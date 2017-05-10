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Victory Street Fest

Victory Street Fest

20 мая в Московской области, на «Арены Мытищи» состоится первый открытый фестиваль уличной культуры «Victory Street Fest 2017».

Площадь Victory Street Fest 2017 составит около 20.000 м2 и будет разделена на тематические кварталы: Graffiti, Sport, Music, Relax, Show. Ожидается более 200 участников, которые представят свои работы зрителям.

На профессионально оснащенных 4 площадках будут проходить мастер-классы от судей, будут соревноваться лучшие солисты и команды различных танцевальных направлений в Танцевальном Шоу, будут сражаться в баттлах хип-хоп и брейк-данс танцоры. Вас ждет профессиональное шоу с отличным звуком, крутыми Ди-джеями и MC!

Дети, молодёжь и взрослые возраста от 4 — 40 лет будут биться за приз и респект от судей.

На конкурсе по Современным танцам «Victory Cup» ожидается более 1500 человек участников -профессионалы и те, кто хочет быть услышанным. Улица будет заполнена талантливыми, яркими, сильными и достойными людьми. Они будут будоражить ваше сознание и вдохновлять! Вы снова захотите рисовать или танцевать, стать частью этих успешных людей и прыгнуть до Солнца.

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Где и когда?
Арена Мытищи
Мытищи, ул. Летная, 17
20 мая 2017, суббота
10:00
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