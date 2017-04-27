Классический парк
17 июня в музее-усадьбе «Архангельское» пройдет фестиваль «Классический парк 2017». Мероприятие не имеет в стране аналогов и объединяет в себе классическую музыку разных жанров и направлений.
На территории усадьбы «Архангельское» расположатся несколько фестивальных площадок:
- Сцена «Классика», на которой выступят солисты и большие симфонические оркестры, исполняющие шедевры классической музыки.
- Площадка «Кроссоверы и Саундтрек», где зрителей ждут современные версии классических произведений и мелодии из культовых фильмов.
- Сцена «Неоклассика» познакомит зрителей с творчеством современных композиторов со всего мира.
Помимо музыкальной составляющей, для посетителей фестиваля «Классический парк 2017» будут организованы творческие мастерские, музыкальные мастер-классы, детская зона и многое другое. «Классический парк» — это прекрасный спокойный и познавательный отдых для всей семьи. Любители более спокойного досуга смогут отдохнуть от городской суеты на живописных площадях и аллеях усадьбы, лаунж-зонах и в зонах с фоновой музыкой.
Участники фестиваля
Сцена «Классика»:
- Musica Viva — Моцартовский оркестр с духовыми;
- Дрезденский Резиденц — оркестр;
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Государственный Академический Симфонический оркестр России имени
Е. Ф. Светланова(ГАСО). Дирижер: Владислав Лаврик, рояль: Екатерина Мечетина;
- Оркестр Московского Академического Музыкального Театра им К.C. Станиславского и Вл.И. Немировича Данченко.
Сцена «Кроссоверы и Саундтрек»:
- Оркестр «Глобалис»;
- Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония».
Сцена «Неоклассика»:
- композитор Илья Бешевли (Россия) с оркестром МАСМ;
- композитор Takahiro Kido (Япония) и Yuki Murata (Япония) со струнным дуэтом;
- композитор Joep Beving (Нидерланды);
- композитор Martin Kohlstedt (Германия);
- композитор Евгений Гринко (Россия);
- композитор Carlos Cipa (Германия).
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