Выходные в Туле: Новый год

Ура! Новый год! Всех душевно поздравляем и представляем вашему вниманию обзор самых длинных выходных в году.

Новогодние праздники в Ясной Поляне

4, 5 и 6 января 2017 детские новогодние спектакли состоятся в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12). Вы увидите сказку «Принцесса Снегурочка», где вредная и капризная принцесса превращается в добрую и щедрую Снегурочку благодаря силам любви и волшебства.

В программе праздника — хоровод, сладкие и творческие подарки от Деда Мороза и Снегурочки, танцевальные номера от хореографического ансамбля «Непоседы» и фотографирование со сказочными персонажами.

6 января в 14.00 музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в образовательной программе «Рождественская сказка». Вы познакомтесь с традициями празднования Рождества на Руси, расскажем, как отмечали Рождество в семье Толстых. Участники программы смогут посмотреть представление в вертепе, научиться рождественским гаданиям, а также нарядиться в веселую маску и отправиться колядовать в Кучерскую избу.

7 января — традиционный концерт в Доме культуры «Ясная Поляна». В этот раз выступит коллектив Reflections Duo. Гостей вечера ждут блюзовые и джазовые композиции, исполненные завораживающим голосом Ольги Олейниковой под аккомпанемент мультиинструменталиста Николая Добкина.

Новогодние праздники в Тульском музейном объединении

В новогодние каникулы музеи подготовили для вас более 40 различных мероприятий на любой вкус. В каждый из праздничных дней предлагаем вам открыть для себя новые знания, освоить народные ремёсла, отдохнуть душой и прикоснуться к прекрасному. На мастер-классы необходима предварительная запись, чтобы рассчитать количество материалов для работы.

Бежин луг

Тульская обл., Чернский район, МО «Тургеневское»

с. Тургенево, ул. Школьная, 13

8−48756−2-35−10

2, 6 и 7 января — интерактивное занятие по записи «Рождество: легенды и традиции. Святочные посиделки».

5 января — интерактивное занятие по записи «Игры у ёлки».

Для вас работает выставка «Охотничьи сюжеты».

Краеведческий музей в Чекалине

Чекалин, ул. Чекалина, 1-а

4 января, 13.00 — детская новогодняя квест игра «Проделки пирата». Благодаря необычному формату мероприятия каждый ребёнок сможет проявить активность. В процессе квеста дети получат письмо от Деда Мороза, в котором он пишет, что попал в беду и у него украли мешок с подарками. Маленьким участникам предстоит помочь дедушке найти подарки, выполнив интересные задания. Вход свободный.

6 января, 17.00 — рождественские колядки. Колядки — календарные обрядовые песни славян, исполняемые преимущественно в святочный период, во время ритуальных обходов по домам. Для привлечения детей в народные традиции будет организована группа колядовщиков, которые посетят дома жителей и пожелают им здравия. Вход свободный.

7 января, 12.00 — к Рождеству. Концерт вокально-инструментальной группы «Ретро». К Рождеству вокально-инструментальная группа г. Чекалина подготовила праздничный концерт, в который войдут песни из репертуара дискотек 80-х годов. Группа возобновила свою деятельность совсем недавно, и её уже полюбили жители города. В связи с чем было решено сделать сольный концерт группы. Вход свободный.

7 января, 19.00 — рождественский вечер отдыха «Рождество в кругу друзей». В программе: театрализованное представление с участием гостей, шуточные гадания, песни, конкурсы, дискотека. Вход — 100 руб.

Дом-музей Вересаева

Тула, ул. Гоголевская, 82

56−77−31

6 января, 12.00 — рождественские встречи с иностранными студентами. Мероприятие состоится в рамках программы «Студия позитивного творческого общения: Язык. Литература. Музей» совместно с Международным факультетом ТГПУ им. Л. Н. Толстого .

Студенты Международного факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого расскажут о традициях празднования Нового года в их странах, прозвучат стихи и поэтические переводы, посвященные теме зимы. Украшением мероприятия станет рождественский вертеп, изготовленный студентами. В рамках встречи будет наряжена интернациональная елка. Вход свободный.

Тульский краеведческий музей

Тула, ул. Советская, 68

8−4872−30−79−75

2 января, 15.00 — интерактивная экскурсия «Ледниковый период: время больших холодов и больших зверей». Интерактивная экскурсия будет проводиться в рамках основной экспозиции в зале «Палеонтология».

2 января, 17.00 — мастер-класс «Рождественский вертеп». Изготовление рождественского вертепа — старинная традиция, пришедшая в Россию из Западной Европы, но особенно хорошо прижившаяся в городской среде.

3 января, 12.00 — тематическая экскурсия «Рождество Христово: сельские традиции». И взрослым, и детям интересно и полезно будет узнать о том, как в давние времена отмечали Рождество жители Тульской губернии.

3 января, 15.00 — тематическая экскурсия «Тульский край в канун Нового 1942 года». Экскурсия будет посвящена важнейшему событию для жителей Тульской области: их освобождению от немецко-фашисткой оккупации и изгнанию захватчиков с основной территории Тульской области.

3 января, 17.00 — тематическая экскурсия «Звери и птицы зимой». Специально на этой экскурсии будут показаны некоторые, хранящиеся в запасниках музея, чучела животных в зимнем наряде.

4 января, 12.00 — мастер-класс «Рождественская ель». На мастер-классе вы создадите праздничную композицию, которую можно будет оформить в рамку как картину или подарить в качестве рождественской открытки.

4 января, 16.00 — мастер-класс «Пуансеттия — Рождественская звезда». В преддверии светлого праздника Рождества Христова вы изготовите пуансеттию из фетра.

5 января, 14.00 — тематическая авторская экскурсия Полозова Е. М. «Першинская псовая охота великого князя Н.Н. Романова». Экскурсия будет посвящена самобытному явлению в русском национальном быту, народной жизни и культуре, существовавшей в 1887 — 1917 гг. в с. Першине Алексинского уезда Тульской губернии, знаменитой комплектной псовой охоте великого князя Н. Н. Романова .

5 января, 18.00 — неформатная необзорная экскурсия «По ступеням Краеведческого музея». В ходе неформатной экскурсии посетители смогут познакомиться с историей здания Тульского областного краеведческого музея, узнать, какой вклад внесли древние брюхоногие моллюски и кораллы в строительство ступеней, а так же узнают историю жизни и творчества известного тульского художника Василия Гильберта, картина которого украшает парадную лестницу музея.

6 января, 15.00 — бал «Рождественская сказка». Краеведческий музей приглашает туляков и гостей города принять участие в рождественском бале, где они смогут выучить простые танцы и сразу их станцевать, а так же поиграть в бальные игры.

7 января, 14.00 — интерактивное мероприятие «Святки в тульской деревне». Участники узнают о традициях, связанных с празднованием Рождества Христова, Васильева вечера, Крещения Господня, их специфике в нашем регионе.

8 января, 14.00 — тематическая экскурсия «Новый год и Рождество в Туле. Сто лет назад». Посетители музея получат уникальную возможность увидеть и почувствовать незабываемую атмосферу неповторимой тульской городской культуры предреволюционной эпохи.

Для вас работают выставки «1941 год. Путь к Победе» и «Торговый мир калужского купечества».

Богородицкий дворец-музей

Тульская область, Богородицк

8−48761−2-25−32

Со 2 по 8 января — тематическая экскурсия по основной экспозиции музея «Из истории новогодней елки». На экскурсии вы узнаете о том, когда в дворянских гнездах появилась традиция украшать ели, что использовали для украшения, что дарили друг другу на Рождество. Экскурсии проводятся по записи: 8−48761−2-25−32.

