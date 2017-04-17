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Park Live

Park Live

Один из лучших московских стадионов, теплый летний вечер, несколько десятков тысяч единомышленников вокруг и, конечно же, звезды мировой рок-сцены, российский концерт каждой из которых становится выдающимся событием — все это заставляет отечественных меломанов считать дни до начала масштабного музыкального праздника, который называется Park Live.

За 5 лет существования Park Live завоевал статус международного фестиваля, и это событие стало культовым для тысяч людей, объединенных любовью к музыке. Первый раз Фестиваль состоялся в Москве в 2013 году на площади Промышленности (ВВЦ). В последствии желающих посетить мероприятие стало слишком много, и в 2015 году Park Live переехал на стадион Открытие Арена, где стал уже не просто фестивалем, а грандиозным шоу общегородского значения. Выступление MUSE в 2015 становится важной вехой в истории московских стадионных концертов.

Пять лет! Более семидесяти музыкальных коллективов! Сотни тысяч зрителей, незабываемые эмоции: Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, Мумий Тролль и многие другие. 5-й юбилейный фестиваль Park Live состоится 5 июля на Арене ЦСКА.

Выступят: System of a Down. Three Days Grace. Twin Atlantic.

Билеты от 3000 Р. Подробнее.

Где и когда?
Stadium Live
Москва, Москва, Ленинградский пр-т, дом 80, строение 17
5 июля 2017, среда
15:00
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