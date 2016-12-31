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Выходные в Туле: Новый год

Выходные в Туле: Новый год

Ура! Новый год! Всех душевно поздравляем и представляем вашему вниманию обзор самых длинных выходных в году.

Новогодние праздники в Ясной Поляне

4, 5 и 6 января 2017 детские новогодние спектакли состоятся в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12). Вы увидите сказку «Принцесса Снегурочка», где вредная и капризная принцесса превращается в добрую и щедрую Снегурочку благодаря силам любви и волшебства.

В программе праздника — хоровод, сладкие и творческие подарки от Деда Мороза и Снегурочки, танцевальные номера от хореографического ансамбля «Непоседы» и фотографирование со сказочными персонажами.

6 января в 14.00 музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в образовательной программе «Рождественская сказка». Вы познакомтесь с традициями празднования Рождества на Руси, расскажем, как отмечали Рождество в семье Толстых. Участники программы смогут посмотреть представление в вертепе, научиться рождественским гаданиям, а также нарядиться в веселую маску и отправиться колядовать в Кучерскую избу.

7 января — традиционный концерт в Доме культуры «Ясная Поляна». В этот раз выступит коллектив Reflections Duo. Гостей вечера ждут блюзовые и джазовые композиции, исполненные завораживающим голосом Ольги Олейниковой под аккомпанемент мультиинструменталиста Николая Добкина.

 

Новогодние праздники в Тульском музейном объединении

В новогодние каникулы музеи подготовили для вас более 40 различных мероприятий на любой вкус. В каждый из праздничных дней предлагаем вам открыть для себя новые знания, освоить народные ремёсла, отдохнуть душой и прикоснуться к прекрасному. На мастер-классы необходима предварительная запись, чтобы рассчитать количество материалов для работы.

Бежин луг
Тульская обл., Чернский район, МО «Тургеневское»
с. Тургенево, ул. Школьная, 13
8−48756−2-35−10

2, 6 и 7 января — интерактивное занятие по записи «Рождество: легенды и традиции. Святочные посиделки».

5 января — интерактивное занятие по записи «Игры у ёлки».

Для вас работает выставка «Охотничьи сюжеты».

Краеведческий музей в Чекалине
Чекалин, ул. Чекалина, 1-а

4 января, 13.00 — детская новогодняя квест игра «Проделки пирата». Благодаря необычному формату мероприятия каждый ребёнок сможет проявить активность. В процессе квеста дети получат письмо от Деда Мороза, в котором он пишет, что попал в беду и у него украли мешок с подарками. Маленьким участникам предстоит помочь дедушке найти подарки, выполнив интересные задания. Вход свободный.

6 января, 17.00 — рождественские колядки. Колядки — календарные обрядовые песни славян, исполняемые преимущественно в святочный период, во время ритуальных обходов по домам. Для привлечения детей в народные традиции будет организована группа колядовщиков, которые посетят дома жителей и пожелают им здравия. Вход свободный.

7 января, 12.00 — к Рождеству. Концерт вокально-инструментальной группы «Ретро». К Рождеству вокально-инструментальная группа г. Чекалина подготовила праздничный концерт, в который войдут песни из репертуара дискотек 80-х годов. Группа возобновила свою деятельность совсем недавно, и её уже полюбили жители города. В связи с чем было решено сделать сольный концерт группы. Вход свободный.

7 января, 19.00 — рождественский вечер отдыха «Рождество в кругу друзей». В программе: театрализованное представление с участием гостей, шуточные гадания, песни, конкурсы, дискотека. Вход — 100 руб.

Дом-музей Вересаева
Тула, ул. Гоголевская, 82
56−77−31

6 января, 12.00 — рождественские встречи с иностранными студентами. Мероприятие состоится в рамках программы «Студия позитивного творческого общения: Язык. Литература. Музей» совместно с Международным факультетом ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Студенты Международного факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого расскажут о традициях празднования Нового года в их странах, прозвучат стихи и поэтические переводы, посвященные теме зимы. Украшением мероприятия станет рождественский вертеп, изготовленный студентами. В рамках встречи будет наряжена интернациональная елка. Вход свободный.

Тульский краеведческий музей
Тула, ул. Советская, 68
8−4872−30−79−75

2 января, 15.00 — интерактивная экскурсия «Ледниковый период: время больших холодов и больших зверей». Интерактивная экскурсия будет проводиться в рамках основной экспозиции в зале «Палеонтология».

2 января, 17.00 — мастер-класс «Рождественский вертеп». Изготовление рождественского вертепа — старинная традиция, пришедшая в Россию из Западной Европы, но особенно хорошо прижившаяся в городской среде.

3 января, 12.00 —  тематическая экскурсия «Рождество Христово: сельские традиции». И взрослым, и детям интересно и полезно будет узнать о том, как в давние времена отмечали Рождество жители Тульской губернии.

3 января, 15.00 — тематическая экскурсия «Тульский край в канун Нового 1942 года». Экскурсия будет посвящена важнейшему событию для жителей Тульской области: их освобождению от немецко-фашисткой оккупации и изгнанию захватчиков с основной территории Тульской области.

3 января, 17.00 — тематическая экскурсия «Звери и птицы зимой». Специально на этой экскурсии будут показаны некоторые, хранящиеся в запасниках музея, чучела животных в зимнем наряде.

4 января, 12.00 — мастер-класс «Рождественская ель». На мастер-классе вы создадите праздничную композицию, которую можно будет оформить в рамку как картину или подарить в качестве рождественской открытки.

4 января, 16.00 — мастер-класс «Пуансеттия — Рождественская звезда». В преддверии светлого праздника Рождества Христова вы изготовите пуансеттию из фетра.

5 января, 14.00 — тематическая авторская экскурсия Полозова Е. М. «Першинская псовая охота великого князя Н.Н. Романова». Экскурсия будет посвящена самобытному явлению в русском национальном быту, народной жизни и культуре, существовавшей в 1887 — 1917 гг. в с. Першине Алексинского уезда Тульской губернии, знаменитой комплектной псовой охоте великого князя Н. Н. Романова.

5 января, 18.00 — неформатная необзорная экскурсия «По ступеням Краеведческого музея». В ходе неформатной экскурсии посетители смогут познакомиться с историей здания Тульского областного краеведческого музея, узнать, какой вклад внесли древние брюхоногие моллюски и кораллы в строительство ступеней, а так же узнают историю жизни и творчества известного тульского художника Василия Гильберта, картина которого украшает парадную лестницу музея.

6 января, 15.00 — бал «Рождественская сказка». Краеведческий музей приглашает туляков и гостей города принять участие в рождественском бале, где они смогут выучить простые танцы и сразу их станцевать, а так же поиграть в бальные игры.

7 января, 14.00 — интерактивное мероприятие «Святки в тульской деревне». Участники узнают о традициях, связанных с празднованием Рождества Христова, Васильева вечера, Крещения Господня, их специфике в нашем регионе.

8 января, 14.00 — тематическая экскурсия «Новый год и Рождество в Туле. Сто лет назад». Посетители музея получат уникальную возможность увидеть и почувствовать незабываемую атмосферу неповторимой тульской городской культуры предреволюционной эпохи.

Для вас работают выставки «1941 год. Путь к Победе» и «Торговый мир калужского купечества».

