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Мото Малоярославец

Мото Малоярославец

4 дня, 3 сцены, 120 рок групп, мотоспорт, мотошоу, мотосостязания, воздухоплаватели, каскадеры, реконструкции, fire show — всё это юбилейный 25-ый Международный фестиваль «Мото Ярославец — Russian Bike Week Anniversary».

На фестивале выступят «Алиса», Louna, «Княzz», Глеб Самойлов, «Тараканы!», «Наив», Tracktor Bowling, «Тролль Гнет Ель», Distemper, «Черный вторник», Кроу, «Лампасы», «Элизиум», «Манго — Манго», «Черный Обелиск», «Эпидемия», Нейромонах Феофан, «Йорш», Lori Lori, «Знаки», «Смех», Mordor и многие другие.

Где и когда?
Медвежий луг, Малоярославец
Малоярославец, Медвежий луг, Малоярославец
29 июня 2017, четверг
10:00
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30 июня 2017, пятница
10:00
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1 июля 2017, суббота
10:00
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