На территории одной из самых модных летних площадок Москвы Royal Bar состоится Второй Всероссийский Фестиваль культуры серфинга «SurfFest Russia 2017», приуроченный к открытию пляжного сезона.

Фестиваль «SurfFest Russia 2017» посвящен культуре серфинга, к которой с каждым годом присоединяется все больше и больше молодых людей из разных городов России, и нацелен на популяризацию серфинга в нашей стране.

В этом году одним из главных событий Фестиваля «SurfFest Russia 2017» станет проведение флэшмоба на специально выделенной зоне акватории. Самый массовый флэшмоб на SUP-досках состоится в рамках открытия летнего сезона. Гости Фестиваля смогут лично убедиться, что в Москве есть отличные возможности для водных видов спорта, а SUP — отличная альтернатива серфингу в Москве.

Также Фестиваль «SURFEST Russia 2017» посетят российские спортсмены, которые являются участниками крупных международных соревнований с 2013 года, и мы не можем не говорить их имена! В состав представителей российской сборной входят такие звезды серфинга, как: Сергей Расшиваев, Ирина Кособукина, Никита Авдеев, Евгений Исаков, Георгий Феликиди и Анна Чудненко.

Впервые в рамках Фестиваля состоится Премия «SURFAwards» в области серф-бизнеса и спорта. За главный приз — «Стеклянный фин» — и звание быть лучшими поборются русские серф-школы, директора школ и инструкторы из самых разных уголков планеты. Целью данной премии является создание здоровой мотивационной конкуренции среди русских серф-школ.

Самой жаркой частью программы Фестиваля «SURFEST Russia 2017» станет конкурс «Miss SURFEST». Обворожительные и отважные участницы преодолеют на глазах жюри и всех гостей захватывающие и экстремальные испытания, продефилируют и проявят немалую смекалку, чтобы по итогам голосования быть достойной носить звание победительницы конкурса «Miss SURFEST» 2017.

Программа Фестиваля порадует новыми активностями, такими как лекции и сторителлинг. Это новый формат выступлений знаменитых и успешных людей, которые расскажут о своих историях успеха и о том, как серфинг помогает им в достижении поставленных целей.

По традиции гостей ожидает множество еще более интересных и разнообразных мастер-классов, кинопоказов, розыгрыш призов, выступление музыкальных групп, а также арт-выставка картин знаменитых фотографов и художников, которые лично посетят фестиваль.

Вход свободный. Подробнее.