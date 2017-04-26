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Экофест

Экофест

Летом 2017 «ЭкоФест» традиционно станет крупнейшим эколого-развлекательным событием года!

Уникальная особенность фестиваля заключается в том, что это новый формат активного познавательного отдыха для участников любого возраста. Фестиваль объединит: экологическое просвещение, выставки, конкурсы, выступления известных артистов, водные забавы, спортивные соревнования, необычные инсталляции, возможность увидеть и опробовать эко-технические новинки и чистейшие экологические продукты.

Центральная идея мероприятия — цивилизованное отношение к использованию природных ресурсов и умение жить в гармонии с окружающей средой современного мегаполиса.

Для специалистов в рамках фестиваля организуются специальные мероприятия. Для всех желающих проводится экологический лекторий.

Трехдневная программа фестиваля включает десятки направлений, среди которых вы непременно найдете то, что понравится именно вам.

Для детей: научная лаборатория с микроскопами, планетарий, природные экскурсии, тактильный зоопарк, хаски-шоу, мастер-классы по поделкам из природных материалов и игровая программа.

Для мужчин: чемпионат по стрельбе из лука, выставки, эко-лекторий и научно-популярные выступления, мастер-класс по рыбалке, прокат велосипедов, тест-драйв экологичных средств передвижения и презентации технологий ресурсосбережения для дома и квартиры.

Для девушек свои радости: ярмарка эко-товаров, мастер-классы по кулинарии, йоге и медитации, живописи и фотографии.

И объединяющие всех: фудкорт со здоровой и вкусной пищей, музыкальная программа, кинотеатр под открытым небом, купание на песчаном пляже реки Оки, прогулки по старинной Тарусе (городу в этом году 770 лет!) с массой сувенирных лавок, музеев и милых достопримечательностей, а также посещение органических ферм и эко-поселений.

Вход свободный. Подробнее.

Где и когда?
Сад Эрмитаж
Москва, ул. Каретный Ряд, 3
26 августа 2017, суббота
11:00
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27 августа 2017, воскресенье
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