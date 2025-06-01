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Потерялся любимец семьи

Потерялся любимец семьи

Кличка — Маффин. 5,5 лет, очень ласковый, но пугливый. Кастрированный.

Тула, с. Архангельское, ул. Парковая, д. 5. 

Если кто-нибудь видел или подобрал его — большая просьба позвонить по телефонам:

8(963) 223-03-41
8(902) 846-28-66
8(902) 846-07-00

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