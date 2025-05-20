Куда поступать после ЕГЭ в этом году: нашли самые низкие проходные баллы в тульских вузах

Проходной балл — это сумма баллов по всем вступительным испытаниям, с которой во время прошлогодней приемной кампании был зачислен самый «слабый» студент, набравший самое маленькое количество баллов.
Значение проходного балла меняется каждый год в зависимости от прошлогодних результатов ЕГЭ абитуриентов. В каждом вузе и для каждой специальности проходной балл будет свой.
Алерт: актуальную информацию уточняйте на сайте вуза или по телефону горячей линии!
Тульский государственный университет
«Химия»
Проходной балл: 149.
Вступительные испытания:
- математика — 40
или биология — 39,
- русский язык — 40,
- химия — 39.
Форма обучения: очная.
Места:
- бюджетные — 50,
- платные — 30.
Стоимость платного обучения: 149 900 руб./год.
«Техносферная безопасность»
Проходной балл: 145.
Вступительные испытания:
- математика — 40,
- русский язык — 40,
- физика — 39
или информатика и ИКТ — 44,
или химия — 39.
Места и форма обучения:
- на очной форме обучения:
- бюджетные — 20,
- платные — 20;
- на заочной форме обучения:
- платные — 100.
Стоимость платного обучения:
- очная форма обучения — 149 900 руб./год,
- заочная форма обучения — 61 900 руб./год.
«Наземные транспортно-технологические средства»
Проходной балл: 143.
Вступительные испытания:
- математика — 40,
- русский язык — 40,
- физика — 39
или информатика и ИКТ — 44,
или химия — 39.
Места и форма обучения:
- на очной форме обучения:
- бюджетные — 20,
- платные — 15;
- на заочной форме обучения:
- платные — 100.
Стоимость платного обучения:
- очная форма обучения — 154 900 руб./год,
- заочная форма обучения — 61 900 руб./год.
«Стандартизация и метрология»
Проходной балл: 143.
Вступительные испытания:
- математика — 40,
- русский язык — 40,
- физика — 39
или информатика и ИКТ — 44,
или химия — 39.
Места и форма обучения:
- на очной форме обучения:
- бюджетные — 20,
- платные — 15;
- на заочной форме обучения:
- платные — 60.
Стоимость платного обучения:
- очная форма обучения — 149 900 руб./год,
- заочная форма обучения — 61 900 руб./год.
«Материаловедение и технологии материалов»
Проходной балл: 141.
Вступительные испытания:
- математика — 40,
- русский язык — 40,
- физика — 39
или информатика и ИКТ — 44,
или химия — 39.
Места и форма обучения:
- на очной форме обучения:
- бюджетные — 20,
- платные — 15;
- на заочной форме обучения:
- платные — 40.
Стоимость платного обучения:
- очная форма обучения — 149 900 руб./год,
- заочная форма обучения — 61 900 руб./год.
Ниже можете ознакомиться с полным списком направлений подготовки бакалавриата и специалитета. Курсивом выделены предметы на выбор.
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого
Профессиональное обучение («туризм и гостиничный сервис»)
Проходной балл: 137.
Вступительные испытания:
- математика — 39,
- русский язык — 42,
- история — 35
или обществознание — 42.
Форма обучения: очная.
Места:
- бюджетные — 15,
- платные — 15.
«Агроинженерия (технические системы в агробизнесе)»
Проходной балл: 134.
Вступительные испытания:
- математика — 39,
- русский язык — 42,
- физика — 39
или информатика и ИКТ — 44.
Форма обучения: очная.
Места:
- бюджетные — 15,
- платные — 10.
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки («музыка» и «дополнительное образование»)
Проходной балл: 127.
Вступительные испытания:
- русский язык — 42,
- обществознание — 42,
- история — 36
или творческое испытание по основному музыкальному инструменту, сольфеджио и вокалу — 40.
Форма обучения: очная.
Места:
- бюджетные — 10,
- платные — 5.
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки
Направленности: «технология и экономика», «технология и робототехника», «технология и безопасность жизнедеятельности».
Проходной балл: 124.
Вступительные испытания:
- математика — 39,
- русский язык — 42,
- физика — 39
или информатика и ИКТ — 44,
или обществознание — 42.
Форма обучения: очная.
Места:
- бюджетные — 20,
- платные — 10.
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки
Направленности: «начальное образование и информатика», «начальное образование и дополнительное образование», «начальное образование и дошкольное образование».
Проходной балл: 124.
Вступительные испытания:
- математика — 39,
- русский язык — 42,
- биология — 39
или обществознание — 42.
Форма обучения: очная.
Места:
- бюджетные — 45,
- платные — 15.
Ниже можете ознакомиться с полным списком направлений подготовки бакалавриата и специалитета.
А остальные где?!
На практике найти проходные баллы для поступления в других вузах оказалось невозможно. Мы и искали на сайтах, причем не всегда интуитивно понятных, и звонили. Точных цифр никто не сообщает. На горячей линии одного из вузов нам предложили подождать до августа — уж тогда-то информация наверняка появится.