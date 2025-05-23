Двое пострадавших при атаке беспилотников в Туле до сих пор остаются в больнице

Фото Юлии Александровой.

Губернатор Дмитрий Миляев подвел итоги массированной воздушной атаки в Тульской области. Налет БПЛА продолжался более двух суток.

— За это время в нашем регионе было зафиксировано 16 воздушных атак, в ходе которых, по уточненным данным, подразделениями ПВО Минобороны России сбито 53 беспилотника, — сообщил глава региона. — Пострадали 2 человека, в настоящее время они находятся в больнице. Жильцы одного из домов в областной столице на время ремонтных работ размещены в гостиницах.

По данным губернатора, оперативные службы продолжают работу по обследованию территорий на предмет наличия обломков беспилотников, а также выявлению случаев повреждения домов и имущества жителей.