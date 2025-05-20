Куда поступать после ЕГЭ в этом году: нашли самые низкие проходные баллы в тульских вузах

Проходной балл — это сумма баллов по всем вступительным испытаниям, с которой во время прошлогодней приемной кампании был зачислен самый «слабый» студент, набравший самое маленькое количество баллов.

Значение проходного балла меняется каждый год в зависимости от прошлогодних результатов ЕГЭ абитуриентов. В каждом вузе и для каждой специальности проходной балл будет свой.

Алерт: актуальную информацию уточняйте на сайте вуза или по телефону горячей линии!

Тульский государственный университет

«Химия»

Проходной балл: 149.

Вступительные испытания:

математика — 40

или биология — 39,

биология — 39, русский язык — 40,

химия — 39.

Форма обучения: очная.

Места:

бюджетные — 50,

платные — 30.

Стоимость платного обучения: 149 900 руб./год.

«Техносферная безопасность»

Проходной балл: 145.

Вступительные испытания:

математика — 40,

русский язык — 40,

физика — 39

или информатика и ИКТ — 44,

или химия — 39.

Места и форма обучения:

на очной форме обучения: бюджетные — 20, платные — 20;

на заочной форме обучения: платные — 100.



Стоимость платного обучения:

очная форма обучения — 149 900 руб./год,

149 900 руб./год, заочная форма обучения — 61 900 руб./год.

«Наземные транспортно-технологические средства»

Проходной балл: 143.

Вступительные испытания:

математика — 40,

русский язык — 40,

физика — 39

или информатика и ИКТ — 44,

или химия — 39.

Места и форма обучения:

на очной форме обучения: бюджетные — 20, платные — 15;

на заочной форме обучения: платные — 100.



Стоимость платного обучения:

очная форма обучения — 154 900 руб./год,

154 900 руб./год, заочная форма обучения — 61 900 руб./год.

«Стандартизация и метрология»

Проходной балл: 143.

Вступительные испытания:

математика — 40,

русский язык — 40,

физика — 39

или информатика и ИКТ — 44,

или химия — 39.

Места и форма обучения:

на очной форме обучения: бюджетные — 20, платные — 15;

на заочной форме обучения: платные — 60.



Стоимость платного обучения:

очная форма обучения — 149 900 руб./год,

149 900 руб./год, заочная форма обучения — 61 900 руб./год.

«Материаловедение и технологии материалов»

Проходной балл: 141.

Вступительные испытания:

математика — 40,

русский язык — 40,

физика — 39

или информатика и ИКТ — 44,

или химия — 39.

Места и форма обучения:

на очной форме обучения: бюджетные — 20, платные — 15;

на заочной форме обучения: платные — 40.



Стоимость платного обучения:

очная форма обучения — 149 900 руб./год,

149 900 руб./год, заочная форма обучения — 61 900 руб./год.

Ниже можете ознакомиться с полным списком направлений подготовки бакалавриата и специалитета. Курсивом выделены предметы на выбор.

Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

Профессиональное обучение («туризм и гостиничный сервис»)

Проходной балл: 137.

Вступительные испытания:

математика — 39,

русский язык — 42,

история — 35

или обществознание — 42.

Форма обучения: очная.

Места:

бюджетные — 15,

платные — 15.

«Агроинженерия (технические системы в агробизнесе)»

Проходной балл: 134.

Вступительные испытания:

математика — 39,

русский язык — 42,

физика — 39

или информатика и ИКТ — 44.

Форма обучения: очная.

Места:

бюджетные — 15,

платные — 10.

Педагогическое образование с двумя профилями подготовки («музыка» и «дополнительное образование»)

Проходной балл: 127.

Вступительные испытания:

русский язык — 42,

обществознание — 42,

история — 36

или творческое испытание по основному музыкальному инструменту, сольфеджио и вокалу — 40.

Форма обучения: очная.

Места:

бюджетные — 10,

платные — 5.

Педагогическое образование с двумя профилями подготовки

Направленности: «технология и экономика», «технология и робототехника», «технология и безопасность жизнедеятельности».

Проходной балл: 124.

Вступительные испытания:

математика — 39,

русский язык — 42,

физика — 39

или информатика и ИКТ — 44,

или обществознание — 42.

Форма обучения: очная.

Места:

бюджетные — 20,

платные — 10.

Педагогическое образование с двумя профилями подготовки

Направленности: «начальное образование и информатика», «начальное образование и дополнительное образование», «начальное образование и дошкольное образование».

Проходной балл: 124.

Вступительные испытания:

математика — 39,

русский язык — 42,

биология — 39

или обществознание — 42.

Форма обучения: очная.

Места:

бюджетные — 45,

платные — 15.

Ниже можете ознакомиться с полным списком направлений подготовки бакалавриата и специалитета.

А остальные где?!

На практике найти проходные баллы для поступления в других вузах оказалось невозможно. Мы и искали на сайтах, причем не всегда интуитивно понятных, и звонили. Точных цифр никто не сообщает. На горячей линии одного из вузов нам предложили подождать до августа — уж тогда-то информация наверняка появится.