Богородицкий дворец-музей
Тульская область, Богородицк
8−48761−2-25−32

Со 2 по 8 января — тематическая экскурсия по основной экспозиции музея «Из истории новогодней елки». На экскурсии вы узнаете о том, когда в дворянских гнездах появилась традиция украшать ели, что использовали для украшения, что дарили друг другу на Рождество. Экскурсии проводятся по записи: 8−48761−2-25−32.

Со 2 по 8 января — театрализованная тематическая экскурсия «Новогодний вокзал». В ходе тематической экскурсии гости новогодней железнодорожной станции узнают об истории появления станции и познакомятся с корнями некоторых новогодних традиций.

7 января, 15.00 — «Вечер сказки». Просмотр диафильмов. В дни новогодних каникул предлагаем взрослым и детям окунуться в чарующую атмосферу сказки с помощью просмотра старых добрых диафильмов.

Также работают: выставка живописи Михаила Зинченко «Успех», выставка художника Александра Матрёшина «Яблочные ворота. Воспоминания о былой Москве».

Музей «Спасское»
Тульская область, Новомосковский район,
Спасское, ул. Центральная, 4-а
8−4876−29−01−46

3 января, 12.00 — занятие в творческой мастерской музея «Спасское» по созданию новогодних игрушек. Творческая мастерская музея предлагает использовать для создания креативных игрушек различные природные материалы — веточки деревьев, шишки елей и сосен, желуди, а также элементы текстиля — ткани различной фактуры, ленты, кружева, тесьму и многое другое. Стоимость участия — 40 руб.

5 января, 11.00 — мастер-класс «Снегирь на ветке». Вместе мы создадим снегиря из папье-маше с использованием природных материалов. Аудитория 6+. Стоимость участия — 40 руб.

6 января, 12.00 — занятие в творческой мастерской «Как хороша ты, русская зима…». Напишем зимний пейзаж под руководством профессионального художника. Вы прикоснетесь к зимней сказке и почувствуете себя настоящим творцом живописного произведения. Аудитория 6+. Стоимость участия — 40 руб.

Для вас работают: выставки изостудии Музея «Спасское», выставка «Тула ушедшего века» из фондов Тульского областного художественного музея, выставка «Человек, опередивший время».

Историко-мемориальный музей Демидовых
Тула, ул. Демидовская, 9
39−37−74

Со 2 по 8 января — мастер-класс кукла «Ангел» (строго по записи). В традиционной тряпичной технике по старинным технологиям из экологически чистых материалов вы сможете создать народную куклу.

Со 2 по 8 января — квест «Найди сокровища Демидовых» (строго по записи). Музей предлагает жителям Тулы и гостям города увлекательную игру-поиск по исторической территории Оружейной слободы.

Выставочный зал
Тула, Красноармейский проспект, 16
56−09−92

3 января, 17.00 — открытие выставки новогодней и рождественской открытки начала XX века. В экспозиции будет представлено порядка 40 европейских открыток из частной коллекции.

4−6 января, 15.00 — новогодний квест «По следам художников». Участников ждут интересные задания, головоломки, загадки и многое другое. В конце прохождения игры каждый получит небольшой подарок.

5 января, 14.00 — рождественский мастер-класс (pop-up открытка). Приносите с собой открытки, которые хочется сделать объемными. Все остальные материалы входят в стоимость.

8 января, 12.00 — детский день: Диафильм и малыши. В 2017 году Выставочный зал продолжает традицию детских дней! В воскресенье малыши посмотрят диафильмы — «Как встречают Новый Год в разных странах» и «Двенадцать месяцев». После просмотра мы нарисуем сияющего ангела с помощью брызг!

Для вас работают выставки: международная выставка «Невозможное искусство и оптические иллюзии в технике эмали», выставка живописи Василия Кислякова, «Абсент».

Музей Руднева
Тульская область, Заокский район, с. Савино
8−48734−4-15−29

4 января, 12.00 — новогодняя ёлка для самых маленьких «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» (по записи). Родители с детьми побывают в гостях у Деда Мороза и Снегурочки, поводят хороводы вокруг новогодней ёлки, почитают стихи и попоют песни. Снегурочка поиграет с детьми в увлекательные игры, проведёт конкурсы, Дед Мороз будет загадывать свои загадки и угощать детей сладостями — всё это сделает праздник для детей интересным и запоминающимся.

6 января, 12.00 — интерактивная программа «Рождество Христово!» (по записи). Дети услышат рассказ о празднике Рождества Христова, виртуально станут свидетелями той чудесной Рождественской ночи, смогут заглянуть в пещеру и увидеть колыбель с младенцем. Всё будет сопровождаться показом слайдов «Рождественские картинки» и музыкой Рождества. Затем все смогут поучаствовать в костюмированных колядках, поиграть и поводить хоровод вокруг Рождественской ёлки.

7 января, в течение дня. Обзорные экскурсии по музею. Музейный кинозал «Новогодние сказки!».

Музей Крылова
Тула, ул. Кутузова, 10
41−04−60

 

Со 2 по 8 января — квест-игра по выставке «Такие разные детские лица». В ходе игры вы познакомитесь с творчеством художника П. Н. Крылова, а на выставке детского портрета «Такие разные детские лица» сможете найти своего двойника и сфотографироваться с ним, приняв участие в музейной акции «Детский портрет». Стоимость участия — по билетам в музей.

2 января, 13.:00 и 17.00 — мастер-классы «Рождественская открытка» и «Подкова на счастье». После празднования Нового года приближается еще один долгожданный праздник — Рождество Христово! Мы приглашаем взрослых и детей на мастер-класс, на котором можно будет своими руками сделать близким и друзьям милые рукотворные подарки — Рождественскую открытку и подкову на счастье. Краски, ножницы, цветная бумага, картон, яркие салфетки с новогодними картинками — все это превратится в ваших руках в оригинальные подарки, сделанные с душевным теплом и любовью. Стоимость участия — 100 руб.

2 января, 14.00 и 18.00 — культурно-образовательная программа «В гостях у Деда Мороза». В этот чудесный новогодний день приглашаем детей и взрослых в гости к Деду Морозу. Мы побываем в Великом Устюге, где находится его вотчина, пройдем по тропе сказок и заглянем в терем зимнего волшебника. Узнаем, когда и как празднует Дед Мороз свой День рождения, и как зовут его «коллег» в других странах. И обязательно посмотрим любимую сказку Дедушки Мороза «Мороз Иванович». Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.

3 января, 13.00 и в 17.00 — мастер-класс «Рождественский ангел». Используя технику бумажной пластики, вы сможете сделать легких, воздушных ангелов, которые станут прекрасным подарком для близких и друзей, а также украшением для вашего интерьера в светлый праздник Рождества. Стоимость участия — 100 руб.

3 января, 14.00 и 18.00 — интерактивная программа «Здравствуйте, Святки!» Гостей нашей программы ждет увлекательное знакомство с народными обычаями и обрядами самого любимого на Руси зимнего праздника, который длился от Рождества до Крещения и назывался радостным и светлым словом Святки. Святки — это задорные ряженые и звонкие колядки, сияющая огнями рождественская ёлка и чудесный кукольный театр вертеп, таинственные святочные гадания и весёлые посиделки с играми и плясками, а главное — умение от души веселиться и радоваться жизни, как умели это наши далекие предки! Аудитория 6+. Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.

