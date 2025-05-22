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Пара на пару

Пара на пару

Премьера:
22.05.2025
 
Режиссер:
Владимир Котт
  
Актеры:
Дмитрий Чеботарев, Ирина Горбачева, Александр Робак, Ульяна Чжан, Евгений Егоров, Владимир Свирский
  
Жанр:
Ромком
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Преподаватель Костя пытается вернуть жену Ольгу, которая бросила его ради бизнесмена Сергея. Он не придумывает ничего лучше, чем завязать отношения с дочерью соперника. В итоге две пары, где у каждого есть свои скелеты в шкафу, оказываются в одном доме.

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