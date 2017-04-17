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Автострада

Автострада

Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов традиционно состоится на площади Ленина. Вас ждут показательные выступления, шоу-программа, ралли исторических автомобилей.

11 июня — выставочный день:

  • выставка ретро-автомобилей в Тульском кремле;
  • выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов на площади Ленина. Новинка! ТОП-32 — лучшие из лучших в категории «Тюнинг»;
  • показательные выступления участников выставочного дня, шоу-программа.

12 июня — спортивный день:

  • ралли исторических автомобилей «Автострада» Тула. Открытый кубок Тульской области по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли;
  • впервые на фестивале «Автострада» в Туле — Кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 2017 — третий этап;
  • Кубок Тульской области по автозвуку AZT;
  • Соревнования по автослалому.

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Где и когда?
Тульский Кремль, музей
11 июня 2017, воскресенье
10:00
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12 июня 2017, понедельник
10:00
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