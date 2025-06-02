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Современное частное домостроение: лучшие условия для туляков
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Современное частное домостроение: лучшие условия для туляков

В строительной компании «ПраймДом» убеждены: частный дом — это не просто квадратные метры, а воплощение индивидуальности и выражение собственного характера. 

За этим стоит команда профессионалов, которые воплощают мечты о собственном доме в реальность. Мы поговорили с основателями строительной компании «ПраймДом» Михаилом Проказовым и Александром Аникиным. 

Команда «ПраймДом» объединяет специалистов разных направлений — архитекторов, инженеров, строителей — для комплексного решения задач и создания полноценных проектов с учётом всех аспектов строительства и эксплуатации. 

Современная трендовая архитектура и надежность жилого здания дополняют друг друга: архитектурные инновации делают дом комфортным, красивым и функциональным, а качественные материалы и технологии строительства обеспечивают его долговечность и устойчивость. Такую синергию использует СК «ПраймДом» при создании проектов, которые не только отвечают современным эстетическим и экологическим требованиям, но и служат надежным жильем на долгие годы.

— Более 10 лет мы строим дома, которые по комфортности и доступности в цене не уступают топовым предложениям в многоквартирных домах, учитывая желания, временные ресурсы и финансовые возможности клиента, — комментирует Михаил Проказов, генеральный директор и соучредитель СК «ПраймДом». — Мы придерживаемся комплексного подхода под ключ и берем на себя весь цикл работ: от проектирования и подбора участка, помощи в выдаче ипотеки до отделки и благоустройства территории. 

— Михаил, дома, построенные вашей компанией, производят просто вау-эффект! Поделитесь секретом.

— Всё очень просто: за основу берется сочетание современных архитектурных решений и надежности жилого здания. Наши архитекторы гармонично сочетают современные дизайнерские решения с прочностью и долговечностью конструкции, что позволяет создавать дома не только эстетически привлекательные, но и комфортные, функциональные и долговечные абсолютно в любом стиле.

Действительно, если заглянуть в портфолио СК «ПраймДом», то в каталоге проектов выделено пять серий, в каждой — по три-четыре проекта: от классических каменных домов до суперактуальных трендовых решений. В компании трудятся профессиональные архитекторы, которые посещают международные выставки домостроения, чтобы привносить в классические решения необычные акценты путем сочетания фактур и цветов. Каждый проект адаптируется под индивидуальные потребности клиента, и в итоге создаются «дома мечты».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

— Александр, не так давно вы анонсировали уникальный калькулятор индивидуального проекта, тем самым сочетая цифровые технологии и традиционные решения в работе. Расскажите подробнее.

— Мы хотели максимально упростить взаимодействие наших партнеров с нами и нашим сайтом. И когда внедрили и адаптировали сайт под нужды пользователя, тем самым сделав цену на строительство дома абсолютно прозрачной, то и возникла идея калькулятора индивидуального проекта. Мы убеждены, что это повышает доверие к нам и исключает сюрпризы при объявлении цены за строительство. Клиент получает цену проекта сразу же, сам выбирает комплектацию дома, как мы это делаем в автосалонах, когда выбираем опции для будущего автомобиля.

— Вы подбираете участки для своих клиентов?

— В настоящий момент в нашей базе более 1500 земельных участков ИЖС. Максимально топовые локации собраны в одном месте и доступны любому пользователю интернета. Человеку не надо идти и искать каждый участок отдельно, достаточно зайти на сайт. А узнать его стоимость, площадь и форму можно самостоятельно там же. 

— Каковы главные принципы СК «ПраймДом»?

— Гибкость и адаптивность. У нас есть предложения для каждого. Например, помимо льготного ипотечного кредитования, мы предлагаем своим клиентам в том числе и беспроцентную рассрочку. И это не в виде аренды с последующим выкупом и не рассрочки до момента взятия ипотеки. Это реальная рассрочка на три года без переплат и комиссий, причем заказчик становится полноправным собственником сразу по окончании строительства.

Основные ценности СК «ПраймДом» — прозрачный подход к работе с партнерами и клиентами, а также ответственность за свою работу. СК «ПраймДом» стремится применять новейшие технологии строительства и современные методы проектирования, постоянно следит за мировыми трендами и предлагает уникальные, нестандартные решения, сочетающие эстетику и функциональность.

Проект дома Марсель

Цена — от 4 010 000 ₽

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Проект дома Тулуза

Цена — от 4 390 000 ₽
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Проект дома Орлеан

Цена — от 5 530 000 ₽

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Строительная компания «ПраймДом»

+7 (4872) 791-777
Тула, ул. Щегловская Засека, 19. 

Оценивайте свои финансовые возможности и риски
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