Со 2 по 8 января — театрализованная тематическая экскурсия «Новогодний вокзал». В ходе тематической экскурсии гости новогодней железнодорожной станции узнают об истории появления станции и познакомятся с корнями некоторых новогодних традиций.

7 января, 15.00 — «Вечер сказки». Просмотр диафильмов. В дни новогодних каникул предлагаем взрослым и детям окунуться в чарующую атмосферу сказки с помощью просмотра старых добрых диафильмов.

Также работают: выставка живописи Михаила Зинченко «Успех», выставка художника Александра Матрёшина «Яблочные ворота. Воспоминания о былой Москве».

Музей «Спасское»

Тульская область, Новомосковский район,

Спасское, ул. Центральная, 4-а

8−4876−29−01−46

3 января, 12.00 — занятие в творческой мастерской музея «Спасское» по созданию новогодних игрушек. Творческая мастерская музея предлагает использовать для создания креативных игрушек различные природные материалы — веточки деревьев, шишки елей и сосен, желуди, а также элементы текстиля — ткани различной фактуры, ленты, кружева, тесьму и многое другое. Стоимость участия — 40 руб.

5 января, 11.00 — мастер-класс «Снегирь на ветке». Вместе мы создадим снегиря из папье-маше с использованием природных материалов. Аудитория 6+. Стоимость участия — 40 руб.

6 января, 12.00 — занятие в творческой мастерской «Как хороша ты, русская зима…». Напишем зимний пейзаж под руководством профессионального художника. Вы прикоснетесь к зимней сказке и почувствуете себя настоящим творцом живописного произведения. Аудитория 6+. Стоимость участия — 40 руб.

Для вас работают: выставки изостудии Музея «Спасское», выставка «Тула ушедшего века» из фондов Тульского областного художественного музея, выставка «Человек, опередивший время».

Историко-мемориальный музей Демидовых

Тула, ул. Демидовская, 9

39−37−74

Со 2 по 8 января — мастер-класс кукла «Ангел» (строго по записи). В традиционной тряпичной технике по старинным технологиям из экологически чистых материалов вы сможете создать народную куклу.

Со 2 по 8 января — квест «Найди сокровища Демидовых» (строго по записи). Музей предлагает жителям Тулы и гостям города увлекательную игру-поиск по исторической территории Оружейной слободы.

Выставочный зал

Тула, Красноармейский проспект, 16

56−09−92

3 января, 17.00 — открытие выставки новогодней и рождественской открытки начала XX века. В экспозиции будет представлено порядка 40 европейских открыток из частной коллекции.

4−6 января, 15.00 — новогодний квест «По следам художников». Участников ждут интересные задания, головоломки, загадки и многое другое. В конце прохождения игры каждый получит небольшой подарок.

5 января, 14.00 — рождественский мастер-класс (pop-up открытка). Приносите с собой открытки, которые хочется сделать объемными. Все остальные материалы входят в стоимость.

8 января, 12.00 — детский день: Диафильм и малыши. В 2017 году Выставочный зал продолжает традицию детских дней! В воскресенье малыши посмотрят диафильмы — «Как встречают Новый Год в разных странах» и «Двенадцать месяцев». После просмотра мы нарисуем сияющего ангела с помощью брызг!

Для вас работают выставки: международная выставка «Невозможное искусство и оптические иллюзии в технике эмали», выставка живописи Василия Кислякова, «Абсент».

Музей Руднева

Тульская область, Заокский район, с. Савино

8−48734−4-15−29

4 января, 12.00 — новогодняя ёлка для самых маленьких «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» (по записи). Родители с детьми побывают в гостях у Деда Мороза и Снегурочки, поводят хороводы вокруг новогодней ёлки, почитают стихи и попоют песни. Снегурочка поиграет с детьми в увлекательные игры, проведёт конкурсы, Дед Мороз будет загадывать свои загадки и угощать детей сладостями — всё это сделает праздник для детей интересным и запоминающимся.

6 января, 12.00 — интерактивная программа «Рождество Христово!» (по записи). Дети услышат рассказ о празднике Рождества Христова, виртуально станут свидетелями той чудесной Рождественской ночи, смогут заглянуть в пещеру и увидеть колыбель с младенцем. Всё будет сопровождаться показом слайдов «Рождественские картинки» и музыкой Рождества. Затем все смогут поучаствовать в костюмированных колядках, поиграть и поводить хоровод вокруг Рождественской ёлки.

7 января, в течение дня. Обзорные экскурсии по музею. Музейный кинозал «Новогодние сказки!».

Музей Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10

41−04−60

Со 2 по 8 января — квест-игра по выставке «Такие разные детские лица». В ходе игры вы познакомитесь с творчеством художника П. Н. Крылова , а на выставке детского портрета «Такие разные детские лица» сможете найти своего двойника и сфотографироваться с ним, приняв участие в музейной акции «Детский портрет». Стоимость участия — по билетам в музей.

2 января, 13.:00 и 17.00 — мастер-классы «Рождественская открытка» и «Подкова на счастье». После празднования Нового года приближается еще один долгожданный праздник — Рождество Христово! Мы приглашаем взрослых и детей на мастер-класс, на котором можно будет своими руками сделать близким и друзьям милые рукотворные подарки — Рождественскую открытку и подкову на счастье. Краски, ножницы, цветная бумага, картон, яркие салфетки с новогодними картинками — все это превратится в ваших руках в оригинальные подарки, сделанные с душевным теплом и любовью. Стоимость участия — 100 руб.

2 января, 14.00 и 18.00 — культурно-образовательная программа «В гостях у Деда Мороза». В этот чудесный новогодний день приглашаем детей и взрослых в гости к Деду Морозу. Мы побываем в Великом Устюге, где находится его вотчина, пройдем по тропе сказок и заглянем в терем зимнего волшебника. Узнаем, когда и как празднует Дед Мороз свой День рождения, и как зовут его «коллег» в других странах. И обязательно посмотрим любимую сказку Дедушки Мороза «Мороз Иванович». Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.

3 января, 13.00 и в 17.00 — мастер-класс «Рождественский ангел». Используя технику бумажной пластики, вы сможете сделать легких, воздушных ангелов, которые станут прекрасным подарком для близких и друзей, а также украшением для вашего интерьера в светлый праздник Рождества. Стоимость участия — 100 руб.

3 января, 14.00 и 18.00 — интерактивная программа «Здравствуйте, Святки!» Гостей нашей программы ждет увлекательное знакомство с народными обычаями и обрядами самого любимого на Руси зимнего праздника, который длился от Рождества до Крещения и назывался радостным и светлым словом Святки. Святки — это задорные ряженые и звонкие колядки, сияющая огнями рождественская ёлка и чудесный кукольный театр вертеп, таинственные святочные гадания и весёлые посиделки с играми и плясками, а главное — умение от души веселиться и радоваться жизни, как умели это наши далекие предки! Аудитория 6+. Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.

