27 мая: историческая онлайн-партия и письмо из прошлого

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Радуемся теплу. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +25 градусов.

В мире шахмат произошло знаковое событие: Магнус Карлсен, норвежский гроссмейстер и экс-чемпион мира, провел уникальную онлайн-партию, в которой сыграл вничью с рекордным числом соперников — 143 тысячи игроков со всех уголков планеты, а это противостояние длилось целых 46 дней.

Игра проходила по правилам шахмат Фишера, где стартовое расположение фигур было случайным, за исключением пешек. Первый ход сделал сам Карлсен, после чего каждый последующий ход выбирался путем голосования среди пользователей платформы Chess.com. Участникам давалось по 24 часа на обдумывание каждого хода, что добавляло игре элемент интерактивности и вовлеченности.

Это противостояние стало третьим в истории формата «Гроссмейстер против мира». Несмотря на масштабность события и огромное количество участников, Карлсен не смог одержать победу, став первым гроссмейстером, которому это не удалось. Тем не менее, матч запомнится не только результатом, но и рекордным числом участников, которые смогли стать частью шахматной истории.

Сегодня просыпаемся вместе с IOWA - 140.

В Польше произошло милое событие, которое привлекло внимание местных жителей и любителей истории. Два 10-летних мальчика нашли бутылку с письмом, датированным 1959 годом. Это открытие стало настоящей находкой для юных искателей приключений и дало возможность заглянуть в прошлое.

Внутри бутылки оказалось трогательное любовное послание от девушки по имени Рыся, которая делилась своими мыслями о жизни, учебе и чувствах к возлюбленному. В письме Рыся описывает свою жизнь в общежитии Химического техникума, раскрывая детали повседневности и внутреннего мира молодой женщины того времени.

«Мне кажется, что вы здесь, со мной или что вы постучите в дверь. Уверяю вас, что я тихая и скромная, ни с кем не дружу, просто избегаю мужчин. Милый мой, я ужасная эгоистка, пишу только о себе, а думаю о тебе», — пишет она, погружая читателя в атмосферу романтики и ностальгии.

Это письмо стало не только интересным историческим артефактом, но и напоминанием о том, как любовь и эмоции не знают временных границ. Найденный документ вызывает множество вопросов: кто был адресатом этого письма? Как сложилась судьба Рыси? Возможно, это послание станет началом новой истории, связанной с поиском ее возлюбленного или наследников.

В этой фотоподборке мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по многогранному миру творчества. Каждый кадр рассказывает свою историю, подчеркивая уникальность и красоту различных видов искусства и ремесел.

Разнообразного настроения!