Погода в Туле 27 мая: без осадков и до +28 градусов

Фото Алексея Пирязева.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от +11 до +16 градусов, днём — от +23 до +28. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.