Крым: в шаге от дерущихся львов

Фото Александры Боковой.

Поездка тульских журналистов в Крым почти совпала по времени с подписанием соглашения о сотрудничестве между Тульской областью и Республикой Крым. Теперь нас связывает с полуостровом не только побратимство с городом Керчь, но и желание делать что-то вместе в целом.

Ну а как не хотеть сотрудничать, если Крым был и будет настоящей сказкой для жителя средней полосы России.

Тут тебе и горы, и море, и дельфины, и все та же Массандра. Она совсем не обмелела, и все такая же сладкая.

Не хватает пока только одного – моста. Но он строится. Его очертания видны, и все, особенно крымчане, надеются, что скоро он уже войдет в строй. Потому что паром – это, конечно, прикольно и слегка даже приключение, особенно если плывешь на нем первый раз, но все равно жизнь по расписанию и потеря времени. Даже сейчас, когда больших очередей нет, опоздал на один паром, следующего ждать целый час. Или всего лишь час – если когда-то имел удовольствие застрять в сезон отпусков на этой переправе надолго, и есть с чем сравнивать.



А в остальном Крым живет своей жизнью, и привыкает к тому, что она теперь идет по российским законам. Мы ехали из Симферополя до Ялты на такси, и имели возможность час с лишним говорить по душам с таксистом, которые обычно знают местную специфику в мельчайших деталях. Конечно, спросили и о том, когда лучше жилось – раньше или теперь.



– В рублях стал зарабатывать больше, а так примерно одинаково, если пересчитывать на то, что можно на эти деньги купить, – ответил он. Потом, правда, добавил. – Недавно ездил к родне на Украину, посидели с друзьями в ресторане. Ни в чем себе не отказывали. А счет принесли такой, что, говорю, давайте я за всех заплачу. Копейки. Жить людям не на что.

Кстати, за несколько дней пребывания в Крыму, слышал, как несколько раз пели «Червону руту» и, конечно же, «Ридна мати моя». Никто за исполнение этих песен в драку не лезет, никого не арестовывают. Наоборот, люди восторженно аплодируют. И никакой скрытой фронды в этом нет. Просто красивые песни.

А в Ялте, например, собираются на федеральные средства обновить дом-музей Леси Украинки, к которой относятся с пиететом. Как-никак одна из знаменитостей, которые здесь бывали.

А знаменитостей в Ялте любят. Только недавно появились памятники Михаилу Пуговкину – он в свои последние годы был ведь ялтинским жителем, автору Штирлица Юлиану Семенову, а также, несмотря на все американские санкции, президенту Франклину Рузвельту – мы зла не помним. А есть еще и памятник ливадийской тройке – Рузвельту, Сталину и Черчиллю.

Работы, между прочим, Зураба Церетели, который вскоре установит и в Туле уже свою вторую скульптуру. Так что в этом смысле мы с Ялтой тоже породнились. Появился и памятник энергетической блокаде Крыма – огромная дизайнерская лампочка.







Там, где сама природа создала маленький кусочек рая, хотят жить в мире и добре. Ялтинские набережные, кстати, стали значительно чище. Хотя, как рассказал нам всезнающий таксист, публика уже немного не та. Прежде это ведь был фактически аристократический курорт.

Женщины два раза за отдых в одном и том же платье выгуливаться не выходили. А теперь много обычных граждан, приехавших по путевкам.

«По вечерам набережная теперь пустеет, – съязвил наш собеседник. – В пансионатах ужин».

Мэр города Андрей Ростенко, с которым удалось пообщаться в эти дни, открыл журналистам страшную ялтинскую тайну: скоро здесь появится котопроменад. Целая галерея городских скульптур знаменитых котов и кошек. Одной из первых будет скульптура местной знаменитости – кот Сарделькин. Есть городская легенда о том, как в голодные послевоенные времена этот кот забирался в соседний дом к генералу, и не только объедался его сардельками, но и притаскивал еще одну своей хозяйке – пенсионерке. А будут еще кот Бегемот, Матроскин, Леопольд, даже Том, который никак не мог поймать свою Джерри.

Одним из поводов путешествия в Крым стало участие в мероприятии в Парке львов Тайган. Между прочим, крупнейший сафари-парк в Европе. Вы знали о его существовании? А в Крыму о нем знают все. И наш ялтинский собеседник-таксист в том числе. Когда мы рассказали, что накануне побывали в Тайгане, он тут же оживился:

– А что, львов уже на волю выпускали?

