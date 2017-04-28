Фестиваль кузнечного мастерства приурочен к 136-летию написания и опубликования повести Николая Лескова «Сказ о тульском косом Левше», а также к первой годовщине открытия скульптурной композиции «Укрощение блохи».

«День рождения Левши» — площадка для творческого взаимодействия кузнецов, художников по металлу, оружейников, мастеров традиционных народных ремёсел. Зрители смогут увидеть и купить изделия тульских мастеров, поучиться у них ремеслу на мастер-классах, оценить работы, представленные на конкурс «Я — Левша, я — Тула!» (спонсоры могут наградить победителей от лица своей компании). На сцене в течение всего фестиваля будут выступать тульские артисты разных жанров: оркестр народных инструментов и ансамбль волынщиков «Лаверден» (ТКЦ «Эрмитаж»), Light Gospel Choir, солисты и тульские популярные рок-группы.

Ведущие праздника — шоумен Гаврила Путёвый и журналист Елена Рябикова.

Центральная сцена

12.00 Торжественное открытие фестиваля. Приветственное слово от организаторов фестиваля: руководителя ГК «Шар» Игоря Золотова, председателя гильдии оружейников Александра Курбатова, спонсоров.

12.30 Играет оркестр народных инструментов «Русские узоры»; выступают солисты — победители областных и международных конкурсов.

15.30 Викторина по лесковскому «Сказу о левше».

Победители получают билеты на отборочный тур фестиваля «НАШСТВИЕ».

16.00 Продолжения выступления тульских артистов

16.50 Выступление сводного молодёжного хора п/у Сергея Васильева («Госпел хор» + «Дар»)

17.50 Выступление артистов Театра огня «ЭРА»

18.00 Закрытие фестиваля

Музейная лавка «Золотов в Туле»

12.00 Презентация действующий модели фонтана «Кипящий самовар»; открытие выставки миниатюрного оружия (мастер Валерий Соснин) и изделий из мозаичного дамаска (мастер Павел Панкратов).

Выставка раритетных книг Николая Лескова «Сказ о тульском косом левше и английской стальной блохе» (в том числе — первое издание 1881 года).

Площадка около «Музейной лавки»

Аттракцион «Выкуй гвоздь», конкурс «В три удара», «Кузнечные ряды», Выставка-продажа изделий тульских мастеров, мастер-классы по горячей и холодной ковке, тульской всечке, изготовлению оберегов из кожи.

14.00 Мастер-шоу «Подкова на счастье». Вместе с гостями фестиваля тульские кузнецы выкуют памятные подковы.

«Шатры»

Работают мастер-классы по изготовлению пряников, изделий из керамики; росписи игрушек «шар-папье». Студия аквагрима.