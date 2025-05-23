Где в Туле самая вкусная окрошка

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Это уже третий обзор на холодный суп. Вот тут читайте первый и второй.

В поисках самой вкусной окрошки Myslo заглянул в:

Цена: 269 руб. (без скидки — 359 руб.).

Вес: 405 г.

Время ожидания: 9 мин.

«Мама» предлагает два варианта окрошки — на квасе или на кефире. Мы выбрали первый вариант.

Невероятно нежный мятый картофель с укропом подают отдельно — такое решение показалось нам очень удачным. Рядом на блюде булочка — супервоздушная, как облачко, мягкая внутри и с тончайшей хрустящей корочкой снаружи. Единственный ее недостаток — пресность, как будто жуешь что-то безвкусное.

Сама окрошка состоит из классических ингредиентов: редис, огурец и зеленый лук нашинкованы соломкой, укроп; половина вареного яйца разделена на две части, а вместо колбасы мягкая отварная говядина — вкуснота! Квас неплох — не слишком сладкий и не слишком кислый. Горчицы не пожалели — из-за нее квас стал неприятно острым. За это отнимем один балл.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 550 руб.

Вес: 500 г.

Время ожидания: 12 мин.

И снова между кефиром и квасом мы выбрали квас. Окрошка в «Еда и Миръ» подается в традиционном формате: редис, огурец, вареный картофель, яйцо и совсем немного укропа залиты добротным квасом. К слову, тут он тоже островатый, но в меру: в послевкусии ярко выражена горчичная пряность.

Отдельно отметим невероятно нежную курицу конфи — мясо буквально тает во рту. Очень вкусно!

К основному блюду подают три добавки: жирненькую сметану, насыщенный тертый хрен умеренной остроты и мегаострую русскую горчицу. Аккуратнее с ней: мы попробовали буквально капельку, но от остроты искры из глаз посыпались! Подойдет любителям «позабористее».

Эта окрошка нам очень понравилась, ставим ей «отлично»!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 550 руб.

Вес: 350 г.

Время ожидания: 10 мин.

Когда мы заказывали окрошку, официант учтиво поинтересовался, не против ли мы горчицы в своем блюде. Отвечаем отрицательно и выбираем квас, а не айран. За внимательность ставим плюс!

Окрошку подали со сметаной — не такая жирная, как в «Еда и Миръ», но тоже ничего! К слову, «бульон» в тарелку официант залил прямо при нас.

Ингредиенты нашинкованы мелкими кубиками: яйца, вареный картофель, огурец, ветчина из индейки — вкусная альтернатива вареной колбасе. Редис нарезан тонкими кружочками — выглядит симпатично!

Окрошка по-светски нам тоже «зашла». Правда, обещанной горчицы и хрена мы не почувствовали — видимо, положили совсем чуть-чуть. Впрочем, к недостатку остринки у нас претензий нет — так даже вкуснее.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 460 руб.

Вес: 390 г.

Время ожидания: 9 мин.

Окрошку в гастро-бистро подают со свиным окороком в огуречно-сметанной заправке — и никак иначе. «Гущу» — состав вы уже наверняка успели выучить — заправили при нас уже после подачи. К слову, окрошку приготовили без горчицы.

Конечно, интереснее всего нам было попробовать именно самодельную заправку. Получилась очень нежная, сливочная и освежающая подливка с воздушной пенкой и небольшим осадком огуречной кашицы.

Остальные ингредиенты ничуть не хуже. Отдельно отметим свинину: очень мягкое мясо с узнаваемым вкусом. Словом, придраться не к чему — bon appetit!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 550 руб.

Вес: 530 г.

Время ожидания: 7 мин.

Здесь опций куда больше — можно выбирать между индейкой и говядиной, квасом и таном. В обоих случаях мы выбрали первое.

Еще до того, как официант поставила тарелку на стол, мы почувствовали аромат тмина — «Петр Петрович» угощает парой ломтиков бородинского и хвостиком зеленого лука.

Пройдемся по топингам. Горчица не слишком острая — ешьте смело. Хрен показался нам горьковатым, а сметанка очень густая и сливочная.

Окрошка у «Петра» навеяла нам воспоминания о чем-то дачно-летнем. Индейка — выше всяких похвал. Правда, нарезать ингредиенты можно покрупнее.

Главный минус — это квас. Такое ощущение, будто его разбавили водой. Поэтому вместо пятерки «Петр» получает четыре.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — «Петр Петрович», «Еда и Миръ» и «Светски» (по 550 руб.).

Самое дешевое блюдо — Mama Mia (269 руб.).

Самая большая порция — «Петр Петрович» (530 г).

Самая маленькая порция — «Светски» (350 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — WhatElse?