Пушка
В Туле состоится автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре, на котором соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска.
На фестивале, вас ждет:
- уникальные автомобили выполненные в лучших традициях Stance и Custom культур;
- 10 различных номинаций среди участников;
- увлекательная конкурсная программа;
- отдых в атмосферном месте, на центральной улице города;
Регистрация участников продолжается до 14 Августа.
Заявки на участие ждем в сообщения сообщества или в личные сообщения Александру.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85Б
26 июня 2017, понедельник
10:00
27 июня 2017, вторник
10:00