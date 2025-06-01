«Нулевой пациент»: в Туле прошла международная выставка современного искусства

Фото Алексея Пирязева.

L’art pour l’art

За день до открытия нового культурного пространства мы поговорили с организаторами — Даниилом Бессоновым и современным художником Максимом Федоровым, больше известным под псевдонимом Es Denkt.

Повернув с проспекта Ленина на улицу Каминского, оказываемся в камерном дворике дома № 30. Заходим в распахнутую дверь пока еще безымянного «Резервуара». Внутри нас встречают Даниил и Максим — подготовка помещения к открытию в самом разгаре!

Даниил Бессонов, куратор выставки «Нулевой пациент»:

— В Туле есть современное искусство, но оно недостаточно институционализировано. Частные инициативы не пытаются извлечь финансовые средства, что по мне в корне неверно. Если мы хотим что-то развивать, нам нужны ресурсы.

Наша задача — развивать неклассическое искусство здесь. «Резервуар» — коммерческое пространство: мы ежемесячно платим аренду, вкладываем время и силы на его создание.

Местная аудитория определенно заинтересована в совриске, но вряд ли готова его покупать. Так что «Резервуар» будет ориентироваться не только на наш регион, но и на всю Россию и даже на зарубежных ценителей. Это громкое заявление, но иначе не получится.

Прогнозировать долговечность «Резервуара» очень сложно. В первую очередь это вопрос готовности инвестировать в проект деньги и время. Если пространство будет окупать себя хотя бы в ноль, думаю, все, кто над ним работает, будут заинтересованы в продолжении.

Максим Федоров (Es Denkt), художник и технический директор выставки:

— В планах у нас уже есть несколько мероприятий, но говорить о них мы будем только после завершения «Нулевого пациента». Несколько художников уже изъявили желание сделать здесь персональные выставки.

Мы ожидаем много гостей, особенно для такого маленького помещения — человек 50. Мы не видим проблемы в том, что помещение небольшое — работаем с тем, что есть. И будь, что будет!

Эпидемический очаг

Обширность неравнодушной аудитории превысила даже самые смелые ожидания организаторов «Резервуара» (и, честно говоря, наши). Публика так быстро и тесно набилась в узенький зал, что оказаться в непосредственном контакте с предметами искусства рисковал каждый.

Мало кто ожидал увидеть на экспериментальной выставке старшее поколение. Лидию Ивановну, знакомую экспонирующейся великобританской художницы Глафиры Котовой, пригласили родители девушки.

Лидия Ивановна — Сразу трудно что-то сказать. Если бы мне эти экспонаты приснились во сне, то, проснувшись, я бы сказала, что «сдвинулась», дожила! С другой стороны каждому иногда в голову приходит что-то невообразимое. Может быть, ребята очень тонко чувствуют, поэтому причудливые образы их посещают чаще. Я пришла на выставку, чтобы узнать, о чем думает молодежь. Наше поколение многое не признает, отрицает, потому что мы воспитаны на классике. Так что интересно порассуждать, в чем молодые художники правы, а в чем — нет, и что нас ждет в будущем!

Резиденты и организаторы выставки «Нулевой пациент» и сами связывают природу необычного искусства с госпитальной эстетикой. По их мнению, в современном материалистическом мире художник — скорее отклонение от нормы, девиация, граничащая с болезнью.

На вставке представлены работы десяти художников: туляков (Максим Федоров/Es Denkt, Олег Лимин, Антон Осенний, Глеб Салин), москвичей (Тимофей Яржомбек, Нина Кузьмина, Алиса Игнатьева, Александр Гореликов) и даже пара зарубежных акторов.



Серия плакатов иранского художника Сины Афраша, представленная на «Нулевом пациенте».

— Глафира Котова переехала в Лондон из Тулы, поэтому мы уже были знакомы, — объяснял Даниил Бессонов днем ранее. — Со вторым иностранным художником — Синой Афшаром из Тегерана — я познакомился лет 5-6 назад на биеннале «Золотая пчела» в ТИАМ. Все это время мы поддерживали контакт, а где-то год назад я впервые предложил ему сделать персональную выставку в Туле. Сина с удовольствием согласился принять участие.



Глеб Салин (слева) приветствует гостей «Резервуара».

Какофонию из гула взволнованных голосов, волшебного эмбиента и «выстрелов» пробок пронзил визг включившегося микрофона. Началась официальная часть: записанный на диктофон Даниил поприветствовал всех собравшихся.

— Иронично, что у меня сегодня не получается попасть на выставку в пространстве, которое мы сами и организовали, — признается Бессонов, едва перекрикивая помехи. — «Нулевой пациент» посвящен месту художника в современном мире, в том числе с точки зрения экономики…

Расслышать что-либо далее не получилось — конфликт динамиков и микрофона отчаянно глушит речь куратора. Потому с приветствием выступил Глеб Салин — тульский художник и участник выставки.

— Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо, что пришли в этот подвал на выставку «Нулевой пациент», где искусство становится вирусом, а мы — его первыми носителями.

Если эти образы зацепят вас хоть на секунду — значит, я не зря был вашим «нулевым пациентом».

Искусство — единственная болезнь, которой стоит болеть.

Помните: нулевой пациент никогда не знает, что он первый. Но именно с него начинается цепная реакция.

— Ранее я не раз участвовал в местных и столичных выставках, — рассказывает Глеб в личной беседе с нами. — В этот раз Максим позвонил мне и спросил: «Глеб, срочно! Ты участвуешь?!» А я ему: «Да, Максим, я участвую. Что за тема?» Мы быстро отобрали работы для «Нулевого пациента» — всего их четыре. Первая — по одноименному роману Чака Паланика «Неземные твари».



« Женщина с повязкой на глазах, капельница, таблетки цвета Tiffany — будто мы сами просим, чтобы нас „вылечили“ от свободы. Но что, если это не спасение, а наркотик, который превращает нас в покорных пациентов системы? » — гласит описание «Незримых тварей».

— Я как блендер, — продолжает художник, — впечатления от литературы, кино, мифов смешиваются, «перевариваются» во мне. Этот концентрат воплощается в мысленный образ, а затем появляется желание воплотить его на холсте. Но художник не полностью контролирует процесс — в какой-то степени картина рождается сама собой.

В Туле нет галереи современного искусства, так что мы надеемся, что «Резервуар» послужит истоком для начала развития этого направления на нашей малой родине.

Еще один автор, посетивший вернисаж, — Олег Лимин. Художник работает в стиле дарк-сюрреализма.

— Рисовал я всегда, сколько себя помню, — рассказывает Олег. — Какое-то время даже учился в художественной школе, но бросил ее — надоело рисовать однотипные кувшины, натюрморты, пейзажи. Тем не менее, базовыми принципами композиции и светотени я пользуюсь и сейчас.

Захотелось рисовать «гадости». Не знаю, просто испытываю адреналин, изображая что-то социально неприемлемое.

Рисунок «Не ***** голову» (в синих тонах, на фото справа от Олега — Прим. авт.) сильно отличается от остальных. На ней буржуй лезет в голову порядочным людям. Хотя какие они порядочные, если сами не хотят ни в чем разбираться: «едят», что дают!



За музыку отвечает Всеволод Филин. Музыкант сводит экспериментальный эмбиент-сет в прямом эфире!

Постепенно ритмичный чарующий эмбиент вводит нас в состояние транса. Душно, много людей. Лица и яркие цвета картин постепенно сливаются в бурную реку, несущую зрителя туда, куда ей этого захочется.

Проскакав по грозной лестнице, оказываемся снаружи. Гостей выставки не меньше и здесь: зрители активно обсуждают картины и новое пространство.

Марина Банникова, посетительница вернисажа выставки «Нулевой пациент»:

Марина Банникова — «Резервуар» определенно заинтриговал меня. На вернисаж пришло много народу, хотя это не какая-нибудь вертикальная институция, а скорее горизонтальный нишевый проект. Впечатлил и пул художников: представлены как локальные, так и зарубежные авторы. Думаю, резидентам выставки и организаторам пространства предстоит «воспитать» тульскую аудиторию — предпринять ряд мер, чтобы она была готова ходить, а подобные выставки. Тогда, конечно, все это можно будет монетизировать. Тем более у подобных инициатив есть туристический потенциал: гостям города, который не в первый раз посещают Тулу, будет интересно посмотреть на что-то новое!

Увидеть современную живопись, графику, линогравюры и инсталляции вживую может каждый. Достаточно записаться через телеграм-бот и прийти в пространство «Резервуар» (пр. Ленина, 30).