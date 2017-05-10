афиша
афиша
Регистрация
Вселенский карнавал огня

Вселенский карнавал огня

В Парке Киноприключений «Мастер Панин» (бывшая Крепость «Сетуньский Стан») состоится грандиозное и ожидаемое многими поклонниками огненного шоу событие — Московский международный фестиваль уличных театров «Вселенский карнавал огня 2017».

На Московском Международном фестивале уличных театров «Вселенский карнавал огня 2017» выступят более 30 уличных театров. И каждый из них обладает высочайшим уровнем мастерства.

В течение фестивального вечера «Вселенского карнавала огня 2017» команды-участники представят свои уникальные программы, а потому особые впечатления и симпатии непременно появятся у каждого зрителя. Яркие росчерки пламени на фоне ночного неба, фантастические световые фигуры, танцующие под дивные звучания музыки, фееричные выступления танцоров, акробатов и каскадеров — на это стоит посмотреть.

Победители «Вселенского карнавала огня 2017» определятся в следующих номинациях: лучшее огненное шоу; лучший уличный перформанс; лучшее пиротехническое шоу; лучшее шоу визуальных спецэффектов и др.

В состав жюри фестиваля «Вселенского карнавала огня 2017» войдут Иван Охлобыстин, братья Запашные, Александр «Хирург» Залдостанов и другие известные личности. Ведущий — Виталий Гогунский.

Билеты от 1000 Р. Подробнее.

Где и когда?
Парк киноприключений Мастера Панина
Москва, 2-й Сетуньский проезд, 5-б
3 июня 2017, суббота
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.