Модный показ от «дома культуры»: фоторепортаж Myslo

Фото Дмитрия Дзюбина. Дизайнер: Лана Столярчук.

Пятеро дизайнеров представили 20 уникальных образов: от небрежного гранжа до изящного винтажа. Стиль каждого мастера узнается без труда — самобытные комбинации разнообразных материалов и визуальных решений не дают спутать одного с другим.



Образ от «воссоединения».

Показ организовал «дом культуры» — объединение тульских художников существует с 2023 года.

— Команда «дома культуры» познакомилась в КЦ «Типография», — рассказывает Владислав Титаев, куратор самоорганизации. — Ходили вместе на тусовки и различные мероприятия, помогали с монтажом и прочими вещами — можно сказать, волонтёрили.

Два года назад я начал делать в «Типографии» художественные мини-выставки — тогда альтернативных площадок для современного искусства в городе почти и не было. Руководство КЦ и ребята из нашей общей компании поддержали идею. Можно сказать, что именно с этого момента мы официально оформились под названием «дом культуры», хотя объединение существовало задолго до того, как приобрело сегодняшнюю форму.

С 2023 года постепенно формировалась основная команда: Гоша Леонов, Саша Линов, Сережа Валетов. Конечно, с каждым новым мероприятием состав пополняется, поэтому точно подсчитать количество участников «дома культуры» сложно.



Участники «дома культуры»: Александр Линов, Владислав Титаев, Георгий Леонов.

Владислав занялся выпуском одежды еще в 2020 году — тогда его можно было найти под именем «воссоединение». Однако, по словам самого дизайнера, о полноценной коллекции для показа речи не шло — вещи были простыми, базовыми. Мероприятие формата фешен-шоу «дом культуры» проводит впервые.

— До этого мы занимались в основном выставками современного искусства, но сейчас решили расширить практику чем-то новым и интересным, — продолжает Владислав. — К тому же с конца прошлого года мы начали шить одежду для коллекции и подумали, что надо показать ее вживую. А еще лучше, если из этого получится организовать мероприятие с участием нескольких дизайнеров, чтобы оно было не только про нас.



Дизайнер: Е лизавета Зыкова.

— Мы бы хотели сделать полноценный модный показ, где одежда, музыка и искусство сливаются в одно целое; выбраться с любительского уровня. Посмотрим, получится ли у нас что-то интересное!

Наша главная идея — показать новым гостям, в особенности интересующимся модой, что в Туле может существовать разнообразная культурная жизнь.

Наше желание идеально совпало с тем, что пространство «Союз» открывает после ремонта свой первый этаж. Вика Салькова, куратор событийной программы пространства «Союз», предложила нам сделать это мероприятие у них и заодно показать как преобразилось деловое пространство.



Слева работа дизайнера Дарьи Ризе, справа — «воссоединения».

— С участниками мы познакомились в соцсетях, — уточняет дизайнер. — Лана, Елизавета и Марина — молодые, перспективные студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Я увидел фотографии их работ в аккаунте Школы дизайна.

С Дашей мы знакомы уже давно — пару лет назад она переехала из Тулы в Питер и начала полноценно заниматься одеждой. Мы подумали, что нам нужен кто-то из Тулы, кто не показывал свою одежду в «живом» формате и может предложить что-то интересное.

Ну и под именем «воссоединение» скрываемся мы. У нас был большой перерыв с одеждой, но теперь мы готовы показать все, на что способны.