Куликово поле
Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле» проводится с 2001 года в последние выходные мая и приурочен ко Дню поминовения Святого благоверного князя московского Дмитрия Донского, который отмечается 1 июня.
Ежегодно в эти дни на Куликовом поле собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы.
Где и когда?
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
26 мая 2017, пятница
10:00
27 мая 2017, суббота
10:00
28 мая 2017, воскресенье
10:00