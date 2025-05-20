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Куда поступать после ЕГЭ в этом году: нашли самые низкие проходные баллы в тульских вузах

Куда поступать после ЕГЭ в этом году: нашли самые низкие проходные баллы в тульских вузах

Посмотрели сайты вузов, изучили списки, собрали направления. 

Проходной балл — это сумма баллов по всем вступительным испытаниям, с которой во время прошлогодней приемной кампании был зачислен самый «слабый» студент, набравший самое маленькое количество баллов.

Значение проходного балла меняется каждый год в зависимости от прошлогодних результатов ЕГЭ абитуриентов. В каждом вузе и для каждой специальности проходной балл будет свой.

Алерт: актуальную информацию уточняйте на сайте вуза или по телефону горячей линии!

Тульский государственный университет

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«Химия»

Проходной балл: 149.

Вступительные испытания:

  • математика — 40
    или биология — 39,
  • русский язык — 40,
  • химия — 39.

Форма обучения: очная.

Места:

  • бюджетные — 50,
  • платные — 30.

Стоимость платного обучения: 149 900 руб./год.

«Техносферная безопасность»

Проходной балл: 145.

Вступительные испытания:

  • математика — 40,
  • русский язык — 40,
  • физика — 39
    или информатика и ИКТ — 44,
    или химия — 39.

Места и форма обучения:

  • на очной форме обучения:
    • бюджетные — 20,
    • платные — 20;
  • на заочной форме обучения:
    • платные — 100.

Стоимость платного обучения:

  • очная форма обучения — 149 900 руб./год,
  • заочная форма обучения — 61 900 руб./год.

«Наземные транспортно-технологические средства»

Проходной балл: 143.

Вступительные испытания:

  • математика — 40,
  • русский язык — 40,
  • физика — 39
    или информатика и ИКТ — 44,
    или химия — 39.

Места и форма обучения:

  • на очной форме обучения:
    • бюджетные — 20,
    • платные — 15;
  • на заочной форме обучения:
    • платные — 100.

Стоимость платного обучения:

  • очная форма обучения — 154 900 руб./год,
  • заочная форма обучения — 61 900 руб./год.

«Стандартизация и метрология»

Проходной балл: 143.

Вступительные испытания:

  • математика — 40,
  • русский язык — 40,
  • физика — 39
    или информатика и ИКТ — 44,
    или химия — 39.

Места и форма обучения:

  • на очной форме обучения:
    • бюджетные — 20,
    • платные — 15;
  • на заочной форме обучения:
    • платные — 60.

Стоимость платного обучения:

  • очная форма обучения — 149 900 руб./год,
  • заочная форма обучения — 61 900 руб./год.

«Материаловедение и технологии материалов»

Проходной балл: 141.

Вступительные испытания:

  • математика — 40,
  • русский язык — 40,
  • физика — 39
    или информатика и ИКТ — 44,
    или химия — 39.

Места и форма обучения:

  • на очной форме обучения:
    • бюджетные — 20,
    • платные — 15;
  • на заочной форме обучения:
    • платные — 40.

Стоимость платного обучения:

  • очная форма обучения — 149 900 руб./год,
  • заочная форма обучения — 61 900 руб./год.

Ниже можете ознакомиться с полным списком направлений подготовки бакалавриата и специалитета. Курсивом выделены предметы на выбор.

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Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

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Профессиональное обучение («туризм и гостиничный сервис»)

Проходной балл: 137.

Вступительные испытания:

  • математика — 39,
  • русский язык — 42,
  • история — 35
    или обществознание — 42.

Форма обучения: очная.

Места:

  • бюджетные — 15,
  • платные — 15.

«Агроинженерия (технические системы в агробизнесе)»

Проходной балл: 134.

Вступительные испытания:

  • математика — 39,
  • русский язык — 42,
  • физика — 39
    или информатика и ИКТ — 44.

Форма обучения: очная.

Места:

  • бюджетные — 15,
  • платные — 10.

Педагогическое образование с двумя профилями подготовки («музыка» и «дополнительное образование»)

Проходной балл: 127.

Вступительные испытания:

  • русский язык — 42,
  • обществознание — 42,
  • история — 36
    или творческое испытание по основному музыкальному инструменту, сольфеджио и вокалу — 40.

Форма обучения: очная.

Места:

  • бюджетные — 10,
  • платные — 5.

Педагогическое образование с двумя профилями подготовки

Направленности: «технология и экономика», «технология и робототехника», «технология и безопасность жизнедеятельности».

Проходной балл: 124.

Вступительные испытания:

  • математика — 39,
  • русский язык — 42,
  • физика — 39
    или информатика и ИКТ — 44,
    или обществознание — 42.

Форма обучения: очная.

Места:

  • бюджетные — 20,
  • платные — 10.

Педагогическое образование с двумя профилями подготовки

Направленности: «начальное образование и информатика», «начальное образование и дополнительное образование», «начальное образование и дошкольное образование».

Проходной балл: 124.

Вступительные испытания:

  • математика — 39,
  • русский язык — 42,
  • биология — 39
    или обществознание — 42.

Форма обучения: очная.

Места:

  • бюджетные — 45,
  • платные — 15.

Ниже можете ознакомиться с полным списком направлений подготовки бакалавриата и специалитета.

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А остальные где?!

На практике найти проходные баллы для поступления в других вузах оказалось невозможно. Мы и искали на сайтах, причем не всегда интуитивно понятных, и звонили. Точных цифр никто не сообщает. На горячей линии одного из вузов нам предложили подождать до августа — уж тогда-то информация наверняка появится.

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сегодня, в 16:48 0
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