4 января, 14.00 и 18.00 — мастер-класс «Новогодняя открытка своими руками». Новогодние праздники продолжаются, а значит можно и нужно дарить подарки своим друзьям и близким! Лучший подарок тот, который вы сделаете сами, ведь в нем будет частица вашей души! Целый калейдоскоп оригинальных новогодних открыток вы сможете сделать, если станете участником музейного мастер-класса. Пластилин, сверкающие блестки и пайетки, ватные диски, атласные разноцветные ленточки, мягкая пряжа, разноцветный ситец 2 из всего этого многообразия материалов вы создадите свой новогодний шедевр-открытку, которую так приятно будет подарить и получить в новогодние праздники! Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

5 января, 13.00 и 16.00 — мастер-класс «Народная кукла-закрутка «Благополучница»». Что нужно, чтобы в новом году удача и благополучие всегда были рядом? Все очень просто — нужно делать добрые дела, верить в чудеса и, конечно, не лениться! В старину верили, что удачу можно приманить. Нам поможет в этом народная кукла-закрутка «Благополучница», которую придумали наши предки. Из яркого ситца без единого стежка мы сделаем чудесную куколку-оберег с заветным секретом, а какой это будет секрет, вы узнаете, если станете участником нашего мастер-класса! Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

6 января, 11.00 — музейный праздник «Рождественская елка». Рождественская ёлка в Музее П. Н. Крылова стала уже доброй традицией и проводится много лет в стенах уютного музея. Мальчиков и девочек на празднике ждет встреча с самыми разными сказочными героями, красивыми и смешными, добрыми и коварными, но в финале праздника неизменно побеждает добро. А Дед Мороз и Снегурочка обязательно поздравят всех с Новым годом и Рождеством и вручат подарки. Аудитория 0+. Стоимость участия — 100 руб.

6 января, 15.00 — мастер-класс «Подкова на счастье». Используя картон, клей, яркие салфетки вы сможете сделать оригинальный подарок-подкову для своих друзей к светлому празднику Рождества. Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

7 января, в течение дня. Мультимедийная программа «Зима в русской живописи». В чудесный праздник Рождества мультимедийная программа познакомит гостей музея с шедеврами знаменитых русских художников, которые воспевали красоту русской зимы в своих полотнах. Аудитория 6+. Стоимость участия — по билетам в музей.

8 января, 17.00 — мастер-класс «Рисуем зиму». Под руководством музейного педагога взрослые и дети нарисуют зимний пейзаж. Аудитория 6+. Стоимость участия — 100 руб.

Для вас работают выставки «Такие разные детские лица», на которой представлены детские живописные и скульптурные портреты XIХ — XX веков из фондов Тульского областного художественного музея, и выставка детских рисунков «Зимняя сказка».

Военно-мемориальный комплекс
«Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»»
на территории Московского железнодорожного вокзала
8−902−902−00−95

Со 2 по 8 января — экскурсии по военно-мемориальному комплексу «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»». Вы знаете что-нибудь о бронепоездах? Когда и для чего они появились? А из каких вагонов состоит бронепоезд? Посетители экспозиции смогут познакомиться с историей создания бронепоезда «Тульский рабочий», узнать о его роли в обороне Тулы осенью 1941 года, а также дальнейший боевой путь. Вы сможете рассмотреть уникальный интерьер вагонов базы бронепоезда (вагон-клуб, вагон-пекарня, вагон-штаб), а также побывать на бронеплощадках, посмотреть, в каких условиях воевал экипаж бронепоезда. Вниманию гостей будет предложен просмотр документального фильма «На Тульском направлении». Аудитория 6+. Стоимость посещения с экскурсией: взрослые — 70 руб., школьники- 50 руб.

5 января, 13.00 и 16.00 — новогодний квест на бронепоезде «Генерал Мороз».

Художественный музей
Тула, ул. Ф. Энгельса, 64
35−40−53

3 января, 12.00 — экскурсия для сборных групп «Русское искусство в собрании Тульского областного художественного музея» (12+). Экскурсия познакомит с коллекцией русской живописи и скульптуры, представленной в экспозиции музея. Зрители смогут увидеть иконы XVI — XIX веков, работы таких прославленных мастеров XVII — XX веков, как В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. А. Иванов, И. К. Айвазовский, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Д. Поленов, В. А. Серов, П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов и других. Экскурсия познакомит также с произведениями русского декоративно — прикладного искусства (мебель и посуда) из стекла, фарфора, керамики, дерева, выполненными народными и профессиональными мастерами.

3 января, 15.00 — экскурсия для сборных групп «Западноевропейское искусство в собрании Тульского областного художественного музея» (12+). Экскурсия познакомит с единственным в России полотном кисти Орацио Саммаккини, живописными работами мастеров Италии (Леандро Бассано, Луки Джордано и других), Голландии (Клааса Моленара, Питера Насона, Говерта Флинка), Фландрии (Франса Франкена, Франса Снейдерса, Давида Тенирса) Франции (Гюбера Робера, Клода Верне) и Германии. Произведения многих из этих художников в музейных коллекциях нашей страны либо крайне редки, либо вообще не представлены. Зрители смогут увидеть замечательные образцы мейсенского и веджвудского фарфора XIX века, резную деревянную мебель XVII — XIX веков, скульптуру европейских мастеров XIX века.

4 января, 16.00 — экскурсия для сборных групп «Загадки старинной мебели» (6+). В экспозиции музея туляки и гости города смогут увидеть открытыми столы, столики и бюро ушедших веков! Представленные предметы некогда украшали интерьеры дорогих дворянских и купеческих домов. Каждая вещь создавалась по индивидуальному заказу, украшалась декоративными элементами, зачастую дверцы шкафов были оборудованы замочками, запирающимися на ключ. Такие шкафчики несли в себе тайну — внутри них находились маленькие ящички и шкатулочки для хранения «секретов». На экскурсии, например, вы сможете увидеть открытый шкаф-секретер, в отделке которого применена техника «интарсия» — инкрустация, выполняемая деревом по дереву. Предмет украшен латунными накладками, верх завершает мраморная плита, на которую, вероятнее всего, ставили часы, жирандоль или канделябр. А вот как выглядит убранство этого и других шкафов внутри — наша маленькая тайна, которую вы сможете раскрыть в художественном музее 4 января!

5 января, 11.00 и 17.00 — интерактивная программа «Ребятам о зверятах» (0+). Дорогие ребята, знаете ли вы какие животные живут в … музее? Если пройтись по музейным залам, то можно увидеть диких волков, лосей и слонов, домашних собак и кошек, лошадей и волов, а также сказочных львов, фантастических грифонов, нежных русалок и суровых кентавров. Все они мирно уживаются в музее и готовы раскрыть вам свои тайны в новогодние праздники, когда ощущение чуда витает в морозном воздухе и переполняет сердца и души людей. Мы подготовили для вас небольшой сюрприз — это спектакль в Музейном театре теней по мотивам русской народной сказки «Зимовье зверей».

5 января, 13.00 и 15.00 — интерактивная программа «Новогодняя сказка» (0+). Новый год — самый чудесный праздник! В этот день исполняются желания и сбываются мечты! Именно в этот праздник Дед Мороз приносит подарки! Как здорово, когда у каждого есть свой Дед Мороз! Хотите, чтобы он поселился в Вашем доме? Приходите на новогодних каникулах в музей! Тульский областной художественный музей подготовил для маленьких посетителей познавательную программу. Первая часть программы — мастер-класс для детей и родителей «Дед Мороз. Игрушка из бумаги». Вы сделаете бумажного Деда Мороза своими руками и сможете украсить им новогоднюю ёлку. Во второй части ребята посмотрят спектакль Музейного театра теней «Как Мороз себе шубу шил» по мотивам сказки Людмилы Васильевой-Гангнус.

