Как справиться с тревожностью, если в городе объявлена опасность атаки БПЛА

За последнюю неделю в небе над Тулой и областью все чаще слышны угрожающие хлопки. Как сохранить самообладание в непростой ситуации, рассказала Елена Кузнецова, заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева».



Елена Кузнецова

Соблюдайте правила безопасности

Вспомните рекомендации МЧС. Зачастую первой реакцией при звуках хлопков у людей становится любопытство: посмотреть в окна, подойти ближе. Не стоит этого делать – наша безопасность в наших руках!

Продумайте план действий

Изучите памятки по поведению в различных опасных ситуациях, заранее подготовьте «тревожный чемоданчик». Обговорите с близкими порядок действий и поддержание связи. Так во время стресса не нужно будет задумываться, что и в какой последовательности делать, а шансов на панику останется меньше.

Спокойствие, только спокойствие!

Паника и паническая атака, как правило, выражаются в учащенном поверхностном дыхании. Чтобы прийти в себя, следует найти спокойное место, сосредоточиться на своем дыхании и выполнить несколько простых упражнений. Одно из них делается так:

Медленно и глубоко вдыхайте через нос, стараясь наполнить легкие воздухом. Медленно и полностью выдыхайте воздух через рот, вытесняя весь воздух. Повторите эти шаги несколько раз. Важно, чтобы дыхание было медленным и глубоким. Так вы успокоите нервную систему и вернете ощущение контроля.

Еще одна техника – задержка дыхания:

Задержите дыхание на несколько секунд. Медленно и контролируемо выдыхайте воздух через рот. Повторяйте эту схему несколько раз, обращая внимание на паузу в дыхании.

Важно сохранять спокойст­вие рядом с детьми: они очень чувствительны к эмоциональному состоянию родителей и сразу замечают, если старшие сильно переживают. Эти эмоции мгновенно передаются ребенку. Если он достаточно взрослый, заранее поговорите с ним об опасности и действиях в данных ситуациях, убедив его в том, что правильные действия сохранят жизнь и здоровье.

Обратитесь за помощью

Если тревога стала постоянным спутником, мысли о возможных негативных событиях не дают уснуть и мешают нормальной жизни, следует обратиться к психологу или психотерапевту. Специалисты научат методикам снижения тревожности, помогут вернуться к нормальной жизни. Если помощь нужна немедленно – функционирует круглосуточный телефон доверия, где специалисты-психотерапевты дадут рекомендации в конкретном случае.