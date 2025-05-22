Пара на пару

Премьера: 22.05.2025

Режиссер: Владимир Котт

Актеры: Дмитрий Чеботарев, Ирина Горбачева, Александр Робак, Ульяна Чжан, Евгений Егоров, Владимир Свирский

Жанр: Ромком

Возрастные ограничения: 16+

Преподаватель Костя пытается вернуть жену Ольгу, которая бросила его ради бизнесмена Сергея. Он не придумывает ничего лучше, чем завязать отношения с дочерью соперника. В итоге две пары, где у каждого есть свои скелеты в шкафу, оказываются в одном доме.