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Куликово поле

Куликово поле

Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле» проводится с 2001 года в последние выходные мая и приурочен ко Дню поминовения Святого благоверного князя московского Дмитрия Донского, который отмечается 1 июня.

Ежегодно в эти дни на Куликовом поле собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы.

Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
26 мая 2017, пятница
10:00
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27 мая 2017, суббота
10:00
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28 мая 2017, воскресенье
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