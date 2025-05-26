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Больного гепатитом туляка обманом отправили на СВО: СК возбудил дело

Больного гепатитом туляка обманом отправили на СВО: СК возбудил дело

После нашей статьи следователи провели проверку и арестовали предпринимателя из Ельца, который и провернул эту схему.

Ранее мы писали про историю 35-летнего туляка Александра Радченко. В конце ноября 2024 года мужчину обманом увезли из Тулы в Елец. За три дня алкогольной «комы» ему «помогли» выписаться из Тульской области, прописаться в деревне под Липецком, жениться и подписать контракт с Минобороны.

Александр планировал уйти на СВО, но не смог пройти медкомиссию — у мужчины обнаружили гепатит. Около военкомата с ним завязал разговор незнакомец, представившийся Юрием. Он предложил по доброте душевной решить его проблему.

— Этот мужчина как будто поджидал Сашу, — рассказывала Myslo сестра Александра — Наталья. — Поведал, что он предприниматель, что в Ельце у него связи и он может помочь с отправкой на СВО. Мол, потом разберутся, что Саша ему будет должен. Юрий сказал, что ехать в Липецкую область надо сразу, что его водитель припаркован напротив военкомата и ждёт их. Только нужно сначала купить алкоголь, чтобы выпить за знакомство и успешное завершение дела. После этого брат пришёл в себя уже только в Ельце — в «убитой» съемной квартире.

Как позже выяснят следователи, Юрий сдал кровь вместо Александра. А подменить анализы ему помогла 24-летняя лаборантка ЕГБ № 1 им. Семашко Елизавета. После этого Радченко подписал документы с Минобороны и ушел на передовую. 

Но за день до отправки в воинскую часть Юрий отвёз Александра в банк и убедил составить на него доверенность. С помощью неё, по данным следствия, с декабря 2024 года по май 2025-го Юрий и Елизавета сняли со счёта Радченко более двух миллионов рублей.

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Юрий П.

21 мая в отношении Юрия и Елизаветы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас Юрий находится под стражей, а Елизавета — под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор:
сегодня, в 11:01 +4
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