5 января, 18.00 — мастер-класс по керамике от Ольги Андреевой «Знакомство с тульской городской игрушкой и основами лепки. Лепим птичку» (6+). Тульская городская игрушка — исконно тульский народный промысел, который появился еще в конце XIX века в слободе Большие Гончары. Лепили игрушку из остатков гончарной глины, это были гуляющие барыни, танцующие пары, кормилицы с детьми, всадники и всадницы, монахи и монахини. Фигурки получались немного вытянутыми, наряды отражали модные тенденции того времени. Документальное упоминание о существовании этого промысла относится к 1912 году. К сожалению, после революции тульская городская игрушка была надолго забыта. Восстановлением промысла занимается народный мастер Р. Ф. Ольга Алексеевна Андреева. На мастер-классах в Школе ремесел посетители познакомятся с историей тульской городской игрушки, узнают о ее особенностях и, конечно, научатся основным приемам работы с глиной.

6 января, 11.00, 13.00, 15.00 — «Рождественские мастер-классы» (6+). Рождество — удивительно светлый, семейный праздник, на который принято дарить подарки. Именно в этот день ангелы спустились с небес и принесли пастухам весть о Рождении Иисуса Христа. Мы предлагаем вам сделать в подарок Ангела на одном из рождественских мастер-классов в музее. Говорят, у каждого человека есть ангел-хранитель. Он оберегает от дурных поступков, помогает сделать важный жизненный выбор. Сделайте ангелочка на кануне Рождества в подарок близким или для украшения своего дома. Он будет напоминать о музейном занятии и хранить энергию и тепло ваших рук. В 11:00 изготовим тряпичную куклу «Ангел», в 13:00 — открытку «Ангел» в технике «изонить», в 15:00 — поделку «Ангел из фетра».

7 января, 15.00 — экскурсия для сборных групп «Сокровища Тульского областного художественного музея» (12+). Обзорная экскурсия познакомит всех желающих с живописными полотнами мастеров Италии, Нидерландов, Франции, Германии и России XV — XX веков, представленными в постоянной экспозиции музея. Достоинство тульского собрания в том, что здесь можно увидеть работы русских и европейских художников, которые в музейных коллекциях нашей страны либо крайне редки, либо вообще не представлены. На экскурсии вы познакомитесь с замечательной коллекцией европейского и русского фарфора, стеклом, керамикой и художественной бронзой. Вы узнаете много интересного и сможете по-новому взглянуть на знакомые экспонаты.

Для вас работают выставки «Мороз и солнце» и «Кружевные фантазии» (из фондов музея).

Музей Белобородова
Тула, пр. Ленина, 16
36−18−85

2 января, 12.00 и 15.00 — видеосалон «Сказки А. С. Пушкина». У посетителей будет возможность посмотреть в музейном видеосалоне любимые всеми сказки А. С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». «Что за прелесть эти сказки!» — писал Пушкин брату Лёвушке осенью 1824 года из Михайловского. Вечерами постаревшая Арина Родионовна восполняла, по словам поэта, недостатки его воспитания. Интерес к сказкам усилился у него на фоне обращения к народному творчеству многих представителей западной и русской культуры. После просмотра маленькие посетители смогут нарисовать любимых персонажей сказок поэта. Аудитория 0+. Стоимость участия — по входному билету.

3 января, 12.00 — мастер-класс «Новогодняя игрушка». Время новогодних праздников — это время красивой доброй сказки, которая приходит в каждый дом. Она приносит нам надежду на лучшее, дарит множество подарков. В каждом из нас просыпается ребёнок, мы начинаем воспринимать происходящее глазами ребенка и хочется, как в детстве сделать своими руками новогоднюю игрушку на ёлку. А виной всему Новый год — время, когда исполняются самые заветные желания и мечты. Нужно только верить в лучшее. Наши посетители сделают украшения для музейной елки, подключив свою фантазию. Аудитория 6+. Стоимость участия — 50 рублей.

4 января и 6 января, 15.00 — концерт «Новогодний калейдоскоп». Новый год — праздник веселья и радости. Поэтому его нельзя представить без музыки. Ведь она объединяет, поднимает настроение, дает заряд бодрости. В дни новогодних праздников в музыкальном музее пройдут концерты с участием методиста музея Виктора Петровича Юрасова. В его исполнении на тульском баяне прозвучат популярные классические и русские народные произведения, эстрадная и вокальная музыка, песни из кинофильмов и мультфильмов, которые будут сменять друг друга как зеркальные стекла в трубке калейдоскопа. Желающие смогут исполнить любимые песни. Такие концерты продолжают традиции Белобородовского дома, в котором всегда звучала музыка. Аудитория 18+. Место проведения: Мемориальный музей Н. И. Белобородова, Тула, пр. Ленина, 16. Тел. (4872) 36 18 85.

8 января, 12.00 — мастер-класс по объёмной аппликации «Золотой петушок». На мастер-классе посетители смогут сделать символ года — Золотого петушка. Аппликация один из несложных видов творчества, тем не менее позволяет детям проявить свою фантазию и творческое мастерство. Сделанный в музее петушок принесет своим хозяевам здоровье, радость и счастье на целый год. Аудитория 6+. Стоимость участия — 70 рублей.

Для вас работает выставка «На пороге Рождества», представляющая авторские куклы, игрушечных медведей и живопись семьи Саломасовых. Дополняют экспозицию открытки из фондов Тульского областного краеведческого музея.

Тульский кремль
31−25−38

2 января — квест-игра «Новогодние приключения в Тульском кремле».

В программе: множество веселых, поучительных, забавных, спортивных, вкусных конкурсов и заданий. Узнать, как встречают Новый год в разных странах, почувствовать все «прелести» пребывания в образе сказочного персонажа, нарядить чудо-елку и, конечно же, попробовать тульские вкусности — всё это и не только ждёт вас на нашем кремлевском празднике. Начало в 14:00. Стоимость участия: взрослые — 200 руб., дети — 150 руб. Аудитория 6+.

Также со 2 по 7 января на территории Тульского кремля пройдет программа праздничных мероприятий «Кремлёвская ёлка» с участием творческих коллективов со всей Тульской области. Вход бесплатный.

2 января, 13.00 Концерт «Музыкальный калейдоскоп». Концерт песен в исполнении лучших солистов города Новомосковска, народных студий эстрадной песни «Акцент», «Премьера» и народного ансамбля песни «Гремячанка». Аудитория 0+.

2 января, 15.00 Концертно-развлекательная программа «Маскарад». Концертно-развлекательная программа от коллективов Белёвского района. Аудитория 0+. Вход свободный.

3 января, 15.00 — театрализованная интерактивная программа «В поисках сказки». Новогодняя сказка с играми и конкурсами от коллективов Венёвского района. Аудитория 0+.

4 января, 13.00 — концерт «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» Концерт художественной самодеятельности народного вокального ансамбля «Радуга» (руководитель Л. Стеаничева) и игровая народная программа со Снегурочкой и Скоморохом (Коллективы Суворовского района). Аудитория 0+.