4 января, 14.00 и 18.00 — мастер-класс «Новогодняя открытка своими руками». Новогодние праздники продолжаются, а значит можно и нужно дарить подарки своим друзьям и близким! Лучший подарок тот, который вы сделаете сами, ведь в нем будет частица вашей души! Целый калейдоскоп оригинальных новогодних открыток вы сможете сделать, если станете участником музейного мастер-класса. Пластилин, сверкающие блестки и пайетки, ватные диски, атласные разноцветные ленточки, мягкая пряжа, разноцветный ситец 2 из всего этого многообразия материалов вы создадите свой новогодний шедевр-открытку, которую так приятно будет подарить и получить в новогодние праздники! Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

5 января, 13.00 и 16.00 — мастер-класс «Народная кукла-закрутка «Благополучница»». Что нужно, чтобы в новом году удача и благополучие всегда были рядом? Все очень просто — нужно делать добрые дела, верить в чудеса и, конечно, не лениться! В старину верили, что удачу можно приманить. Нам поможет в этом народная кукла-закрутка «Благополучница», которую придумали наши предки. Из яркого ситца без единого стежка мы сделаем чудесную куколку-оберег с заветным секретом, а какой это будет секрет, вы узнаете, если станете участником нашего мастер-класса! Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

6 января, 11.00 — музейный праздник «Рождественская елка». Рождественская ёлка в Музее П. Н. Крылова стала уже доброй традицией и проводится много лет в стенах уютного музея. Мальчиков и девочек на празднике ждет встреча с самыми разными сказочными героями, красивыми и смешными, добрыми и коварными, но в финале праздника неизменно побеждает добро. А Дед Мороз и Снегурочка обязательно поздравят всех с Новым годом и Рождеством и вручат подарки. Аудитория 0+. Стоимость участия — 100 руб.

6 января, 15.00 — мастер-класс «Подкова на счастье». Используя картон, клей, яркие салфетки вы сможете сделать оригинальный подарок-подкову для своих друзей к светлому празднику Рождества. Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

7 января, в течение дня. Мультимедийная программа «Зима в русской живописи». В чудесный праздник Рождества мультимедийная программа познакомит гостей музея с шедеврами знаменитых русских художников, которые воспевали красоту русской зимы в своих полотнах. Аудитория 6+. Стоимость участия — по билетам в музей.

8 января, 17.00 — мастер-класс «Рисуем зиму». Под руководством музейного педагога взрослые и дети нарисуют зимний пейзаж. Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

Для вас работают выставки «Такие разные детские лица», на которой представлены детские живописные и скульптурные портреты XIХ — XX веков из фондов Тульского областного художественного музея, и выставка детских рисунков «Зимняя сказка».

Военно-мемориальный комплекс

«Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»»

на территории Московского железнодорожного вокзала

8−902−902−00−95

Со 2 по 8 января — экскурсии по военно-мемориальному комплексу «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»». Вы знаете что-нибудь о бронепоездах? Когда и для чего они появились? А из каких вагонов состоит бронепоезд? Посетители экспозиции смогут познакомиться с историей создания бронепоезда «Тульский рабочий», узнать о его роли в обороне Тулы осенью 1941 года, а также дальнейший боевой путь. Вы сможете рассмотреть уникальный интерьер вагонов базы бронепоезда (вагон-клуб, вагон-пекарня, вагон-штаб), а также побывать на бронеплощадках, посмотреть, в каких условиях воевал экипаж бронепоезда. Вниманию гостей будет предложен просмотр документального фильма «На Тульском направлении». Аудитория 6+. Стоимость посещения с экскурсией: взрослые — 70 руб., школьники- 50 руб.

5 января, 13.00 и 16.00 — новогодний квест на бронепоезде «Генерал Мороз».

Художественный музей

Тула, ул. Ф. Энгельса, 64

35−40−53

3 января, 12.00 — экскурсия для сборных групп «Русское искусство в собрании Тульского областного художественного музея» (12+). Экскурсия познакомит с коллекцией русской живописи и скульптуры, представленной в экспозиции музея. Зрители смогут увидеть иконы XVI — XIX веков, работы таких прославленных мастеров XVII — XX веков, как В. Л. Боровиковский , В. А. Тропинин , А. А. Иванов , И. К. Айвазовский , И. И. Шишкин , И. Е. Репин , В. И. Суриков , В. Д. Поленов , В. А. Серов , П. П. Кончаловский , А. В. Лентулов и других. Экскурсия познакомит также с произведениями русского декоративно — прикладного искусства (мебель и посуда) из стекла, фарфора, керамики, дерева, выполненными народными и профессиональными мастерами.

3 января, 15.00 — экскурсия для сборных групп «Западноевропейское искусство в собрании Тульского областного художественного музея» (12+). Экскурсия познакомит с единственным в России полотном кисти Орацио Саммаккини, живописными работами мастеров Италии (Леандро Бассано, Луки Джордано и других), Голландии (Клааса Моленара, Питера Насона, Говерта Флинка), Фландрии (Франса Франкена, Франса Снейдерса, Давида Тенирса) Франции (Гюбера Робера, Клода Верне) и Германии. Произведения многих из этих художников в музейных коллекциях нашей страны либо крайне редки, либо вообще не представлены. Зрители смогут увидеть замечательные образцы мейсенского и веджвудского фарфора XIX века, резную деревянную мебель XVII — XIX веков, скульптуру европейских мастеров XIX века.

4 января, 16.00 — экскурсия для сборных групп «Загадки старинной мебели» (6+). В экспозиции музея туляки и гости города смогут увидеть открытыми столы, столики и бюро ушедших веков! Представленные предметы некогда украшали интерьеры дорогих дворянских и купеческих домов. Каждая вещь создавалась по индивидуальному заказу, украшалась декоративными элементами, зачастую дверцы шкафов были оборудованы замочками, запирающимися на ключ. Такие шкафчики несли в себе тайну — внутри них находились маленькие ящички и шкатулочки для хранения «секретов». На экскурсии, например, вы сможете увидеть открытый шкаф-секретер, в отделке которого применена техника «интарсия» — инкрустация, выполняемая деревом по дереву. Предмет украшен латунными накладками, верх завершает мраморная плита, на которую, вероятнее всего, ставили часы, жирандоль или канделябр. А вот как выглядит убранство этого и других шкафов внутри — наша маленькая тайна, которую вы сможете раскрыть в художественном музее 4 января!

5 января, 11.00 и 17.00 — интерактивная программа «Ребятам о зверятах» (0+). Дорогие ребята, знаете ли вы какие животные живут в … музее? Если пройтись по музейным залам, то можно увидеть диких волков, лосей и слонов, домашних собак и кошек, лошадей и волов, а также сказочных львов, фантастических грифонов, нежных русалок и суровых кентавров. Все они мирно уживаются в музее и готовы раскрыть вам свои тайны в новогодние праздники, когда ощущение чуда витает в морозном воздухе и переполняет сердца и души людей. Мы подготовили для вас небольшой сюрприз — это спектакль в Музейном театре теней по мотивам русской народной сказки «Зимовье зверей».

5 января, 13.00 и 15.00 — интерактивная программа «Новогодняя сказка» (0+). Новый год — самый чудесный праздник! В этот день исполняются желания и сбываются мечты! Именно в этот праздник Дед Мороз приносит подарки! Как здорово, когда у каждого есть свой Дед Мороз! Хотите, чтобы он поселился в Вашем доме? Приходите на новогодних каникулах в музей! Тульский областной художественный музей подготовил для маленьких посетителей познавательную программу. Первая часть программы — мастер-класс для детей и родителей «Дед Мороз. Игрушка из бумаги». Вы сделаете бумажного Деда Мороза своими руками и сможете украсить им новогоднюю ёлку. Во второй части ребята посмотрят спектакль Музейного театра теней «Как Мороз себе шубу шил» по мотивам сказки Людмилы Васильевой-Гангнус.

5 января, 18.00 — мастер-класс по керамике от Ольги Андреевой «Знакомство с тульской городской игрушкой и основами лепки. Лепим птичку» (6+). Тульская городская игрушка — исконно тульский народный промысел, который появился еще в конце XIX века в слободе Большие Гончары. Лепили игрушку из остатков гончарной глины, это были гуляющие барыни, танцующие пары, кормилицы с детьми, всадники и всадницы, монахи и монахини. Фигурки получались немного вытянутыми, наряды отражали модные тенденции того времени. Документальное упоминание о существовании этого промысла относится к 1912 году. К сожалению, после революции тульская городская игрушка была надолго забыта. Восстановлением промысла занимается народный мастер Р. Ф. Ольга Алексеевна Андреева. На мастер-классах в Школе ремесел посетители познакомятся с историей тульской городской игрушки, узнают о ее особенностях и, конечно, научатся основным приемам работы с глиной.

6 января, 11.00, 13.00, 15.00 — «Рождественские мастер-классы» (6+). Рождество — удивительно светлый, семейный праздник, на который принято дарить подарки. Именно в этот день ангелы спустились с небес и принесли пастухам весть о Рождении Иисуса Христа. Мы предлагаем вам сделать в подарок Ангела на одном из рождественских мастер-классов в музее. Говорят, у каждого человека есть ангел-хранитель. Он оберегает от дурных поступков, помогает сделать важный жизненный выбор. Сделайте ангелочка на кануне Рождества в подарок близким или для украшения своего дома. Он будет напоминать о музейном занятии и хранить энергию и тепло ваших рук. В 11:00 изготовим тряпичную куклу «Ангел», в 13:00 — открытку «Ангел» в технике «изонить», в 15:00 — поделку «Ангел из фетра».

7 января, 15.00 — экскурсия для сборных групп «Сокровища Тульского областного художественного музея» (12+). Обзорная экскурсия познакомит всех желающих с живописными полотнами мастеров Италии, Нидерландов, Франции, Германии и России XV — XX веков, представленными в постоянной экспозиции музея. Достоинство тульского собрания в том, что здесь можно увидеть работы русских и европейских художников, которые в музейных коллекциях нашей страны либо крайне редки, либо вообще не представлены. На экскурсии вы познакомитесь с замечательной коллекцией европейского и русского фарфора, стеклом, керамикой и художественной бронзой. Вы узнаете много интересного и сможете по-новому взглянуть на знакомые экспонаты.

Для вас работают выставки «Мороз и солнце» и «Кружевные фантазии» (из фондов музея).

Музей Белобородова

Тула, пр. Ленина, 16

36−18−85

2 января, 12.00 и 15.00 — видеосалон « Сказки А. С. Пушкина». У посетителей будет возможность посмотреть в музейном видеосалоне любимые всеми сказки А. С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». «Что за прелесть эти сказки!» — писал Пушкин брату Лёвушке осенью 1824 года из Михайловского. Вечерами постаревшая Арина Родионовна восполняла, по словам поэта, недостатки его воспитания. Интерес к сказкам усилился у него на фоне обращения к народному творчеству многих представителей западной и русской культуры. После просмотра маленькие посетители смогут нарисовать любимых персонажей сказок поэта. Аудитория 0+. Стоимость участия — по входному билету.

3 января, 12.00 — мастер-класс «Новогодняя игрушка». Время новогодних праздников — это время красивой доброй сказки, которая приходит в каждый дом. Она приносит нам надежду на лучшее, дарит множество подарков. В каждом из нас просыпается ребёнок, мы начинаем воспринимать происходящее глазами ребенка и хочется, как в детстве сделать своими руками новогоднюю игрушку на ёлку. А виной всему Новый год — время, когда исполняются самые заветные желания и мечты. Нужно только верить в лучшее. Наши посетители сделают украшения для музейной елки, подключив свою фантазию. Аудитория 6+. Стоимость участия — 50 рублей.

4 января и 6 января, 15.00 — концерт «Новогодний калейдоскоп». Новый год — праздник веселья и радости. Поэтому его нельзя представить без музыки. Ведь она объединяет, поднимает настроение, дает заряд бодрости. В дни новогодних праздников в музыкальном музее пройдут концерты с участием методиста музея Виктора Петровича Юрасова. В его исполнении на тульском баяне прозвучат популярные классические и русские народные произведения, эстрадная и вокальная музыка, песни из кинофильмов и мультфильмов, которые будут сменять друг друга как зеркальные стекла в трубке калейдоскопа. Желающие смогут исполнить любимые песни. Такие концерты продолжают традиции Белобородовского дома, в котором всегда звучала музыка. Аудитория 18+. Место проведения: Мемориальный музей Н. И. Белобородова , Тула, пр. Ленина, 16. Тел. (4872) 36 18 85.

8 января, 12.00 — мастер-класс по объёмной аппликации «Золотой петушок». На мастер-классе посетители смогут сделать символ года — Золотого петушка. Аппликация один из несложных видов творчества, тем не менее позволяет детям проявить свою фантазию и творческое мастерство. Сделанный в музее петушок принесет своим хозяевам здоровье, радость и счастье на целый год. Аудитория 6+. Стоимость участия — 70 рублей.

Для вас работает выставка «На пороге Рождества», представляющая авторские куклы, игрушечных медведей и живопись семьи Саломасовых. Дополняют экспозицию открытки из фондов Тульского областного краеведческого музея.

Тульский кремль

31−25−38

2 января — квест-игра «Новогодние приключения в Тульском кремле».

В программе: множество веселых, поучительных, забавных, спортивных, вкусных конкурсов и заданий. Узнать, как встречают Новый год в разных странах, почувствовать все «прелести» пребывания в образе сказочного персонажа, нарядить чудо-елку и, конечно же, попробовать тульские вкусности — всё это и не только ждёт вас на нашем кремлевском празднике. Начало в 14:00. Стоимость участия: взрослые — 200 руб., дети — 150 руб. Аудитория 6+.

Также со 2 по 7 января на территории Тульского кремля пройдет программа праздничных мероприятий «Кремлёвская ёлка» с участием творческих коллективов со всей Тульской области. Вход бесплатный.

2 января, 13.00 Концерт «Музыкальный калейдоскоп». Концерт песен в исполнении лучших солистов города Новомосковска, народных студий эстрадной песни «Акцент», «Премьера» и народного ансамбля песни «Гремячанка». Аудитория 0+.

2 января, 15.00 Концертно-развлекательная программа «Маскарад». Концертно-развлекательная программа от коллективов Белёвского района. Аудитория 0+. Вход свободный.

3 января, 15.00 — театрализованная интерактивная программа «В поисках сказки». Новогодняя сказка с играми и конкурсами от коллективов Венёвского района. Аудитория 0+.

4 января, 13.00 — концерт «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» Концерт художественной самодеятельности народного вокального ансамбля «Радуга» (руководитель Л. Стеаничева) и игровая народная программа со Снегурочкой и Скоморохом (Коллективы Суворовского района). Аудитория 0+.

4 января, 15.00 — театрализованный концерт «И зажигает ёлки». Театрализованный концерт от коллективов г. Донского. Аудитория 0+.

5 января, 13.00 — детский новогодний утренник с конкурсно-игровой программой «Новый год зажигает огни». Детский новогодний утренник с конкурсно-игровой программой. 7 сказочных персонажей: Дед Мороз, Снегурочка, Обезьяна — ростовая кукла (символ уходящего года), Петух — ростовая кукла (символ наступающего года), Лиса Алиса, Кот Базилио, Скоморох попадут в сказочный лес, где развернется увлекательное действо, в ходе которого зрители примут участие в конкурсах. Представление пройдет в живой, интересной форме. (Коллективы Чернского района). Аудитория 0+.

5 января, 15.00 — концертно-развлекательная программа для детей и взрослых «Новогодняя карусель». В программе: театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, игры для детей и взрослых, концертные номера художественной самодеятельности МКУК «Центр культуры и досуга» М. О. Шахтёрское . Аудитория 0+.

6 января, 13.00 — музыкально-игровая программа для детей «Вечеринка у Снежинки». Музыкально-развлекательная программа с участием самодеятельных артистов «Мелодии зимы». В программе: подвижные игры, танцевальный флеш-моб, театрализация (Коллективы Плавского района). Аудитория 0+.

