17 июня в 35 км от Тулы пройдет третий открытый фестиваль рок-музыки LIVEнь. И одним из участников станут тёмные романтики современного рока, участники крупнейших российских фестивалей и постоянные гости радиостанций — группа Annodomini.

На сцену рок-фестиваля LIVEнь также поднимутся: «Гран-Куражъ», Aspen, Vespercellos, «Операция Пластилин», «Третий Рим».

LIVEнь — это некоммерческий фестиваль. Проход на территорию фестиваля свободный, парковки для транспорта бесплатны, все удобства также бесплатны.