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Ласковый Мальчик ищет дом

Ласковый Мальчик ищет дом

Мальчика и его братьев и сестричек нашли в январе этого года. Ласковые черно-белые щеночки обитали на Скуратовском шоссе. «Совсем не агрессивные, всегда узнавали и подбегали ластиться», — вспоминает Лариса, неравнодушная горожанка.

Весной собачки стали пропадать: сначала одна, потом другая. Так Мальчик остался один.

Сейчас хвостик ищет семью. Дружелюбный, смышленый, умеет давать лапу, приносит игрушки. Возраст — шесть месяцев. Готов жить в частном доме не на цепи — играть с новыми хозяевами и радовать их!

Если вы хотите приютить Мальчика, звоните по телефону: 8 993 538-07-89 (Лилия) или 8 915 680-70-94 (Лариса).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 12:22 +3

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