6 января, 15.00 — новогодний концерт (Коллективы Щёкинского района). Выступление танцевального коллектива «Скай данс»; вокальные выступления: А. Волков, Т. Коршикова, А. Насонов, М. Малевенная (МО Огарёвское); выступление Народного хора МБУК «Городской дворец культуры» (МО Щекинский район); выступление танцевального коллектива «Непоседы»; вокальные выступления: М. Козлова, М. Бугрова, Р. Репкин (МО Ломинцевское). Аудитория 0+.

7 января, 13.00 — «Рождественский калейдоскоп» (Коллективы Щёкинского района). Выступления фольклорной группы «Надежда» с программой «Рождественские колядки»; «Хоровод с шалями»; ансамбля гармонистов с программой «Русские народные наигрыши»; вокальной группы «Надежда». Аудитория 0+.

7 января, 15.00 — театрализованное представление «Свет Рождественской звезды». Тульские артисты расскажут гостям представления об истории Рождества. В программе: выступления творческих коллективов и звезд тульской эстрады, игры, танцы, песни, световое шоу и множество сюрпризов. Аудитория 0+.

Кроме того, со 2 по 8 января ждём вас на новогодних мастер-классах в Торговых рядах Тульского кремля.

Вы сможете изготовить своими руками настоящий тульский пряник, научитесь расписывать изразец, новогодние шары, бокалы, тарелки и даже кукол, декорировать новогодние свечи, создавать ёлочки из бумажных трубочек; освоите новогодний декупаж, валяние, лепку и роспись филимоновской игрушки и многое другое. Расписание и стоимость узнавайте непосредственно в Торговых рядах Тульского кремля. Аудитория 6+.

Новогодние праздники в музейном комплексе «Куликово поле»

Куркинский р-н Тульской области, д. Моховое

Центр приема посетителей: +7 48743 4 36 01

e-mail: visitkp@kulpole.ru

Время работы комплекса в дни новогодних каникул:

31 декабря — выходной день

1 января — с 12.00 до 16.00

2−8 января — с 10.00 до 19.00

Согреть вас в эти зимние дни сможет частичка лета. В Центре приема посетителей со 2 января и все новогодние каникулы будет проходить дегустация фирменных чаев, собранных из трав Куликова поля. Понравившийся купаж можно приобрести в сувенирном магазине.

К услугам гостей музейного комплекса: экскурсии по экспозициям «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» и «Один в поле не воин» и выставке «Лошадь. Equus. Hippos», экскурсии на смотровую площадку, информационный центр, музейное кафе, сувенирные магазины.

К услугам гостей Этнографической деревни: уютные гостевые дома (от 6 до 9 человек), зоны отдыха и оборудование для барбекю, детский городок, спортивные площадки и спортинвентарь.

Во всех музеях комплекса до 6 января пройдет акция-конкурс новогодней игрушки «Твоя игрушка на Елке Куликова поля». Смастерите сами елочные игрушки и нарядите главную елку Куликова поля! А к завершению новогодних праздников сотрудники наградят трех самых искусных мастеров. Игрушки можно принести в Центр приема посетителей музейного комплекса «Куликово поле» или в любой наш музей. Не забудьте оставить свои контакты!

До 8 января вы сможете принять участие в акции «Новогодний шар на елке Куликова поля». Предлагаем и вам поделиться теплом души со всеми, кто приезжает на Куликово поле. Купите игрушку-шарик и напишите на нём поздравления. Шарик можно приобрести в сувенирном магазине и подписать его волшебным карандашом. Его можно повесить на музейную ёлку или забрать и домой как привет с Куликова поля с пожеланиями добра, мира и любви!

3, 6, 7, 8 января в 15.00 (по предварительной записи) — развлекательно-познавательная программа «Новогоднее путешествие Ардашира. Как встречают Новый год в разных странах мира». Вместе с персидским путешественником Ардаширом посетители музейного комплекса «Куликово поле» отправятся в странствие по традициям празднования Нового года.

5 января, 14.00 — Новогодний квест «Пять магических ключей». Разгадав шарады и ребусы, которые встретятся на обширной территории музейного комплекса, участникам квеста удастся попасть в музей и выиграть в этой необычной исторической схватке добра и зла. Каждому победителю — памятный приз.

Новогодние праздники в музейно-мемориальном комплексе в селе Монастырщино

Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино

Центр приема посетителей: +7 48735 3 15 46

mon@kulpole.ru

Время работы комплекса в дни новогодних каникул

31 декабря — выходной день

1 января — с 12.00 до 16.00

2−8 января — с 10.00 до 19.00

Все дни новогодних каникул, начиная со 2 января, с 12.00 до 15.00 в Монастырщино можно прокатиться в санях на лошадках. Стоимость — 150 рублей.

К услугам гостей музейного комплекса: экскурсии по территории мемориала, выставке иконописи, живописи, графики и прикладного искусства из собрания Государственного музея истории религии «Воинство небесное и земное», на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, знакомство с выставкой «Святая земля — Куликово поле» в храме, конные прогулки, тематические экскурсии и мастер-классы в тире, информационный центр и сувенирный магазин.

К услугам гостей Молодежного научного центра «База экспедиции»: гостиничные корпуса с номерами различных категорий (до 50 человек), прокат спортивного инвентаря и оборудования для барбекю, сауна, бильярд, музейная библиотека и бесплатный WiFi.

2, 4, 5, 6, 7, 8 января в течение всего дня — мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол. В Центре приема посетителей с утра до вечера научат делать куклу-колокольчик, тряпичных ангелов и лошадок. Яркие и самобытные, они отлично будут смотреться на новогодней елке. Стоимость мастер-класса — 100 рублей.

6 января, 14.00 — музейное занятие «Люди славят Рождество Христово». Встречаем Сочельник и знакомимся с рождественской историей. Ждем в Центре приема посетителей местных ребятишек и всех-всех-всех на разговор о святочных традициях с колядками. Вход свободный.

8 января, с 10.00 до 19.00 — зимние забавы в Монастырщино. Монастырщинцы и все, кто приедет в музейно-мемориальный комплекс в этот день, попадут в круговорот зимних забав и конкурсов. Здесь уже подготовили ледяную горку! Захватите свои лыжи и тюбинги. Монастырщинские холмы ждут всех, кто готов опробовать свой зимний инвентарь и с ветерком скатиться к Непрядве. Местные же старожилы помнят, как резвились зимой в прошлом. Холщевые мешки уже набиты соломой. Что же быстрее, а главное — веселей, скатит вас с горы, можно проверить только здесь!

Новогодние праздники на Красном холме

Куркинский р-н Тульской области, д. Ивановка

Центр приема посетителей: +7 48743 3 12 44

krholm@kulpole.ru

В дни новогодних каникул экскурсии по мемориалу проводятся:

31 декабря — выходной день

1 января — с 12.00 до 16.00

2−8 января — с 10.00 до 16.00

К услугам гостей мемориала: обзорные экскурсии по территории мемориала, информационный центр и сувенирный магазин.

6 января в 12.00 сотрудники мемориала на Красном холме в деревне Ивановка проводят театрализованное представление «Под рождественской звездой». Узнать о рождественской истории придет в новый Дом культуры вся округа. В программе праздника: театрализованное представление с участием Метелицы и ее помощниц — снежинок, Бабы Яги и Кота Баюна, колядки и конкурсы для детей. Не пропустит праздник и Дед Мороз со Снегурочкой. В лучших традициях русских утренников ребята представят им свои номера и выступления.

