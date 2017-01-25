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LIVEнь

LIVEнь

17 июня в 35 км от Тулы пройдет третий открытый фестиваль рок-музыки LIVEнь. И одним из участников станут тёмные романтики современного рока, участники крупнейших российских фестивалей и постоянные гости радиостанций — группа Annodomini.

На сцену рок-фестиваля LIVEнь также поднимутся: «Гран-Куражъ», Aspen, Vespercellos, «Операция Пластилин», «Третий Рим».

LIVEнь — это некоммерческий фестиваль. Проход на территорию фестиваля свободный, парковки для транспорта бесплатны, все удобства также бесплатны.

Где и когда?
Парк культуры и отдыха, Киреевск
Киреевск, Киреевск, парк культуры и отдыха
17 июня 2017, суббота
16:00
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