Можно сместить позвонок или растянуть мышцы даже при обычном кашле. Боль в спине может быть осложнением соматических заболеваний, например при аутоиммунном поражении. Грыжи в позвоночнике обуславливают всего 15% болей в спине. Но только врач может сказать, что именно является причиной боли. Может быть, у вас аппендицит, который проявляется болью в пояснице. Бывает и такое.

Запомните: если боль очень интенсивная и продолжается больше двух дней, то обращение к врачу обязательно.

Наиболее распространенная причина боли в спине — перегрузка мышц у нетренированного человека и ассиметричная нагрузка из-за неправильной позы. Если мышца перегружена, то другие компенсируют нагрузку, так возникают целые мышечные цепи, из-за чего нарушается правильная ходьба, поддержание тела в вертикальном положении, возможность нормального сна.

Почему страдает в первую очередь поясница? Потому что здесь наибольшее количество мышц, отвечающих за равновесие и подъем тяжестей.

Что касается стресса, то человек реагирует на него стандартно — втягивает голову в плечи и зажимает шею. Непрожитые эмоции в теле — одна из теорий причин боли в спине, имеющая малое отношение к реальности. Ни одна эмоция, кроме страха, влияющего на плечевой пояс, связей со спиной не имеет. Но! Мышцы-сгибатели сильнее мышц-разгибателей, поэтому на любой стресс сгибатели будут спазмироваться.

Если вдруг вас скрутило, наиболее безопасно использовать согревающие мази. Они снимают мышечный спазм, улучшают кровообращение и улучшают эластичность тканей.

Профилактика боли — только движение круглый год. Тренируйте те движения, которые собираетесь делать. Растяжка, кстати, не всем полезна. Если у вас есть заболевания суставов, то она противопоказана. Наиболее безопасны дыхательные практики цигун.

Для людей до 45 лет, ведущих активный образ жизни, не имеющих поражений опорно-двигательной системы, занятия спортом должны быть с тренером. Для тех, кто старше 45 лет, — сначала консультация врача, а потом уже физкультура. Заниматься физической активностью нужно ежедневно по 15 минут минимум и 1,5 часа максимум.