Погода в Туле 27 мая: без осадков и до +28 градусов

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью — от +11 до +16 градусов, днём — от +23 до +28. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
Во вторник в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью — от +11 до +16 градусов, днём — от +23 до +28. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.
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