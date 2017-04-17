Дикая Мятa 2017

23−25 июня 2017 года состоится десятый международный фестиваль «Дикая Мята».

Один из главных российских опен-эйров представит этим летом масштабную музыкальную программу. 23−24−25 июня на сцену «Дикой Мяты» выйдут практически все музыкальные исполнители за которыми мы следили в последнее время. Одними из хедлайнеров станут Therr Maitz, Иван Дорн с его новой программой Jazzy Funky Dorn, и главная отечественная рок-группа БИ-2, среди уже заявленных значится покорившая российский инстаграм MANIZHA с большим составом музыкантов, SunSay с последним альбомом, любимцы московской публики Pompeya, кубинка La Dame Blanche, открытие белорусской электронной сцены Mustelide, группа Тарканы! с уникальной акустическо-джазовой программой и многие другие. Кажется, не осталось жанра, который в эти дни не прозвучит на «Дикой Мяте», всего слушателей ждет 70 групп со всего мира.

Ежегодно на фестивале собираются тысячи поклонников музыки, которые предпочитают вырваться из города навстречу природе и музыке. Посетителей ждут три дня насыщенной музыкальной и развлекательной программы. Здесь разворачиваются выступления уличных театров, ночные кинопоказы и полеты на воздушном шаре. Программа развлечений на фестивале обширна, начиная от утренней гимнастики, заканчивая кинопоказами и лекциями на совершенно разные темы: путешествия, кино, культура и многое другое. В программе уже заявлена лекция от главного кинокритика страны — Антона Долина.

В спортивной зоне фестиваля собраны десятки площадок, которые обязательно стоит посетить. Здесь можно заняться скалолазанием, поиграть в пляжный волейбол, прокатиться на серфе в специальном бассейне, сыграть в баскетбол на настоящей паркетной площадке под руководством тренеров и игроков ЦСКА, а также попробовать свои силы в бейсболе!

«Дикая Мята» стала одним из главных летних событий, куда люди приезжают, чтобы провести время с друзьями или семьей.

Среди посетителей есть и совсем юные меломаны, для которых собрано все самое лучшее: игротеки, мастер-классы, занятия с педагогами, карусели и целые надувные города. «Дикая Мята» является заметным событием для всей семьи, поэтому каждый год организаторы продумывают развлечения для самых маленьких.

На фестивале работает «Матери и ребенка», именно на «Дикой Мяте» в прошлом году впервые в фестивальной истории было сделано пространство, где разместились стиральные машинки, чайники и плиты, теплая вода и многое другое, что значительно упрощало быт юных меломанов и их родителей. Заручившись положительным опытом прошлого лета организаторы обещают увеличить это пространство вдвое. Здесь же работает полноценный детский сад, где можно оставить ребенка на несколько часов. Программа детского сада обширна и позволяет интересно провести время детям разных возрастов.

Помимо этого, на территории «Дикой Мяты» разворачивается множество уникальных площадок: маркет экологически чистой еды, где собрано все самое вкусное и полезное для людей, заботящихся о своем здоровье. По соседству с маркетом расположился фудкорт, с ресторанами, представляющими разные кухни мира. Можно прогуляться по ярмарке «Дар-базар». Это маркет украшений и самодельных вещиц, дизайнерской одежды, посуды и подарков.

За девять лет проведения здесь сыграли более 300 артистов со всего мира, были организованы десятки уникальных кинопоказов, выступило более 100 артистов уличных театров.

«Дикая Мята» входит в тройку популярнейших фестивалей страны, по мнению ИД «Коммерсант», в пятерку лучших — по мнению РБК и в 50 лучших событий планеты — по мнению журнала «Афиша».

Официальный сайт фестиваля: mintmusic.ru.

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Вы можете купить билет на фестиваль Дикая Мята 2017 в Myslo-кассе. Для этого необходимо прямо сейчас забронировать билет на сайте, нажав кнопку КУПИТЬ. Затем, чтобы получить билеты, приходите в редакцию «Слободы» и Myslo (Тула, пр. Ленина, 116, станция «Южная»). В итоге у вас на руках будут яркие и красивые билеты на фестиваль.