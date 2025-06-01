После ЧП в Курской и Брянской областях в Туле обследуют мосты и усилят меры безопасности

Также в регионе проверят исправность систем видеонаблюдения, установленных на мостах и путепроводах.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел внеочередное заседание оперативного штаба. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

В связи с происшествиями, которые произошли в Брянской и Курской областях, в нашем регионе будут усилены меры безопасности.

Дмитрий Миляев дал поручения министерству транспорта и дорожного хозяйства, министерству региональной безопасности совместно с РЖД, УМВД России по Тульской области и Росгвардией: