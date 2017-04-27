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Классический парк

Классический парк

17 июня в музее-усадьбе «Архангельское» пройдет фестиваль «Классический парк 2017». Мероприятие не имеет в стране аналогов и объединяет в себе классическую музыку разных жанров и направлений.

На территории усадьбы «Архангельское» расположатся несколько фестивальных площадок:

  • Сцена «Классика», на которой выступят солисты и большие симфонические оркестры, исполняющие шедевры классической музыки.
  • Площадка «Кроссоверы и Саундтрек», где зрителей ждут современные версии классических произведений и мелодии из культовых фильмов.
  • Сцена «Неоклассика» познакомит зрителей с творчеством современных композиторов со всего мира.

Помимо музыкальной составляющей, для посетителей фестиваля «Классический парк 2017» будут организованы творческие мастерские, музыкальные мастер-классы, детская зона и многое другое. «Классический парк» — это прекрасный спокойный и познавательный отдых для всей семьи. Любители более спокойного досуга смогут отдохнуть от городской суеты на живописных площадях и аллеях усадьбы, лаунж-зонах и в зонах с фоновой музыкой.

Участники фестиваля

Сцена «Классика»:

  • Musica Viva — Моцартовский оркестр с духовыми;
  • Дрезденский Резиденц — оркестр;
  • Государственный Академический Симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (ГАСО). Дирижер: Владислав Лаврик, рояль: Екатерина Мечетина;
  • Оркестр Московского Академического Музыкального Театра им К.C. Станиславского и Вл.И. Немировича Данченко.

Сцена «Кроссоверы и Саундтрек»:

  • Оркестр «Глобалис»;
  • Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония».

Сцена «Неоклассика»:

  • композитор Илья Бешевли (Россия) с оркестром МАСМ;
  • композитор Takahiro Kido (Япония) и Yuki Murata (Япония) со струнным дуэтом;
  • композитор Joep Beving (Нидерланды);
  • композитор Martin Kohlstedt (Германия);
  • композитор Евгений Гринко (Россия);
  • композитор Carlos Cipa (Германия).

Билеты от 1500 Р. Подробнее.

Где и когда?
Архангельское
Москва, Москва, Архангельское
17 мая 2017, среда
12:00
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