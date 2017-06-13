В Туле состоится автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре, на котором соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска.

На фестивале, вас ждет:

уникальные автомобили выполненные в лучших традициях Stance и Custom культур;

10 различных номинаций среди участников;

увлекательная конкурсная программа;

отдых в атмосферном месте, на центральной улице города;

Регистрация участников продолжается до 14 Августа.

Заявки на участие ждем в сообщения сообщества или в личные сообщения Александру.

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