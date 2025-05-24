Что бесит: 12 верных способов взбесить библиотекаря

Любопытный Myslo продолжает озадачивать людей различных профессий вопросом о том, что именно бесит их на (обычно нежно любимой) работе.

Сегодня на условиях анонимности задали этот вопрос сотруднику тульской общественной библиотеки и узнали, от чего она чувствует раздражение на своем рабочем месте. Итак, библиотекарь в гневе, когда…

1. Читатель или кто-то еще называет меня «библиотекарша».

Равно как и по-зумерски величать меня словом «библиотекарка» тоже не стоит. Я библиотекарь, или сотрудник библиотеки. Кстати, считаю, что библиотекари не имеют пола — в деле приобщения к научной или художественной литературе половая принадлежность имеет второстепенное значение.

2. Посетители библиотеки объясняются на «новоязе».

Как специалист, близкий по роду своей деятельности к филологии, считаю такие слова засоряющими наш великий и могучий русский язык. Для меня подобная лексика — признак дурновкусия и недалекости. Как и англицизмы, феня, мат и прочие глупости, которые, увы, все чаще раздражают меня на работе.

3. Читатель загибает уголок страницы книги «для памяти».

Так делать крайне неинтеллигентно, не говоря уже о том, что после вас приходится всю книгу пролистывать и расправлять странички. Очень противная привычка, раздражает!

4. В книге, которую выдавали на дом, сделаны пометки на полях (особенно злит, когда пометки сделаны чернилами или гелевой ручкой!).

Вы не Ленин и уж тем более не Толстой (хотя и им так делать было нельзя, но слышала, что делали). Так вот, даже они делали рабочие пометки тушью в своих собственных трудах, авторами которых являлись! В таких случаях всегда вспоминаю, как, обучаясь в школе, стукнула по лбу своего одноклассника, который ручкой подрисовал портрету Менделеева в учебнике по химии колпак и слоновьи уши. Когда вижу пометки ручкой в книгах, хочется изловить паршивца и проделать с ним подобную экзекуцию!

5. Посетитель библиотеки портит ценное издание одним из тысячи возможных способов — одному богу известно, где их только учат такому обращению с книгами!

6. В читальном зале звучит громкая речь.

7. Книгу приносят с опозданием, после звонков и долгих поисков читателя.

Или вообще не возвращают обратно — тогда приходится писать объяснительные.

8. Читатель приходит чуть ли не с температурой, садится с книгой в читальный зал и читает.

А еще чихает, сморкается, кашляет! Тут даже не шум бесит, а страх заболеть и неопределенность.

9. В читальном зале посетители занимаются непонятно чем, только не чтением.

В моем «дневнике наблюдений»: дерутся, слушают музыку в плеере, выясняют отношения, целуются, едят, спят, бегают. Одним словом, раздражают посетители, которым родители в детстве не рассказывали, зачем люди ходят в библиотеку.

10. Посетители, которые оспаривают все, что бы им ни сказали, и те, кто не обращает никакого внимания на замечания.

То есть, проще говоря, неадекватные люди — иногда к нам приходят такие.

11. Небрежное отношение к книгам и неуважение к их авторам.

Испортить книгу одним из тысячи способов легко, а оформить списание, дождаться получения новой и оформить ее в библиотечный фонд занимает массу времени и сил. Поэтому неаккуратные читатели меня сильно злят.

12. Насекомые в читальном зале.

«Мухи-цокотухи» летом — настоящая проблема и для читателей, и для библиотекарей.

Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность гарантируем.

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