4 января, 15.00 — театрализованный концерт «И зажигает ёлки». Театрализованный концерт от коллективов г. Донского. Аудитория 0+.

5 января, 13.00 — детский новогодний утренник с конкурсно-игровой программой «Новый год зажигает огни». Детский новогодний утренник с конкурсно-игровой программой. 7 сказочных персонажей: Дед Мороз, Снегурочка, Обезьяна — ростовая кукла (символ уходящего года), Петух — ростовая кукла (символ наступающего года), Лиса Алиса, Кот Базилио, Скоморох попадут в сказочный лес, где развернется увлекательное действо, в ходе которого зрители примут участие в конкурсах. Представление пройдет в живой, интересной форме. (Коллективы Чернского района). Аудитория 0+.

5 января, 15.00 — концертно-развлекательная программа для детей и взрослых «Новогодняя карусель». В программе: театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, игры для детей и взрослых, концертные номера художественной самодеятельности МКУК «Центр культуры и досуга» М. О. Шахтёрское. Аудитория 0+.

6 января, 13.00 — музыкально-игровая программа для детей «Вечеринка у Снежинки». Музыкально-развлекательная программа с участием самодеятельных артистов «Мелодии зимы». В программе: подвижные игры, танцевальный флеш-моб, театрализация (Коллективы Плавского района). Аудитория 0+.

6 января, 15.00 — новогодний концерт (Коллективы Щёкинского района). Выступление танцевального коллектива «Скай данс»; вокальные выступления: А. Волков, Т. Коршикова, А. Насонов, М. Малевенная (МО Огарёвское); выступление Народного хора МБУК «Городской дворец культуры» (МО Щекинский район); выступление танцевального коллектива «Непоседы»; вокальные выступления: М. Козлова, М. Бугрова, Р. Репкин (МО Ломинцевское). Аудитория 0+.

7 января, 13.00 — «Рождественский калейдоскоп» (Коллективы Щёкинского района). Выступления фольклорной группы «Надежда» с программой «Рождественские колядки»; «Хоровод с шалями»; ансамбля гармонистов с программой «Русские народные наигрыши»; вокальной группы «Надежда». Аудитория 0+.

7 января, 15.00 — театрализованное представление «Свет Рождественской звезды». Тульские артисты расскажут гостям представления об истории Рождества. В программе: выступления творческих коллективов и звезд тульской эстрады, игры, танцы, песни, световое шоу и множество сюрпризов. Аудитория 0+.

Кроме того, со 2 по 8 января ждём вас на новогодних мастер-классах в Торговых рядах Тульского кремля.

Вы сможете изготовить своими руками настоящий тульский пряник, научитесь расписывать изразец, новогодние шары, бокалы, тарелки и даже кукол, декорировать новогодние свечи, создавать ёлочки из бумажных трубочек; освоите новогодний декупаж, валяние, лепку и роспись филимоновской игрушки и многое другое. Расписание и стоимость узнавайте непосредственно в Торговых рядах Тульского кремля. Аудитория 6+.

 

Новогодние праздники в музейном комплексе «Куликово поле»

Куркинский р-н Тульской области, д. Моховое
Центр приема посетителей: +7 48743 4 36 01
e-mail: visitkp@kulpole.ru
Время работы комплекса в дни новогодних каникул:
31 декабря — выходной день
1 января — с 12.00 до 16.00
2−8 января — с 10.00 до 19.00

Согреть вас в эти зимние дни сможет частичка лета. В Центре приема посетителей со 2 января и все новогодние каникулы будет проходить дегустация фирменных чаев, собранных из трав Куликова поля. Понравившийся купаж можно приобрести в сувенирном магазине.

К услугам гостей музейного комплекса: экскурсии по экспозициям «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» и «Один в поле не воин» и выставке «Лошадь. Equus. Hippos», экскурсии на смотровую площадку, информационный центр, музейное кафе, сувенирные магазины.

К услугам гостей Этнографической деревни: уютные гостевые дома (от 6 до 9 человек), зоны отдыха и оборудование для барбекю, детский городок, спортивные площадки и спортинвентарь.

Во всех музеях комплекса до 6 января пройдет акция-конкурс новогодней игрушки «Твоя игрушка на Елке Куликова поля». Смастерите сами елочные игрушки и нарядите главную елку Куликова поля! А к завершению новогодних праздников сотрудники наградят трех самых искусных мастеров. Игрушки можно принести в Центр приема посетителей музейного комплекса «Куликово поле» или в любой наш музей. Не забудьте оставить свои контакты!

До 8 января вы сможете принять участие в акции «Новогодний шар на елке Куликова поля». Предлагаем и вам поделиться теплом души со всеми, кто приезжает на Куликово поле. Купите игрушку-шарик и напишите на нём поздравления. Шарик можно приобрести в сувенирном магазине и подписать его волшебным карандашом. Его можно повесить на музейную ёлку или забрать и домой как привет с Куликова поля с пожеланиями добра, мира и любви!

3, 6, 7, 8 января в 15.00 (по предварительной записи) — развлекательно-познавательная программа «Новогоднее путешествие Ардашира. Как встречают Новый год в разных странах мира». Вместе с персидским путешественником Ардаширом посетители музейного комплекса «Куликово поле» отправятся в странствие по традициям празднования Нового года.

5 января, 14.00 — Новогодний квест «Пять магических ключей». Разгадав шарады и ребусы, которые встретятся на обширной территории музейного комплекса, участникам квеста удастся попасть в музей и выиграть в этой необычной исторической схватке добра и зла. Каждому победителю — памятный приз.

Новогодние праздники в музейно-мемориальном комплексе в селе Монастырщино

Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино
Центр приема посетителей: +7 48735 3 15 46
mon@kulpole.ru
Время работы комплекса в дни новогодних каникул
31 декабря — выходной день
1 января — с 12.00 до 16.00
2−8 января — с 10.00 до 19.00

Все дни новогодних каникул, начиная со 2 января, с 12.00 до 15.00 в Монастырщино можно прокатиться в санях на лошадках. Стоимость — 150 рублей.

К услугам гостей музейного комплекса: экскурсии по территории мемориала, выставке иконописи, живописи, графики и прикладного искусства из собрания Государственного музея истории религии «Воинство небесное и земное», на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, знакомство с выставкой «Святая земля — Куликово поле» в храме, конные прогулки, тематические экскурсии и мастер-классы в тире, информационный центр и сувенирный магазин.

К услугам гостей Молодежного научного центра «База экспедиции»: гостиничные корпуса с номерами различных категорий (до 50 человек), прокат спортивного инвентаря и оборудования для барбекю, сауна, бильярд, музейная библиотека и бесплатный WiFi.

2, 4, 5, 6, 7, 8 января в течение всего дня — мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол. В Центре приема посетителей с утра до вечера научат делать куклу-колокольчик, тряпичных ангелов и лошадок. Яркие и самобытные, они отлично будут смотреться на новогодней елке. Стоимость мастер-класса — 100 рублей.

6 января, 14.00 — музейное занятие «Люди славят Рождество Христово». Встречаем Сочельник и знакомимся с рождественской историей. Ждем в Центре приема посетителей местных ребятишек и всех-всех-всех на разговор о святочных традициях с колядками. Вход свободный.

