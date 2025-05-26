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Погода в Туле 27 мая: без осадков и до +28 градусов
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 27 мая: без осадков и до +28 градусов

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от +11 до +16 градусов, днём — от +23 до +28. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.

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