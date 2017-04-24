Фестиваль живой музыки OZ-Rock, крупнейший в Восточном Подмосковье, проводится ежегодно с 2014 года и призван знакомить всех желающих с новыми и уже хорошо известными именами на музыкальной сцене.

Формат фестиваля объединяет исполнителей разных жанров и стремится сделать пребывание своих гостей максимально комфортным.

Фестиваль стремится объединить людей разных возрастов и музыкальных предпочтений.

Традиционным местом проведения фестиваля стал Центр семейного отдыха «Мельница», расположенный в лесопарковой зоне Орехово-Зуево. На территории лесопарка посетители могут попробовать себя как в традиционных, так и в экстремальных видах спорта, провести праздничный день, корпоративную игру и просто отдохнуть с друзьями на свежем воздухе.

«7раса», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», TRACKTOR BOWLING, F.P.G, #####, «Тараканы!», Animal ДжаZ, Дельфин, «Черный Обелиск», «КОПЕНGAGEН», TRUBETSKOY, MELANCHOLY, Hepset, «МУРАКАМИ», RadioLIFE, «КИРПИЧИ», «НА Краю», «4етыре Апреля», «БеZ ТроганOFF», DASviDOS, «СМЕХ», «ЙОРШ», «АнимациЯ», «Плаксы», «Адаптация Пчел, LORI! LORI, LaScala, «Порнофильмы», Plush Fish, Twang Band, GOOD TIMES, YesYes!, ANNODOMINI, «Игрушки», «Сердце Дурака», Crazy Critters, «Мнимые числа», Rogov Band, Peachy Screw, Mighty Heap и многие другие.

800 Р — неограниченное число проходов на территорию фестиваля в течение одного дня.

1200 Р — неограниченное число проходов на территорию фестиваля в течение всего времени проведения фестиваля.

VIP на 1 день — 2500 Р, VIP на 2 дня — 4500 Р,

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