Новогодние каникулы в Епифани

Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8

Центр приема посетителей: +7 48735 7 22 65

epifan@kulpole.ru

Время работы Музея купеческого быта в дни новогодних каникул:

31 декабря — выходной день

1 января — с 12.00 до 16.00

2−8 января — с 10.00 до 17.00

К услугам гостей музея: обзорные экскурсии по экспозициям (усадьба, жилой дом и мелочная лавка с подвалом) и выставке «Кто с мечом», интерактивная программа «Святки» с чаепитием и мастер-классом (по предварительной заявке), информационный центр и сувенирный магазин.

К услугам гостей купеческих домов: два гостевых дома (от 4 до 7 человек), приусадебная территория, прокат оборудования для барбекю, самовара для чаепития, русская баня.

На каникулах для организованных групп и по предварительной записи будут проводиться музейные занятия.

Занятие «Святочные традиции» посвящено традициям на Руси — веселым колядкам ряженых и старинным гаданиям. Стоимость билета — 80 рублей/ чел.

Интерактивная программа с чаепитием для детей и взрослых «Святки» — это увлекательное путешествие по народным традициям. История возникновения праздника, святочные колядки и гадания, мастер-класс по изготовлению куклы добрых вестей, а в завершении — чаепитие у самовара с угощениями из купеческой кладовой. Стоимость программы — 400 руб.\чел.

Новогодние праздники в Поленово

Тульская обл., Заокский р-н., п/о Страхово

8 (906) 702-57-52

polenovo@tarusa.ru

31 декабря и 1 января — выходные дни

2−8 января — с 11.00 до 18.00

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова — один из крупнейших музеев-заповедников страны.

Ушедшее Х. Х. столетие стало временем создания совершенно нового явления, начало которому положил еще в конце XIX века Василий Дмитриевич Поленов. Имя этому явлению — заповедник русского пейзажа. Ведь и до настоящего времени, леса и луга поленовского заповедника мало изменились: на протяжении всего XX века эту землю сберегали потомки художника.

В Поленово проходят конные экскурсии по усадьбе. Посетите конюшню, где можно полюбоваться, погладить и покормить лошадей разных пород, шотландского пони и других домашних животных. Вы можете получить урок верховой езды в манеже или совершить прогулку по усадьбе верхом, прослушав экскурсию по парку и окрестностям. Одновременно на экскурсию могут поехать не более 2 человек верхом. Заказ экскурсии только по предварительной записи. Куратор конных экскурсий: Минаева Юлия, тел.: 8 (903) 841-43-83 .

Маршруты конных экскурсий (в утреннее и вечернее время):

Маршрут № 1. Экскурсия по мемориальному парку (продолжительность прогулки 30 минут, шагом).

Маршрут № 2. Прогулка по заливным лугам (продолжительность прогулки 30 минут, шагом).

Маршрут № 3. Обзорная экскурсия по усадьбе и окрестностям (продолжительность прогулки 1 час, шагом).

В пяти километрах от музея-заповедника В. Д. Поленова располагаются SPA-виллы Велегож Парк Resort. Это место с уникальной эко-системой — здесь самая высокая ионизация водуха в Центральной России, что позволяет экспертам сравнивать целебную силу этой природной здравницы с эффектом от посещения Швейцарских курортов.

Новогодние праздники в Экзотариуме

Тула, ул. Октябрьская, 26

47−53−92

2−8 января экспозиция Тульского экзотариума будет открыта для посещения с 10.00 до 18.00. 31 декабря и 1 января — выходные.

Ежедневно в 10.30 и 16.00 в экзотариуме кормят многочисленных животных, а вы можете поучаствовать в этом мероприятии, которое носит завораживающее название «Ням-ням-шоу».

В новогодние каникулы посетителям представится возможность сфотографироваться с питомцами Тульского экзотариума — экзотическими змеями и, конечно же, с петухом — символом наступающего года!

Накануне Нового года в тульском зоопарке начала работу выставка «В цвете пламени». Все желающие смогут узнать всё об огне и пламени, а также увидеть змей с «огненной» окраской. Такие животные интересны как продукт селекции, в природе пылающий цвет непопулярен, на выставке нет ни одной «дикой» рептилии, в природе если и случаются яркости, то среди детенышей, которые с возрастом «выцветают» Из-за такой редкости огненный цвет высоко ценится у любителей и профессионалов.

Кроме того, в рамках выставки желающие смогут поучаствовать в игре, посвященной огню, и выиграть необычный приз

Новогодние праздники в Центральном парке

2−15 января — выставка новогодних игрушек и открыток. 2−30 января — экскурсионная программа «Новый год». Комната истории, с 12.00 до 17.00.

2−15 января -выставка «Новогодние балы» в Тульском областном художественном музее.

5−7, 12−15 января — выставка-викторина «Кинолента Рождество» в комнате истории.

6 января, 12.00 — «Посиделки у ёлки» для малышей в комнате истории.

3, 4, 6 января — группа здоровья для пожилых людей. Сбор на площадке за кафе «Ёлочка».

3−6 января, 12.00 — школа фигурного катания и хоккея от ледовой арены «Тропик». Хоккейная коробка.

5 января, 12.00 — рождественские лыжные старты. Сбор у базы проката.

7 января, 9.00 — бег в парке Parkrun.

1−8 января — акция «Плюшевая ёлка» на эстраде.

1−8 января, 15.00 — танцевальная площадка для пожилых людей на эстраде.

1−8 января с 12.00 до 14.00 — работа резиденции Деда Мороза в библиотеке детского городка.

1 января, 16.00 — новогодняя дискотека.

2 января, 15.00 — семейный квест «Новогодние приключения» на фонтанной площади.

2 января, 15.00−16.00 Новогодний карнавал.

3 января, 14.00 — семейный battle на эстраде.

4 января 16.00 — мандариновая вечеринка на катке.

4−6 января, 12.00 — «рождественская мастерская» в кафе «Русская сказка».

5 января, 14.00 — снежная битва на эстраде.

6 января, 13.00 — Рождественский сочельник на эстраде.

6 января, 16.00 — День бенгальского огонька на катке.

6 января, 14.00 — Рождественские святки на фонтанной площади и центральной аллее.

7 января, 13.00 — Рождество Христово, эстрада.

7 января, 12.00 — кулинарные мастер-классы, кафе «Блин-лайн», большой круг.

8 января, 12.00 — вечеринка на льдинке «В поисках короля и королевы», каток.

8 января — хэнд-мэйд «Лавка чудес», фонтанная площадь.

Новогодние праздники в Комсомольском парке

1−8 января, 12.00 — акция «Плюшевая ёлка».

1 января, 16.00 Новогодняя дискотека, эстрада.

2 января, 15.00 — Новогодний карнавал.

3 января, 13.00 — Мандариновая вечеринка.

4 января, 13.00 — конкурс снеговиков.

7 января, 13.00 — Рождество Христово.

8 января, 13.00 — снежная битва.

Новогодние праздники в Пролетарском парке

5 января, 13.00 — Новогодний маскарад.

6 января, 13.00 — Рождественский сочельник.

Ёлки для малышей

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января в 11.00 и 15.00, 9 января в 12.00, «Кто приходит в Новый год?» Театр юного зрителя (Тула, ул. Коминтерна, 2, тел. 56−97−66).

