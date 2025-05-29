Аой-мацури в Туле: как прошел фестиваль азиатской культуры

Фото Алексея Пирязева.

Почему подростки занимаются косплеем? Легко ли рисовать японские картины? И зачем в Туле организовывали большой праздник для любителей восточной культуры?

Фестиваль азиатской культуры «Аой-мацури» прошел в тульской «Октаве». «Аой-мацури» — это и есть название синтоистского праздника в японском городе Киото. Уж не знаем, насколько масштабным бывает оригинальный «Аой-мацури», но тульский точно удался!

Здесь было всё: Китай, Япония и Корея. Музыка, единоборства, чайные церемонии, языки, аниме, каллиграфия, традиционная медицина, кухня, одежда, ремесла — площадки, раскрывающие грани культуры Восточной Азии, были на каждом шагу кластера.

Организовали фестиваль Вадим Тормозов и Максим Корниенко:

— Это уже второй для Тулы фестиваль, посвященный культуре Китая, Японии и Кореи. По сути это портал в мир Азии. Нам Азия всегда казалась чем-то диковинным, необычным, интересным. И вот мы на фестивале пытаемся разобраться, чем же она нас так влечет.

В этом году фестиваль вышел на международный уровень, к нам приехали гости из японского дома. Это посольская организация, которая занимается продвижением японской культуры на территории Российской Федерации.

Также будут выступать наши китайские друзья. Они студенты, сейчас учатся в России. Еще в программе есть японские гигантские барабаны. Они шумные, и их используют на праздниках, чтобы превратить его в шоу. Также мы провели конкурс среди K-pop танцоров. И это лишь малая часть того, что происходит.

Создатели фестиваля признались: на его создание их вдохновила любовь к азиатской культуре.

Максим Корниенко:

— С детства увлекаюсь этим. Всё началось с восточных единоборств, а потом я несколько раз побывал в Китае и Японии. Считаю, что, познавая другую культуру, мы начинаем лучше понимать свою. Ну и потом, мы живем между Европой и Азией, нам важно брать и европейские, и азиатские подходы к жизни. Мы хотели поделиться тем, что интересно нам самим и благодарны «Октаве», которая очень помогла нам в подготовке и проведении фестиваля.

Одним из ярких красок фестиваля стала мастерская художницы Светланы Гребеньковой. Она провела мастер-классы по японской живописи.

— Такие мастер-классы переносят участников в другой мир. Это как мостик между Европой и Азией. На фестивале мы писали в традиционной восточной технике, которая называется «бокусайга». Писали тушью и минеральными красками. А еще мы работали в технике суми-э, в которой используется только тушь, бумага и вода. Её истоки — в традициях восточного письма, так что новичкам было непросто.

Не зря говорят, что письмо — как путь самурая. Нужно отточить одно движение до идеала и за счет этого движения написать всю картину. Участникам мастер-классов всё очень понравилось, они получили удовольствие от процесса и результата.

Светлана знает, о чем говорит, она влюбилась в японскую живопись больше 10 лет назад:

— В университете нас учили классической живописи, а живопись других стран не давали. Уже тогда я заглядывалась на Азию, хотя и не разделяла техники. А потом узнала, что есть школа традиционной японской живописи во главе Ямады Мидори и Ольги Селивановой.

Пошла туда и поняла, как мне это нравится. Занимаюсь этим направлением больше 10 лет и до сих пор получаю удовольствие. Сколько бы я ни писала, постоянно получаю совершенно новый опыт. Это что-то невероятное!

Самыми яркими участниками фестиваля стали косплееры. Невероятные образы, дефиле, позирование. Кажется, у каждого гостя в телефоне остались фото с этими красавчиками!

Мы поговорили с косплеерами. Имейте ввиду, представлять их мы будем псевдонимами. На азиатском фестивале так можно.

Макарошка и Мио:

— Сегодня решили «выгулять» новые образы. Мы увлекаемся косплеем около двух лет и уже успели создать примерно по десять образов каждая. Они просто хранятся дома, и это грустно. Так что когда появляется возможность, мы всегда приходим на фестивали.

Большинство костюмов создаем по мотивам игр. Вдохновляемся в каналах знаменитых косплееров, у них всегда крутые идеи, а вот покупаем все необходимое на маркетплейсах и через посредников, которые привозят вещи из Китая.

Нам нравится не только создание костюмов, но и атмосфера таких фестивалей. Можно подойти к любому косплееру, сфотографироваться, начать общаться и даже в дальнейшем дружить. Здесь все друг другу открыты, это классно!

Аэлита:

— Я в образе Мулан из одноименного диснеевского мультфильма. Занимаюсь косплеем с 2013 года. Сейчас мне 27, и бросать не собираюсь, косплей не дает мне потерять себя. Началось все с банального похода на фестиваль в качестве зрителя. Я так вдохновилась! Это впечатление в итоге переросло в большое увлечение.

Костюмы — удовольствие затратное. Раньше просила на них у мамы, теперь я взрослая особа и зарабатываю сама. Сегодняшний костюм обошелся мне в 15 тысяч рублей. Одежду шила швея, парик я купила на AliExpress, а потом отправила его мастеру в Брянск на укладку. Да, есть люди, которые профессионально занимаются укладкой париков как основной своей работой. Я отправляла мастеру слепок своей головы, она сделала идеальную прическу, упаковывала ее в коробку и доставила.

Косплееры готовы на все, чтобы образ получился идеальным. Зонтик я сделала своими руками, мне захотелось создать именно самой, вложить часть своей души. Кто-то покупает абсолютно все, это не осуждается. Но в любом случае костюмы всегда выходят дорогими — порой по 25-30 тысяч рублей.

Мин и Йона:

— В образах мы пытаемся отыграть персонажа максимально. Мы долго-долго просматриваем ролики, анализируем даже мимику, чтобы персонаж был похож.

Создание костюмов — самое интересное. Когда ты становишься косплеером, твоя квартира превращается в очень необычное место, в котором можно найти абсолютно всё. Причем в любой момент может понадобиться что угодно!

— У меня вот дома сейчас лежит утеплитель, на днях буду начинать делать костюм, в котором должно быть шесть пар крыльев. Родители увлечение воспринимали скептически, но сейчас смирились, — рассказывает Мин. — Вообще, косплей — это, можно сказать, Римская империя. Целый мир. И когда ты погружаешься в него, сразу же загораешься!

Ты счастлив, когда создаешь образ, когда он получился, когда приходишь на фестиваль и люди с тобой фотографируются. Кстати, почти все косплееры обожают, когда с ними фоткаются. Так что не стесняйтесь. Это очень приятно!

Если не успели попасть на фестиваль, смотрите наш фоторепортаж и восхищайтесь. А если были на событии лично — ищите себя на фото!