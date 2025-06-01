После ЧП в Курской и Брянской областях в Туле обследуют мосты и усилят меры безопасности

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел внеочередное заседание оперативного штаба. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
В связи с происшествиями, которые произошли в Брянской и Курской областях, в нашем регионе будут усилены меры безопасности.
Дмитрий Миляев дал поручения министерству транспорта и дорожного хозяйства, министерству региональной безопасности совместно с РЖД, УМВД России по Тульской области и Росгвардией:
- провести обследование мостов, путепроводов;
- проверить исправность систем видеонаблюдения, установленных на мостах и путепроводах;
- усилить меры безопасности и антитеррористической защищённости: на автовокзалах и автостанциях социальных объектах, объектах с круглосуточным пребыванием людей, объектах экономики, ресурсоснабжения и критически важной инфраструктуры.