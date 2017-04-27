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Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017

Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017

15 июля в Москве в музее-заповеднике Коломенское пройдёт фестиваль «Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017».

Фестиваль «Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017» пройдет на Дьяковом городище в парке «Коломенское» с 11 утра. Это уникальное мероприятие перенесёт вас в эпоху Средневековой Руси, и вы лично примете участие в военных сражениях между русским князем и конунгом викингов.

В программу фестиваля «Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017» в Коломенском входят:

  • военные действия: масштабная битва, состязание русского князя и конунга, речь полководцев, битва дружинников на лодках, состязания на лошадях;
  • подготовка к войне: изготовление оружия, реконструкция боевых щитов, создание кольчуги, тренировки борьбы на мечах;
  • мирные развлечения: площадка для детей, живая музыка на протяжении всего фестиваля, театральные сценки из бытовой жизни Древней Руси, торговцы.

Специально для гостей «Битва тысячи мечей. Рагнарек» в Москву приедет известная норвежская музыкальная группа Wardruna.

Со сцены прозвучат ее самые популярные хиты, написанные в таких жанрах как нордический фолк-эмбиент. Вся музыка создана по скандинавским мотивам, поэтому позволит еще лучше прочувствовать атмосферу фестиваля «Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017».

Норвежцы подготовили для фестиваля уникальную программу, которую зрители увидят впервые. Все действо будет проходить в необычных декорациях и освещении.

Билеты 3000 Р. Подробнее.

Где и когда?
Коломенское
Москва, Коломенское
15 июля 2017, суббота
11:00
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