В Тульском театре кукол (Тула, ул. Советская, 62/15, тел. 31−20−97, 36−40−19) перед спектаклями — новогодняя интермедия у ёлки:

7 января в 11.00 и 14.00 — «Аленький цветочек». Тульский театр драмы (Тула, пр. Ленина, 34-а, тел.: 31−11−69, 36−75−92). Перед началом новогоднего спектакля по сказке Сергея Аксакова — представление у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билетов 150−300 руб. 6+

28 декабря, 5 января, 14.00 — «Зимние новеллы сказочного леса», ДКЖ (Тула, ул. Демонстрации, 134, тел. 79−32−05). Зрителей ждет встреча с персонажами из сказки Гофмана «Щелкунчик» и с удивительными обитателями сказочного леса из русской народной сказки «Морозко» и сказки Шварца «12 месяцев». Все участники смогут побывать в ледяном дворце Снежной королевы. Цена билета 350 руб. 0+

2 января в 13.00, 3, 4 января в 11.00 — мюзикл «Сказка рождественской ночи» Тульский академический театр драмы (Тула, пр. Ленина, 34-а, тел.: 31−11−69, 36−75−92). Перед началом новогодних спектаклей — представление у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билетов 150−300 руб. 6+

2, 3, 4, 5, 6 января в 11.00 и 14.00 — «Чудесные превращения Щелкунчика», Тульская областная филармония (Тула, пр. Ленина, 51, тел. 36−77−96). Вечная, завораживающая музыка П. И. Чайковского , таинственные краски рождественской ночи, незабываемая атмосфера волшебства… Юных зрителей в фойе ожидает интер­активная игровая программа с участием любимых сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки. Групповые заявки по телефону 8−903−036−42−96. Цена билетов 200−400 руб. 0+

3 января, 14.00 — «Щелкунчик». ГКЗ (Тула, ул. Советская, 2, тел. 55−01−17). Балет «Щелкунчик» от Talarium et Lux — это погружение вместе с артистами в мир танца и анимации. Изюминкой представления являются потрясающие мультимедийные декорации. Иллюзия реальности — вот то, что называется магией театра. Новые технологии, классическая школа хореографии и непревзойденная музыка П. И. Чайковского создали основу для классического балетного спектакля. Билеты в ГКЗ и на Myslo.ru/kassa. Цена билетов 400−1400 руб.

3 и 4 января, 11.00 и 15.00 — мультконцерт «Барбарики» ДКЖ (Тула, ул. Демонстрации, 134, тел. 385−285). Программа «Добрый Новый год». Художественный руководитель Татьяна Залужная (Любаша). Каждому зрителю диск в подарок. Цена билетов 300−600 руб. Дети до 3-х лет — бесплатно. Тел. 8−915−680−34−35. 0+

4 января, 13.00 — «Робокар Поли». ГКЗ (Тула, ул. Советская, 2, тел. 55−01−17). Интерактивный музыкальный спектакль с 3D-эффектами, играми и трансформациями по мотивам любимого мультфильма. Неподражаемая команда спасателей: умных, добрых, надежных друзей — роботов-трансформеров в действии! Цена билетов 900−1300 руб. 0+

4, 5, 6 января в 13.00 и 17.00 — «Принцесса Снегурочка», галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12, тел.: 47−35−80, 8−910−157−58−68). Новогоднее представление в традициях семьи Толстых. В этой сказке вредная принцесса превращается в добрую Снегурочку благодаря силам любви и волшебства. Детей ждут сказочные персонажи — Фея Питания и Фея Воспитания со сказками и песнями, строгий Король с загадками, рассеянная Сороконожка со смешным танцем и сам Дедушка Мороз с играми. Хоровод, сладкие и творческие подарки, номера от хореографического ансамб­ля «Непоседы» и фотографирование со сказочными персонажами. Цена билетов 800 руб. (включен подарок), для взрослых — 300 руб. 0+

5 января в 11.00 и 14.00 — «Тульскiя диковины», Театр драмы (Тула, пр. Ленина, 34-а, тел.: 31−11−69, 36−75−92). Мюзикл для детей и взрослых по мотивам сказа Николая Лескова «Левша». Перед началом спектаклей — представление у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билетов 150−300 руб. 6+

6 января в 11.00 и 14.00 — «Анчутка», Тульский театр драмы (Тула, пр. Ленина, 34-а, тел.: 31−11−69, 36−75−92). Юбилейные спектакли сказки Будимира Метальникова — 20 лет на сцене театра! Перед началом — представление у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билетов 150−300 руб. 6+

7 января, 11.00 — «Дед Мороз из Великого Устюга и его друзья Смешарики», ГКЗ (Тула, ул. Советская, 2, тел. 55−01−17). Впервые в Тульской области! Главный волшебник страны в детском спектакле «Дом Деда Мороза» и театр ростовых кукол «Смешарики» приглашают на новое детское новогоднее представление. Вы также сможете приобрести сувениры из Великого Устюга, отправить письмо на «Почту Деда Мороза» и сфотографироваться с героями представления. Билеты в ГКЗ и на Myslo.ru/kassa. Цена билетов 500−1000 руб. Тел.: 31−69−26, 8−905−621−31−61. 0+

7 января, в 11.00 и 14.00, 8 января, в 11.00 — «Рождественское приключение пиратов« ДКЖ (Тула, ул. Демонстрации, 134, тел. 20−26−72). Новогоднее водное шоу. Цена билетов на 7 января 600−1500 руб., на 8 января — 200−1000 руб. Тел. 20−27−33. 0+

7 января в 12.00 и 15.30, 8 января в 12.00, филармония (Тула, пр. Ленина, 51, тел. 36−77−96) — Детские рождественские балы в Дворянском собрании. Маленьких принцесс и их кавалеров ждут настоящие чудеса. Музыкальное путешествие с Вифлеемской звездой, сладкое угощение, мастер-классы Маэстро бальных танцев и этикета, урок магии и загадочные превращения, встречи с рождественскими ангелами и ожившими ёлочными игрушками. Веселые игры с героями любимых сказок. Этот праздник — как подарок под ветвями рождественской ели! Билеты в филармонии и на Myslo.ru/kassa. Цена билетов 1500 руб. детский, 1000 руб. — взрослый. Групповые заявки по тел. 8−903−036−42−96. 6+

Как Тула работает в праздники

Рынки

Центральный рынок (тел. 36−19−00): 1, 2, 7 января — выходные.

«Хопёр» (тел. 47−33−90): 1, 2 января — выходные.

Рынок «Южный» (тел. 23−56−50): 1, 2, 7 января — выходные.

Рынок «Салют» (тел. 35−15−35): 9 января — рабочий день, 1, 2, 3, 7 января — выходные.

Фрунзенская ярмарка (тел. 31−55−25): 31 декабря — до 16.00, 1, 2, 7 января — выходные.

В остальные дни рынки работают по обычному рабочему графику.

Торговые центры

«Глобус» (24−95−95): 28−30 декабря — круглосуточно, 31 декабря — до 22.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.

Гипермаркет «Линия» (тел. 21−32−35): 31 декабря — до 19.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.

Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25−37−00): до 31 декабря — круглосуточно, 31 декабря до 19.00, 1 января — с 7.00.

ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55−02−76, 36−24−36): 31 декабря — до 20.00, 1 января — с 12.00.

«Леруа Мерлен» (тел. 25−27−88): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной.

ТЦ «Парадиз» (тел. 30−40−20): 31 декабря — с 10.00 до 19.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.

ТЦ «Пенаты» (тел. 49−44−94): 1, 2, 3 января — выходные.

ТЦ «Пролетарский» (тел. 40−52−51): 1 января — выходной.

ТЦ «РИО» (тел. 55−70−70): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00 до 22.00.

ТУЦ «Сарафан» (тел.: 30−19−03, 21−10−10): 31 декабря — до 21.00, 1 января — выходной.

Супермаркет «К-Раута» (тел. 70−30−70): 31 декабря — с 08.00 до 18.00, 1 января — выходной, 2 января — с 10.00 до 22.00, 3, 4, 5 января — с 08.00 до 22.00, 6 января — с 08.00 до 20.00, 7 января — с 10.00 до 10.00.

