Потерялся любимец семьи

Кличка — Маффин. 5,5 лет, очень ласковый, но пугливый. Кастрированный.

Тула, с. Архангельское, ул. Парковая, д. 5.

Если кто-нибудь видел или подобрал его — большая просьба позвонить по телефонам:

8(963) 223-03-41

8(902) 846-28-66

8(902) 846-07-00