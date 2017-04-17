Автострада
Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов традиционно состоится на площади Ленина. Вас ждут показательные выступления, шоу-программа, ралли исторических автомобилей.
11 июня — выставочный день:
- выставка ретро-автомобилей в Тульском кремле;
- выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов на площади Ленина. Новинка! ТОП-32 — лучшие из лучших в категории «Тюнинг»;
- показательные выступления участников выставочного дня, шоу-программа.
12 июня — спортивный день:
- ралли исторических автомобилей «Автострада» Тула. Открытый кубок Тульской области по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли;
- впервые на фестивале «Автострада» в Туле — Кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 2017 — третий этап;
- Кубок Тульской области по автозвуку AZT;
- Соревнования по автослалому.
Где и когда?
Тула, Кремль
11 июня 2017, воскресенье
10:00
12 июня 2017, понедельник
10:00