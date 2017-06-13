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Регистрация
Пушка

Пушка

В Туле состоится автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре, на котором соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска.

На фестивале, вас ждет:

  • уникальные автомобили выполненные в лучших традициях Stance и Custom культур;
  • 10 различных номинаций среди участников;
  • увлекательная конкурсная программа;
  • отдых в атмосферном месте, на центральной улице города;

Регистрация участников продолжается до 14 Августа.
Заявки на участие ждем в сообщения сообщества или в личные сообщения Александру.

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Где и когда?
Ликёрка Лофт
Тула, проспект Ленина, 85Б
26 июня 2017, понедельник
10:00
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27 июня 2017, вторник
10:00
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