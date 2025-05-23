  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Двое пострадавших при атаке беспилотников в Туле до сих пор остаются в больнице - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Двое пострадавших при атаке беспилотников в Туле до сих пор остаются в больнице
Фото Юлии Александровой.

Двое пострадавших при атаке беспилотников в Туле до сих пор остаются в больнице

По предварительным данным, в Туле 20 жилых домов получили повреждения.

Губернатор Дмитрий Миляев подвел итоги массированной воздушной атаки в Тульской области. Налет БПЛА продолжался более двух суток.

— За это время в нашем регионе было зафиксировано 16 воздушных атак, в ходе которых, по уточненным данным, подразделениями ПВО Минобороны России сбито 53 беспилотника, — сообщил глава региона. — Пострадали 2 человека, в настоящее время они находятся в больнице. Жильцы одного из домов в областной столице на время ремонтных работ размещены в гостиницах.

По данным губернатора, оперативные службы продолжают работу по обследованию территорий на предмет наличия обломков беспилотников, а также выявлению случаев повреждения домов и имущества жителей.

Сюжет: Массированная атака БПЛА 20-23 мая
Рабочие приступили к ремонту поврежденной беспилотником пятиэтажки на Металлургов
Жизнь Тулы и области
Рабочие приступили к ремонту поврежденной беспилотником пятиэтажки на Металлургов
сегодня, в 11:16, 2 565 0
За ночь над Тульской областью уничтожено 18 БПЛА
Жизнь Тулы и области
За ночь над Тульской областью уничтожено 18 БПЛА
сегодня, в 07:50, 44 3823 1
Отбой опасности БПЛА объявили в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Отбой опасности БПЛА объявили в Тульской области
сегодня, в 06:00, 27 3300 0
ПВО в Тульской области отражает 15-ю атаку беспилотников подряд
Жизнь Тулы и области
ПВО в Тульской области отражает 15-ю атаку беспилотников подряд
сегодня, в 01:36, 26 5185 0

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:53 0
Другие статьи по темам
Событие
БПЛА

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В 2025 году в Тульской области трудоустроят 10 тысяч подростков
В 2025 году в Тульской области трудоустроят 10 тысяч подростков
Вклады туляков выросли до 406,3 млрд рублей
Вклады туляков выросли до 406,3 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.