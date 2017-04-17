Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле» проводится с 2001 года в последние выходные мая и приурочен ко Дню поминовения Святого благоверного князя московского Дмитрия Донского, который отмечается 1 июня.

Ежегодно в эти дни на Куликовом поле собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы.