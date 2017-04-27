17 июня в музее-усадьбе «Архангельское» пройдет фестиваль «Классический парк 2017». Мероприятие не имеет в стране аналогов и объединяет в себе классическую музыку разных жанров и направлений.

На территории усадьбы «Архангельское» расположатся несколько фестивальных площадок:

Сцена «Классика», на которой выступят солисты и большие симфонические оркестры, исполняющие шедевры классической музыки.

Площадка «Кроссоверы и Саундтрек», где зрителей ждут современные версии классических произведений и мелодии из культовых фильмов.

Сцена «Неоклассика» познакомит зрителей с творчеством современных композиторов со всего мира.

Помимо музыкальной составляющей, для посетителей фестиваля «Классический парк 2017» будут организованы творческие мастерские, музыкальные мастер-классы, детская зона и многое другое. «Классический парк» — это прекрасный спокойный и познавательный отдых для всей семьи. Любители более спокойного досуга смогут отдохнуть от городской суеты на живописных площадях и аллеях усадьбы, лаунж-зонах и в зонах с фоновой музыкой.

Участники фестиваля

Сцена «Классика»:

Musica Viva — Моцартовский оркестр с духовыми;

Дрезденский Резиденц — оркестр;

Государственный Академический Симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (ГАСО). Дирижер: Владислав Лаврик, рояль: Екатерина Мечетина;

(ГАСО). Дирижер: Владислав Лаврик, рояль: Екатерина Мечетина; Оркестр Московского Академического Музыкального Театра им К.C. Станиславского и Вл.И. Немировича Данченко.

Сцена «Кроссоверы и Саундтрек»:

Оркестр «Глобалис»;

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония».

Сцена «Неоклассика»:

композитор Илья Бешевли (Россия) с оркестром МАСМ;

композитор Takahiro Kido (Япония) и Yuki Murata (Япония) со струнным дуэтом;

композитор Joep Beving (Нидерланды);

композитор Martin Kohlstedt (Германия);

композитор Евгений Гринко (Россия);

композитор Carlos Cipa (Германия).

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