«О, да! Еда!» — Всемирный фестиваль стритфуда.

При наличии большого мирового тренда на стритфуд и отсутствии подобного профильного события в России, команда организаторов «О, да! Еда!» предлагает летом 2017 года инициировать в Москве — городе передовых идей — Всемирный фестиваль стритфуда «О, да! Еда!».

На несколько дней Москва станет местом концентрации мировых лидеров в сфере приготовления уличной еды. Лучшие московские стритфуд проекты выступят в качестве принимающей стороны, поддержат зарубежных коллег, поделятся друг с другом накопленным опытом.

Гостям представится уникальная возможность посетить кулинарные поединки между российскими и зарубежными стритфуд участниками. Атмосферу грандиозного международного пикника дополнят живые выступления любимых музыкантов. Идея проведения ежегодного Всемирного фестиваля стритфуда будет, без сомнения, иметь широкий резонанс во всем мире.

Что нас ждёт на фестивале?

На кухне фестиваля «О, да! Еда» состоится выездная сессия поварской школы Ragout. Ведущие преподаватели школы будут готовить вместе с участниками фестиваля, предлагая им научиться готовить современную, небанальную, сезонную еду на разные случаи жизни

Детская кулинарная школа «Юный Локавор» проведёт кулинарные мастер-классы для самых маленьких гостей фестиваля

Школа рестораторов «Экспрессо» (при поддержке RMA) расскажет о том, как открыть свое дело.

«О, да! ЭкоЕда!» — лекции о правильном питании и мастер-классы по приготовлению легких и полезных блюд. Увлеченные спортом энтузиасты расскажут о том, с чего стоит начать, и как тренироваться с умом

Лучшие шефы Москвы выступят на одной сцене Гастрономического театра «О, да! Еда!».

Кухня будущего расскажет о гаджетах на кухне.

Спикеры расскажут о том, в какой уголок планеты лучше отправиться за новыми гастрономическими впечатлениями.

Программа познавательных мастер-классов по сервировке и украшению стола, фуд-фотографии и флористике

Летний кинотеатр покажет любимые фильмы о еде под открытым небом

Подкрепить силы вы сможете в Караване фудтраков и Аллее лавок.

Поэты выйдут на одну сцену с рэп-исполнителями и под одно музыкальное сопровождение превратят в единое целов два совершенно разных направления современного поэтического творчества

Подробную программу праздника еды читайте на официальном сайте фестиваля.