Выпуск львов из зимних клеток тут едва ли не главное событие года, на которое специально приезжают люди не только со всего полуострова, но и с материковой России. Кроме нас были делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани. Это действительно стоит лицезреть. Тем более, что, в отличие от обычных посетителей, которые наблюдают за настоящими хищниками с невысоких мостиков, журналистов в специальных вагончиках подвезли непосредственно на место событий.

А потом открыли клетки. Что сказать, они хоть и хищники, и действительно метались туда-сюда, оглашая окрестности страшным рыком, без всяких там поводков и намордников, но звери правильной ориентации. В этот момент им не до людей. Ведь вместе со львами на волю выходят и львицы, и надо разобраться, как им всем вместе жить целый год, кого слушаться. Львицы лениво ждали в отдалении на травке, пока мужики между собой выясняли отношения. А они действительно схватывались друг с другом, и по земле, буквально в нескольких десятках метрах от тебя, катался страшно рычащий желтый клубок.

Бои шли вовсе даже не игрушечные, но до того момента, пока кто-то из хищников не докажет свое превосходство и право быть старшим.

После этого начинается обычная самцовая жизнь – возлежание на боку в окружении сразу нескольких львиц и изображение из себя вожака. Нисколько не обращая внимания на многочисленных посетителей сафари-парка, взирающих на все сверху.

К людям эти львы дружелюбны хотя бы потому, что и главный в их прайде – человек. Это владелец зоопарка Олег Зубков. Каждого из этих хищников он держал на руках, когда они еще были совсем младенцами. С тех пор он для них – непререкаемый авторитет, которого надо во всем слушаться. Это сейчас бизнес Зубкова – лакомый кусочек и раздражитель для многих местных чиновников. А начиналось все еще при Украине, когда о нынешнем размахе даже не мечталось.

Надо было куда-то пристроить зверей с умирающей Ялтинской киностудии. Так появился в городе зоопарк, за организацию которого взялся Зубков.

Потом пришла идея создать Парк львов, и ему посоветовали посмотреть бывший военный городок рядом с Белогорском. Между прочим, тоже примечательное по своему место – на фоне здешней живописной Белой горы снимали «Всадника без головы» и «Человека с бульвара капуцинов». Городок, естественно, стоял уже заброшенный, зато с готовыми постройками, которые предназначались под офицерское общежитие. Они и стали основой будущей достопримечательности Крыма.



Тайган – первый парк львов в Европе, где свободно живут около 50 африканских львов на площади более чем 30 гектаров. Подобные парки можно увидеть только в Африке – в Танзании или Кении. Некоторые животные были специально привезены из Южно-Африканской республики. Например, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.

Но и помимо львов есть что посмотреть.

Конечно, к хищникам – волкам, тиграм, медведям близко подойти нельзя. Зато абсолютно безопасные для человека животные находятся в свободном доступе. Павлины вообще гуляют сами по себе, гордо поджав хвост. Можно погладить козленка, покормить жирафа, поручкаться с обезьянкой. Хотя и расслабляться тоже не стоит. Пока мы пытались с рук покормить обезьяну капуцина-плаксу, другой ее шустрый сородич успел через клетку вырвать из рук весь приготовленный для угощения пакетик с орешками, и лакомство досталось исключительно ему. Так что не всегда эти капуцины плачут, иногда и радуются жизни.

Возможность почувствовать теплую детскую ладонь этой удивительной обезьянки – то, ради чего, может, вообще стоило сюда ехать, или затевать строительство подобного парка. А ведь всего лишь, казалось бы, почувствовал соприкосновение с теплой маленькой ладошкой капуцина-плаксы, в которую перешел кусочек арахиса.

Но такое общение делает тебя добрее и заставляет осознать себя частью природы. А разве не для добра мы все приходим в этот мир.

Есть у этого царства зверей еще одна сторона медали – за всем стоит огромный труд. Одна из заповедей Зубкова: «работай не с утра до вечера, а с утра». По этому принципу живут и все члены его дружной команды.

– Знаете, сколько у нас работников? – с хитрой улыбкой и не без гордости спрашивает Олег Зубков. – Семнадцать!»



Олег Зубков.

Для сравнения – даже самый маленький коллектив любого государственного зоопарка насчитывает несколько сотен сотрудников, и находится на государственной дотации. Парк львов не только ничего не просит, но и сам платит в бюджет несколько миллионов рублей налогов. Тайган-парк жив и продолжает нести людям добро.

Если вы приехали в Крым, то это одно из тех мест, где обязательно стоит побывать.

А кстати Олег Зубков вскоре сам приедет в Тулу. По приглашению музея-заповедника «Куликово поле» он посетит одно из мест национальной славы России 12 июня. Ведь мы все теперь одна страна с одной общей историей и общим будущим.