8 января, с 10.00 до 19.00 — зимние забавы в Монастырщино. Монастырщинцы и все, кто приедет в музейно-мемориальный комплекс в этот день, попадут в круговорот зимних забав и конкурсов. Здесь уже подготовили ледяную горку! Захватите свои лыжи и тюбинги. Монастырщинские холмы ждут всех, кто готов опробовать свой зимний инвентарь и с ветерком скатиться к Непрядве. Местные же старожилы помнят, как резвились зимой в прошлом. Холщевые мешки уже набиты соломой. Что же быстрее, а главное — веселей, скатит вас с горы, можно проверить только здесь!

Новогодние праздники на Красном холме

Куркинский р-н Тульской области, д. Ивановка
Центр приема посетителей: +7 48743 3 12 44
krholm@kulpole.ru
В дни новогодних каникул экскурсии по мемориалу проводятся:
31 декабря — выходной день
1 января — с 12.00 до 16.00
2−8 января — с 10.00 до 16.00

К услугам гостей мемориала: обзорные экскурсии по территории мемориала, информационный центр и сувенирный магазин.

6 января в 12.00 сотрудники мемориала на Красном холме в деревне Ивановка проводят театрализованное представление «Под рождественской звездой». Узнать о рождественской истории придет в новый Дом культуры вся округа. В программе праздника: театрализованное представление с участием Метелицы и ее помощниц — снежинок, Бабы Яги и Кота Баюна, колядки и конкурсы для детей. Не пропустит праздник и Дед Мороз со Снегурочкой. В лучших традициях русских утренников ребята представят им свои номера и выступления.

Новогодние каникулы в Епифани

Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
Центр приема посетителей: +7 48735 7 22 65
epifan@kulpole.ru
Время работы Музея купеческого быта в дни новогодних каникул:
31 декабря — выходной день
1 января — с 12.00 до 16.00
2−8 января — с 10.00 до 17.00

К услугам гостей музея: обзорные экскурсии по экспозициям (усадьба, жилой дом и мелочная лавка с подвалом) и выставке «Кто с мечом», интерактивная программа «Святки» с чаепитием и мастер-классом (по предварительной заявке), информационный центр и сувенирный магазин.

К услугам гостей купеческих домов: два гостевых дома (от 4 до 7 человек), приусадебная территория, прокат оборудования для барбекю, самовара для чаепития, русская баня.

На каникулах для организованных групп и по предварительной записи будут проводиться музейные занятия.

Занятие «Святочные традиции» посвящено традициям на Руси — веселым колядкам ряженых и старинным гаданиям. Стоимость билета — 80 рублей/ чел.

Интерактивная программа с чаепитием для детей и взрослых «Святки» — это увлекательное путешествие по народным традициям. История возникновения праздника, святочные колядки и гадания, мастер-класс по изготовлению куклы добрых вестей, а в завершении — чаепитие у самовара с угощениями из купеческой кладовой. Стоимость программы — 400 руб.\чел.

 

Новогодние праздники в Поленово

Тульская обл., Заокский р-н., п/о Страхово
8 (906) 702-57-52
polenovo@tarusa.ru
31 декабря и 1 января — выходные дни
2−8 января — с 11.00 до 18.00

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова — один из крупнейших музеев-заповедников страны.

Ушедшее Х. Х. столетие стало временем создания совершенно нового явления, начало которому положил еще в конце XIX века Василий Дмитриевич Поленов. Имя этому явлению — заповедник русского пейзажа. Ведь и до настоящего времени, леса и луга поленовского заповедника мало изменились: на протяжении всего XX века эту землю сберегали потомки художника.

В Поленово проходят конные экскурсии по усадьбе. Посетите конюшню, где можно полюбоваться, погладить и покормить лошадей разных пород, шотландского пони и других домашних животных. Вы можете получить урок верховой езды в манеже или совершить прогулку по усадьбе верхом, прослушав экскурсию по парку и окрестностям. Одновременно на экскурсию могут поехать не более 2 человек верхом. Заказ экскурсии только по предварительной записи. Куратор конных экскурсий: Минаева Юлия, тел.: 8 (903) 841-43-83.

Маршруты конных экскурсий (в утреннее и вечернее время):

  • Маршрут № 1. Экскурсия по мемориальному парку (продолжительность прогулки 30 минут, шагом).
  • Маршрут № 2. Прогулка по заливным лугам (продолжительность прогулки 30 минут, шагом).
  • Маршрут № 3. Обзорная экскурсия по усадьбе и окрестностям (продолжительность прогулки 1 час, шагом).

В пяти километрах от музея-заповедника В. Д. Поленова располагаются SPA-виллы Велегож Парк Resort. Это место с уникальной эко-системой — здесь самая высокая ионизация водуха в Центральной России, что позволяет экспертам сравнивать целебную силу этой природной здравницы с эффектом от посещения Швейцарских курортов.

 

Новогодние праздники в Экзотариуме

Тула, ул. Октябрьская, 26
47−53−92

2−8 января экспозиция Тульского экзотариума будет открыта для посещения с 10.00 до 18.00. 31 декабря и 1 января — выходные.

Ежедневно в 10.30 и 16.00 в экзотариуме кормят многочисленных животных, а вы можете поучаствовать в этом мероприятии, которое носит завораживающее название «Ням-ням-шоу».

В новогодние каникулы посетителям представится возможность сфотографироваться с питомцами Тульского экзотариума — экзотическими змеями и, конечно же, с петухом — символом наступающего года!

Накануне Нового года в тульском зоопарке начала работу выставка «В цвете пламени». Все желающие смогут узнать всё об огне и пламени, а также увидеть змей с «огненной» окраской. Такие животные интересны как продукт селекции, в природе пылающий цвет непопулярен, на выставке нет ни одной «дикой» рептилии, в природе если и случаются яркости, то среди детенышей, которые с возрастом «выцветают» Из-за такой редкости огненный цвет высоко ценится у любителей и профессионалов.

Кроме того, в рамках выставки желающие смогут поучаствовать в игре, посвященной огню, и выиграть необычный приз

 

Новогодние праздники в Центральном парке

2−15 января — выставка новогодних игрушек и открыток. 2−30 января — экскурсионная программа «Новый год». Комната истории, с 12.00 до 17.00.

2−15 января -выставка «Новогодние балы» в Тульском областном художественном музее.

5−7, 12−15 января — выставка-викторина «Кинолента Рождество» в комнате истории.

6 января, 12.00 — «Посиделки у ёлки» для малышей в комнате истории.

3, 4, 6 января — группа здоровья для пожилых людей. Сбор на площадке за кафе «Ёлочка».

3−6 января, 12.00 — школа фигурного катания и хоккея от ледовой арены «Тропик». Хоккейная коробка.

5 января, 12.00 — рождественские лыжные старты. Сбор у базы проката.

7 января, 9.00 — бег в парке Parkrun.

1−8 января — акция «Плюшевая ёлка» на эстраде.

1−8 января, 15.00 — танцевальная площадка для пожилых людей на эстраде.

1−8 января с 12.00 до 14.00 — работа резиденции Деда Мороза в библиотеке детского городка.

1 января, 16.00 — новогодняя дискотека.

2 января, 15.00 — семейный квест «Новогодние приключения» на фонтанной площади.

2 января, 15.00−16.00 Новогодний карнавал.

3 января, 14.00 — семейный battle на эстраде.

4 января 16.00 — мандариновая вечеринка на катке.

4−6 января, 12.00 — «рождественская мастерская» в кафе «Русская сказка».

5 января, 14.00 — снежная битва на эстраде.

