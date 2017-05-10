В Парке Киноприключений «Мастер Панин» (бывшая Крепость «Сетуньский Стан») состоится грандиозное и ожидаемое многими поклонниками огненного шоу событие — Московский международный фестиваль уличных театров «Вселенский карнавал огня 2017».

На Московском Международном фестивале уличных театров «Вселенский карнавал огня 2017» выступят более 30 уличных театров. И каждый из них обладает высочайшим уровнем мастерства.

В течение фестивального вечера «Вселенского карнавала огня 2017» команды-участники представят свои уникальные программы, а потому особые впечатления и симпатии непременно появятся у каждого зрителя. Яркие росчерки пламени на фоне ночного неба, фантастические световые фигуры, танцующие под дивные звучания музыки, фееричные выступления танцоров, акробатов и каскадеров — на это стоит посмотреть.

Победители «Вселенского карнавала огня 2017» определятся в следующих номинациях: лучшее огненное шоу; лучший уличный перформанс; лучшее пиротехническое шоу; лучшее шоу визуальных спецэффектов и др.

В состав жюри фестиваля «Вселенского карнавала огня 2017» войдут Иван Охлобыстин, братья Запашные, Александр «Хирург» Залдостанов и другие известные личности. Ведущий — Виталий Гогунский.

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