ТЦ «Утюгъ» (тел. 25−02−04): 31 декабря, 6 января — с 10.00 до 18.00; 1, 7 января — выходные; 2 января — с 12.00 до 20.00.

ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 — горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: до 31 декабря — до 03.00, 31 декабря — с 11.00 до 19.00, 1 января — с 11.00 до 03.00.

— горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: до 31 декабря — до 03.00, 31 декабря — с 11.00 до 19.00, 1 января — с 11.00 до 03.00. Гипермаркет OBI: 31 декабря — с 08.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 23.00.

Торговые галереи ТЦ: 31 декабря — с 10.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.

В остальные дни торговые центры работают по обычному графику.

Бассейны

Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.

Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): 31 декабря — санитарный день, 1 января — выходной.

Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 30 декабря — до 17.00, 31 декабря, 1, 7 января — выходные дни.

В остальные дни бассейны работают по обычному графику.

Почта

Жители Тульской области смогут воспользоваться услугами Почты России и во время новогодних и рождественских праздников: для бесперебойного обслуживания клиентов федеральный почтовый оператор установил особый режим работы отделений почтовой связи в период с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2017 года во всех отделениях почтовой связи будут выходными. В эти дни не осуществляется обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В сельских отделениях почтовой связи в Тульской области 3 и 4 января — выходные дни.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

ЗАГС

1, 3, 4, 6, 7 января — нерабочие праздничные дни.

Государственная регистрация смерти будет производиться 2, 5, 8 января с 8.00 до 15.00, без обеденного перерыва по адресу ул. Степанова, 43-а.

Государственная регистрация рождения будет производиться по адресам:

2-й проезд Гастелло, 19 (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр») 2, 8 января с 9.00 до 15.00, без обеденного перерыва;

проспект Ленина, 91 в отделении ЗАГС по Центральному району 5 января с 9.00 до 15.00, без обеденного перерыва.

Внимание! 30 декабря 2016 года в комитете ЗАГС администрации города Тулы и его подразделениях, за исключением сектора по регистрации смерти и регистрации рождения, — неприемный день в связи с изменением структуры и переездом архива.

30 декабря по вопросам регистрации смерти туляки могут обратиться в сектор по регистрации смерти с 8.00 до 15.00, без обеда.

Регистрация рождения будет доступна в ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» и ГУЗ «Родильный дом № 1» с 9.00 до 12.00, без обеда.

Транспорт

В ночь на 1 января городской общественный транспорт в Туле будет работать до 03.00.

Режим работы транспорта в период проведения новогодних праздников остается неизменным.

В отличие от городского транспорта междугородние электрички изменят режим работы в праздничные дни.

Электрички будут курсировать 30 декабря по расписанию пятницы.

31 декабря и 7 января — по расписанию субботы.

8 января — по расписанию воскресенья.

9 января поезда будут ездить по расписанию понедельника.

С 1 по 6 января электрички будут работать согласно субботнему расписанию.

Экспрессы Москва-Тула также меняют дни отправления: для обеспечения вывоза пассажиров из Москвы часть из них назначена на предновогодние дни с 30 по 31 декабря, но выведена из графика с 1 по 8 января.

В обратном направлении экспрессы назначены в столицу на 7 и 8 января, а в другие дни они выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться с изменениями, которые есть на официальном сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), и спланировать свой маршрут заранее.

Платные парковки

С 1 по 8 января туляки смогут бесплатно парковаться в центре города. Период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.

Поликлиники

С 1 по 8 января 2017 года поликлиники государственных учреждений здравоохранения Тульской области будут работать по следующему графику:

1 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

2 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

3 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

4 января — с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 15.00.

5 января — с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 15.00.

6 января — с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 15.00.

7 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

8 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

В период праздников предусмотрена незамедлительная госпитализация пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи

Продажа алкоголя

С 28 декабря по 7 января центры Тулы и районных городов станут безалкогольной зоной.

Ограничения будут действовать для магазинов, расположенных в радиусе одного километра от центральных площадей, где установлены елки и проводятся массовые меро­приятия.

В Туле в дни новогодних праздников безалкогольной зоной станет зона вокруг площади Ленина.

Розничная продажа будет приостановлена в связи с проведением на площади массовых гуляний. Запрет действует на магазины, находящиеся в радиусе одного километра.

Напомним, что на территории региона в соответствии с постановлением правительства Тульской области и внесенными изменениями действуют ограничения розничной продажи алкогольной продукции при проведении массовых мероприятий. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после проведения публичного мероприятия с массовым скоплением людей (в том числе спортивного мероприятия, концерта).

Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания.

Музеи

Тульский государственный музей оружия: 30 декабря — санитарный день, 31 декабря и 1, 7 января — выходные дни. 2, 3, 4, 5 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 6 января музей принимает посетителей с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00). 8 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00).

Музей «Тульский кремль»: 31 декабря — с 10.00 до 17.00. 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Музей «Тульские самовары»: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Богородицкий дворец-музей и парк: 31 декабря — с 10.00 до 17.00, 1 января — выходной, 2 января — с 11.00 до 19.00, 3−6 января — с 9.30 до 19.00, 7, 8 января — с 9.30 до 18.00.

Выставочный зал: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»: 31 декабря, 1, 2 и 7 января усадьба закрыта для посещения. 3, 4, 5, 8 января — в обычном режиме с 9.00 до 17.00, последняя экскурсия отправляется в 15.30. 6 января — по сокращенному графику с 9.00 до 16.00, последняя экскурсия начинается в 14.30.

«Ясная Поляна»: 31 декабря, 1, 2 и 7 января усадьба закрыта для посещения. 3, 4, 5, 8 января — в обычном режиме с 9.00 до 17.00, последняя экскурсия отправляется в 15.30. 6 января — по сокращенному графику с 9.00 до 16.00, последняя экскурсия начинается в 14.30. Тульский областной художественный музей: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»: 1 января — выходной, 2 января — с 10.00 до 18.00, 3−8 января — с 09.00 до 18.00.

«Бежин луг»: 1 января — выходной, 2 января — с 10.00 до 18.00, 3−8 января — с 09.00 до 18.00. Дом-музей В. В. Вересаева : 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января — с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.

: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января — с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00. Историко-мемориальный музей Демидовых: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января — с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Запишите телефон

В новогодние праздники будет организовано дежурство ресурсоснабжающих организаций

Центр гражданской защиты и спасательных работ Тулы. Тел.: 47−20−34, 47−20−37.

«Теплосеть». Тел.: 42−53−23, 42−53−21 (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба).

АО «НПО «Сплав» — 46−45−08.

«Тулагорводоканал" — с 31 декабря по 8 января с 08.30 до 17.00 — 42−53−26, 42−53−34.

«Тульские городские электрические сети». С 1 по 8 января работает тел. 24−93−50 (круглосуточная аварийная служба).

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго»: 31 декабря с 16.00 по 08.00, 4 января - 73−03−51, 1, 6 января — 73−03−53, 2 января — 73−03−40, 3, 5, 8 января — 73−04−18, 7 января — 73−03−40.

ОА «Газпром газораспределение Тула». С 31 декабря по 8 января звоните по тел. 30−82−32 (круглосуточная ЦДС).

АО «Октава» — с 31 декабря по 8 января — 36−02−51.

«Тулагорсвет» — с 31 декабря по 8 января — 47−38−82, 36−42−75.

АО АК «Туламашзавод»: с 31 декабря по 8 января — 55−87−13.

ООО «Квант» — с 31 декабря по 8 января — 41−05−07.

Экстренные службы: