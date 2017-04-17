В селе Крапивна в пятнадцатый раз пройдет Международный фестиваль Крапивы. Каждый год, когда свою силу набирает растение, давшее имя старинному уездному городу, мы приглашаем гостей на праздник в его честь.

В этом году фестиваль на главной сцене в 12.00 торжественно откроет Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии. Затем на сцену выйдут музыканты тульского коллектива Kamenskikh Band — Игорь Каменских (вокал) и Александр Щеглов (гитара). Дуэт исполнит популярные эстрадные песни на итальянском — кстати, несколько лет назад, став победителем конкурса «Пять шагов к Олимпу», Игорь Каменский поехал на мастер-класс в академию искусств итальянского города Пезаро. И уже после этого он отправился покорять сердца телезрителей, пройдя отбор во второй сезон проекта «Голос».

Уже не в первый раз в Тульской области выступят столичные гости — Светлана Жаворонкова и группа Electric Soul.

Светлана Жаворонкова

В этом году в Доме культуры «Ясная Поляна» вместе с ними мы отпраздновали Рождество в стиле «соул» и после этого решили представить музыкантов широкой публике. Московским завсегдатаям джазовых клубов творчество Светланы Жаворонковой хорошо известно — ее называют одной из самых интересных соул-вокалисток столицы, отмечая аутентичность ее манеры исполнения. В 2016 году Светлана стала победительницей конкурса «Усадьба Jazz Роза Хутор» в категории «Вокал».

Кстати, гитарист Electric Soul Юрий Новгородский выступит на сцене фестиваля еще с одним проектом — группой Backstage, музыканты которой работали с известными российскими блюзменами — Николаем Арутюновым и Сергеем Вороновым.

Backstage

Backstage — один из первых российских коллективов, взявших ориентир на формат джем-бэнда — синтез блюза, фанка, соула, рока с ярко выраженным импровизационным началом.

В этом году вместе с юбилеем нашего праздника мы отпразднуем еще одну круглую дату — тридцатилетие группы «Мегаполис». Это не первый концерт группы, который проводится в рамках крапивенского фестиваля: в 2012 году «Мегаполис» закрывал программу главной площадки выступлением, посвященным 25-летию своей творческой деятельности. В этот раз Олег Нестеров и его музыканты также выйдут на сцену в качестве хедлайнеров.

«Мегаполис»

Финальным аккордом фестиваля станет выступление творческой группы Our gentle house — совместного проекта диджеев, чей стаж работы на тульской клубной сцене насчитывает два десятилетия. Резиденты группы — Дмитрий Осипов (DJ Osipov M) и Григорий Барков (DJ ГриБ) — представят свой экспериментальный сет совместно с театром огня «Эра».

Театр огня «Эра»

Помимо главной сцены, гостей Крапивны в этот день будут ждать и другие фестивальные площадки, которые будут работать до 22.00. Для посетителей фестиваля 3 июня с 10.00 от площади Московского вокзала (Тула) до Крапивны будет курсировать маршрутное такси.

Как всегда, музыкальная программа главной сцены будет сочетаться с ярмаркой сувениров и изделий ручной работы, изготовлению которых можно поучиться на традиционных мастер-классах. Для желающих освоить технику изготовления кружев из крапивного волокна мастер-класс в краеведческом музее проведет мастерица Евгения Рогозина.

А подкрепить свои силы можно будет на фестивальном фудкорте, все участники которого подготовят специальное крапивное меню. Здесь также можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам национальных кухонь разных стран.

Крапивенский краеведческий музей в день фестиваля предложит своим гостям поучаствовать в разнообразных интерактивных программах, квестах и конкурсах, позволяющих больше узнать об истории Крапивны и жгучем растении, ставшем символом этого города. Гостям фестиваля мы рекомендуем принять участие в интеллект-шоу «Удивительная крапива».

Преподаватели факультета естественных наук Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого с удовольствием расскажут – и даже смогут показать, почему крапива жжется, есть ли у нее нежгучие родственники, как получить натуральные красители из крапивы и многое другое.

Фирменным знаком фестиваля уже давно стали крапивные бои. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях – «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку». Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании. Бои проведет Центр традиционной культуры «Витязь».

Также гостей Крапивны ждет городок аттракционов «ЗакрутиХа» – здесь можно будет покататься на круглых и жердевых качелях, испытать ловкость в хождении на ходулях, посоревноваться в боях мешками на бревне и сыграть в старинную русскую игру «закрутиха».

Фестивальные площадки начнут свою работу в 12.00. Для посетителей фестиваля 3 июня с 10.00 от площади Московского вокзала (Тула) до Крапивны будет курсировать маршрутное такси. Средняя стоимость проезда – 150 рублей, отправляться маршрутки будут по мере наполнения. Уехать обратно можно будет от здания Крапивенской администрации.

Программа фестиваля.