Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов традиционно состоится на площади Ленина. Вас ждут показательные выступления, шоу-программа, ралли исторических автомобилей.

11 июня — выставочный день:

выставка ретро-автомобилей в Тульском кремле;

выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов на площади Ленина. Новинка! ТОП-32 — лучшие из лучших в категории «Тюнинг»;

показательные выступления участников выставочного дня, шоу-программа.

12 июня — спортивный день:

ралли исторических автомобилей «Автострада» Тула. Открытый кубок Тульской области по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли;

впервые на фестивале «Автострада» в Туле — Кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 2017 — третий этап;

Кубок Тульской области по автозвуку AZT;

Соревнования по автослалому.

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