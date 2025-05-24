Что бесит: 12 верных способов взбесить библиотекаря

Сегодня на условиях анонимности задали этот вопрос сотруднику тульской общественной библиотеки и узнали, от чего она чувствует раздражение на своем рабочем месте. Итак, библиотекарь в гневе, когда…
1. Читатель или кто-то еще называет меня «библиотекарша».
Равно как и по-зумерски величать меня словом «библиотекарка» тоже не стоит. Я библиотекарь, или сотрудник библиотеки. Кстати, считаю, что библиотекари не имеют пола — в деле приобщения к научной или художественной литературе половая принадлежность имеет второстепенное значение.
2. Посетители библиотеки объясняются на «новоязе».
Как специалист, близкий по роду своей деятельности к филологии, считаю такие слова засоряющими наш великий и могучий русский язык. Для меня подобная лексика — признак дурновкусия и недалекости. Как и англицизмы, феня, мат и прочие глупости, которые, увы, все чаще раздражают меня на работе.
3. Читатель загибает уголок страницы книги «для памяти».
Так делать крайне неинтеллигентно, не говоря уже о том, что после вас приходится всю книгу пролистывать и расправлять странички. Очень противная привычка, раздражает!
4. В книге, которую выдавали на дом, сделаны пометки на полях (особенно злит, когда пометки сделаны чернилами или гелевой ручкой!).
Вы не Ленин и уж тем более не Толстой (хотя и им так делать было нельзя, но слышала, что делали). Так вот, даже они делали рабочие пометки тушью в своих собственных трудах, авторами которых являлись! В таких случаях всегда вспоминаю, как, обучаясь в школе, стукнула по лбу своего одноклассника, который ручкой подрисовал портрету Менделеева в учебнике по химии колпак и слоновьи уши. Когда вижу пометки ручкой в книгах, хочется изловить паршивца и проделать с ним подобную экзекуцию!
5. Посетитель библиотеки портит ценное издание одним из тысячи возможных способов — одному богу известно, где их только учат такому обращению с книгами!
6. В читальном зале звучит громкая речь.
7. Книгу приносят с опозданием, после звонков и долгих поисков читателя.
Или вообще не возвращают обратно — тогда приходится писать объяснительные.
8. Читатель приходит чуть ли не с температурой, садится с книгой в читальный зал и читает.
А еще чихает, сморкается, кашляет! Тут даже не шум бесит, а страх заболеть и неопределенность.
9. В читальном зале посетители занимаются непонятно чем, только не чтением.
В моем «дневнике наблюдений»: дерутся, слушают музыку в плеере, выясняют отношения, целуются, едят, спят, бегают. Одним словом, раздражают посетители, которым родители в детстве не рассказывали, зачем люди ходят в библиотеку.
10. Посетители, которые оспаривают все, что бы им ни сказали, и те, кто не обращает никакого внимания на замечания.
То есть, проще говоря, неадекватные люди — иногда к нам приходят такие.
11. Небрежное отношение к книгам и неуважение к их авторам.
Испортить книгу одним из тысячи способов легко, а оформить списание, дождаться получения новой и оформить ее в библиотечный фонд занимает массу времени и сил. Поэтому неаккуратные читатели меня сильно злят.
12. Насекомые в читальном зале.
«Мухи-цокотухи» летом — настоящая проблема и для читателей, и для библиотекарей.
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