6 января, 13.00 — Рождественский сочельник на эстраде.

6 января, 16.00 — День бенгальского огонька на катке.

6 января, 14.00 — Рождественские святки на фонтанной площади и центральной аллее.

7 января, 13.00 — Рождество Христово, эстрада.

7 января, 12.00 — кулинарные мастер-классы, кафе «Блин-лайн», большой круг.

8 января, 12.00 — вечеринка на льдинке «В поисках короля и королевы», каток.

8 января — хэнд-мэйд «Лавка чудес», фонтанная площадь.

Новогодние праздники в Комсомольском парке

1−8 января, 12.00 — акция «Плюшевая ёлка».

1 января, 16.00 Новогодняя дискотека, эстрада.

2 января, 15.00 — Новогодний карнавал.

3 января, 13.00 — Мандариновая вечеринка.

4 января, 13.00 — конкурс снеговиков.

7 января, 13.00 — Рождество Христово.

8 января, 13.00 — снежная битва.

Новогодние праздники в Пролетарском парке

5 января, 13.00 — Новогодний маскарад.

6 января, 13.00 — Рождественский сочельник.

 

Ёлки для малышей

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января в 11.00 и 15.00, 9 января в 12.00, «Кто приходит в Новый год?» Театр юного зрителя (Тула, ул. Коминтерна, 2, тел. 56−97−66).

В Тульском театре кукол (Тула, ул. Советская, 62/15, тел. 31−20−97, 36−40−19) перед спектаклями — новогодняя интермедия у ёлки:

7 января в 11.00 и 14.00 — «Аленький цветочек». Тульский театр драмы (Тула, пр. Ленина, 34-а, тел.: 31−11−69, 36−75−92). Перед началом новогоднего спектакля по сказке Сергея Аксакова — представление у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билетов 150−300 руб. 6+

28 декабря, 5 января, 14.00 —  «Зимние новеллы сказочного леса», ДКЖ (Тула, ул. Демонстрации, 134, тел. 79−32−05). Зрителей ждет встреча с персонажами из сказки Гофмана «Щелкунчик» и с удивительными обитателями сказочного леса из русской народной сказки «Морозко» и сказки Шварца «12 месяцев». Все участники смогут побывать в ледяном дворце Снежной королевы. Цена билета 350 руб. 0+

2 января в 13.00, 3, 4 января в 11.00 — мюзикл «Сказка рождественской ночи» Тульский академический театр драмы (Тула, пр. Ленина, 34-а, тел.: 31−11−69, 36−75−92). Перед началом новогодних спектаклей — представление у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билетов 150−300 руб. 6+

2, 3, 4, 5, 6 января в 11.00 и 14.00 — «Чудесные превращения Щелкунчика», Тульская областная филармония (Тула, пр. Ленина, 51, тел. 36−77−96). Вечная, завораживающая музыка П. И. Чайковского, таинственные краски рождественской ночи, незабываемая атмосфера волшебства… Юных зрителей в фойе ожидает интер­активная игровая программа с участием любимых сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки. Групповые заявки по телефону 8−903−036−42−96. Цена билетов 200−400 руб. 0+

3 января, 14.00 — «Щелкунчик». ГКЗ (Тула, ул. Советская, 2, тел. 55−01−17). Балет «Щелкунчик» от Talarium et Lux — это погружение вместе с артистами в мир танца и анимации. Изюминкой представления являются потрясающие мультимедийные декорации. Иллюзия реальности — вот то, что называется магией театра. Новые технологии, классическая школа хореографии и непревзойденная музыка П. И. Чайковского создали основу для классического балетного спектакля. Билеты в ГКЗ и на Myslo.ru/kassa. Цена билетов 400−1400 руб.

3 и 4 января, 11.00 и 15.00 — мультконцерт «Барбарики» ДКЖ (Тула, ул. Демонстрации, 134, тел. 385−285). Программа «Добрый Новый год». Художественный руководитель Татьяна Залужная (Любаша). Каждому зрителю диск в подарок. Цена билетов 300−600 руб. Дети до 3-х лет — бесплатно. Тел. 8−915−680−34−35. 0+

4 января, 13.00 — «Робокар Поли». ГКЗ (Тула, ул. Советская, 2, тел. 55−01−17). Интерактивный музыкальный спектакль с 3D-эффектами, играми и трансформациями по мотивам любимого мультфильма. Неподражаемая команда спасателей: умных, добрых, надежных друзей — роботов-трансформеров в действии! Цена билетов 900−1300 руб. 0+

4, 5, 6 января в 13.00 и 17.00 — «Принцесса Снегурочка», галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12, тел.: 47−35−80, 8−910−157−58−68). Новогоднее представление в традициях семьи Толстых. В этой сказке вредная принцесса превращается в добрую Снегурочку благодаря силам любви и волшебства. Детей ждут сказочные персонажи — Фея Питания и Фея Воспитания со сказками и песнями, строгий Король с загадками, рассеянная Сороконожка со смешным танцем и сам Дедушка Мороз с играми. Хоровод, сладкие и творческие подарки, номера от хореографического ансамб­ля «Непоседы» и фотографирование со сказочными персонажами. Цена билетов 800 руб. (включен подарок), для взрослых — 300 руб. 0+

5 января в 11.00 и 14.00 — «Тульскiя диковины», Театр драмы (Тула, пр. Ленина, 34-а, тел.: 31−11−69, 36−75−92). Мюзикл для детей и взрослых по мотивам сказа Николая Лескова «Левша». Перед началом спектаклей — представление у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билетов 150−300 руб. 6+

6 января в 11.00 и 14.00 — «Анчутка», Тульский театр драмы (Тула, пр. Ленина, 34-а, тел.: 31−11−69, 36−75−92). Юбилейные спектакли сказки Будимира Метальникова — 20 лет на сцене театра! Перед началом — представление у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билетов 150−300 руб. 6+

7 января, 11.00 — «Дед Мороз из Великого Устюга и его друзья Смешарики», ГКЗ (Тула, ул. Советская, 2, тел. 55−01−17). Впервые в Тульской области! Главный волшебник страны в детском спектакле «Дом Деда Мороза» и театр ростовых кукол «Смешарики» приглашают на новое детское новогоднее представление. Вы также сможете приобрести сувениры из Великого Устюга, отправить письмо на «Почту Деда Мороза» и сфотографироваться с героями представления. Билеты в ГКЗ и на Myslo.ru/kassa. Цена билетов 500−1000 руб. Тел.: 31−69−26, 8−905−621−31−61. 0+

7 января, в 11.00 и 14.00, 8 января, в 11.00 — «Рождественское приключение пиратов« ДКЖ (Тула, ул. Демонстрации, 134, тел. 20−26−72). Новогоднее водное шоу. Цена билетов на 7 января 600−1500 руб., на 8 января — 200−1000 руб. Тел. 20−27−33. 0+

7 января в 12.00 и 15.30, 8 января в 12.00, филармония (Тула, пр. Ленина, 51, тел. 36−77−96) — Детские рождественские балы в Дворянском собрании. Маленьких принцесс и их кавалеров ждут настоящие чудеса. Музыкальное путешествие с Вифлеемской звездой, сладкое угощение, мастер-классы Маэстро бальных танцев и этикета, урок магии и загадочные превращения, встречи с рождественскими ангелами и ожившими ёлочными игрушками. Веселые игры с героями любимых сказок. Этот праздник — как подарок под ветвями рождественской ели! Билеты в филармонии и на Myslo.ru/kassa. Цена билетов 1500 руб. детский, 1000 руб. — взрослый. Групповые заявки по тел. 8−903−036−42−96. 6+

 

Как Тула работает в праздники

Рынки

  • Центральный рынок (тел. 36−19−00): 1, 2, 7 января — выходные.
  • «Хопёр» (тел. 47−33−90): 1, 2 января — выходные.
  • Рынок «Южный» (тел. 23−56−50): 1, 2, 7 января — выходные.
  • Рынок «Салют» (тел. 35−15−35): 9 января — рабочий день, 1, 2, 3, 7 января — выходные.
  • Фрунзенская ярмарка (тел. 31−55−25): 31 декабря — до 16.00, 1, 2, 7 января — выходные.

В остальные дни рынки работают по обычному рабочему графику.

Торговые центры

  • «Глобус» (24−95−95): 28−30 декабря — круглосуточно, 31 декабря — до 22.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.
  • Гипермаркет «Линия» (тел. 21−32−35): 31 декабря — до 19.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.
  • Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25−37−00): до 31 декабря — круглосуточно, 31 декабря до 19.00, 1 января — с 7.00.
  • ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55−02−76, 36−24−36): 31 декабря — до 20.00, 1 января — с 12.00.
  • «Леруа Мерлен» (тел. 25−27−88): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной.
  • ТЦ «Парадиз» (тел. 30−40−20): 31 декабря — с 10.00 до 19.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.
  • ТЦ «Пенаты» (тел. 49−44−94): 1, 2, 3 января — выходные.
  • ТЦ «Пролетарский» (тел. 40−52−51): 1 января — выходной.
  • ТЦ «РИО» (тел. 55−70−70): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00 до 22.00.
  • ТУЦ «Сарафан» (тел.: 30−19−03, 21−10−10): 31 декабря — до 21.00, 1 января — выходной.
  • Супермаркет «К-Раута» (тел. 70−30−70): 31 декабря — с 08.00 до 18.00, 1 января — выходной, 2 января — с 10.00 до 22.00, 3, 4, 5 января — с 08.00 до 22.00, 6 января — с 08.00 до 20.00, 7 января — с 10.00 до 10.00.
  • ТЦ «Утюгъ» (тел. 25−02−04): 31 декабря, 6 января — с 10.00 до 18.00; 1, 7 января — выходные; 2 января — с 12.00 до 20.00.
  • ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 — горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: до 31 декабря — до 03.00, 31 декабря — с 11.00 до 19.00, 1 января — с 11.00 до 03.00.
  • Гипермаркет OBI: 31 декабря — с 08.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 23.00.
  • Торговые галереи ТЦ: 31 декабря — с 10.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.

В остальные дни торговые центры работают по обычному графику.

Бассейны

  • Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.
  • Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): 31 декабря — санитарный день, 1 января — выходной.
  • Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 30 декабря — до 17.00, 31 декабря, 1, 7 января — выходные дни.

В остальные дни бассейны работают по обычному графику.

Почта

Жители Тульской области смогут воспользоваться услугами Почты России и во время новогодних и рождественских праздников: для бесперебойного обслуживания клиентов федеральный почтовый оператор установил особый режим работы отделений почтовой связи в период с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2017 года во всех отделениях почтовой связи будут выходными. В эти дни не осуществляется обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В сельских отделениях почтовой связи в Тульской области 3 и 4 января — выходные дни.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

ЗАГС

1, 3, 4, 6, 7 января — нерабочие праздничные дни.

Государственная регистрация смерти будет производиться 2, 5, 8 января с 8.00 до 15.00, без обеденного перерыва по адресу ул. Степанова, 43-а.

Государственная регистрация рождения будет производиться по адресам:

  • 2-й проезд Гастелло, 19 (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр») 2, 8 января с 9.00 до 15.00, без обеденного перерыва;
  • проспект Ленина, 91 в отделении ЗАГС по Центральному району 5 января с 9.00 до 15.00, без обеденного перерыва.

Внимание! 30 декабря 2016 года в комитете ЗАГС администрации города Тулы и его подразделениях, за исключением сектора по регистрации смерти и регистрации рождения, — неприемный день в связи с изменением структуры и переездом архива.

30 декабря по вопросам регистрации смерти туляки могут обратиться в сектор по регистрации смерти с 8.00 до 15.00, без обеда.

Регистрация рождения будет доступна в ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» и ГУЗ «Родильный дом № 1» с 9.00 до 12.00, без обеда.

Транспорт

В ночь на 1 января городской общественный транспорт в Туле будет работать до 03.00.

Режим работы транспорта в период проведения новогодних праздников остается неизменным.

В отличие от городского транспорта междугородние электрички изменят режим работы в праздничные дни.

Электрички будут курсировать 30 декабря по расписанию пятницы.

31 декабря и 7 января — по расписанию субботы.

8 января — по расписанию воскресенья.

9 января поезда будут ездить по расписанию понедельника.

С 1 по 6 января электрички будут работать согласно субботнему расписанию.

Экспрессы Москва-Тула также меняют дни отправления: для обеспечения вывоза пассажиров из Москвы часть из них назначена на предновогодние дни с 30 по 31 декабря, но выведена из графика с 1 по 8 января.

В обратном направлении экспрессы назначены в столицу на 7 и 8 января, а в другие дни они выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться с изменениями, которые есть на официальном сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), и спланировать свой маршрут заранее.

Платные парковки

С 1 по 8 января туляки смогут бесплатно парковаться в центре города. Период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.

Поликлиники

С 1 по 8 января 2017 года поликлиники государственных учреждений здравоохранения Тульской области будут работать по следующему графику:

1 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

2 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

3 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

4 января — с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 15.00.

5 января — с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 15.00.

6 января — с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 15.00.

7 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

8 января — с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом — с 8.00 до 13.00.

В период праздников предусмотрена незамедлительная госпитализация пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи

Продажа алкоголя

С 28 декабря по 7 января центры Тулы и районных городов станут безалкогольной зоной.

Ограничения будут действовать для магазинов, расположенных в радиусе одного километра от центральных площадей, где установлены елки и проводятся массовые меро­приятия.

В Туле в дни новогодних праздников безалкогольной зоной станет зона вокруг площади Ленина.

Розничная продажа будет приостановлена в связи с проведением на площади массовых гуляний. Запрет действует на магазины, находящиеся в радиусе одного километра.

Напомним, что на территории региона в соответствии с постановлением правительства Тульской области и внесенными изменениями действуют ограничения розничной продажи алкогольной продукции при проведении массовых мероприятий. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после проведения публичного мероприятия с массовым скоплением людей (в том числе спортивного мероприятия, концерта).

Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания.

Музеи

  • Тульский государственный музей оружия: 30 декабря — санитарный день, 31 декабря и 1, 7 января — выходные дни. 2, 3, 4, 5 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 6 января музей принимает посетителей с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00). 8 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00).

  • Музей «Тульский кремль»: 31 декабря — с 10.00 до 17.00. 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Музей «Тульские самовары»: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Богородицкий дворец-музей и парк: 31 декабря — с 10.00 до 17.00, 1 января — выходной, 2 января — с 11.00 до 19.00, 3−6 января — с 9.30 до 19.00, 7, 8 января — с 9.30 до 18.00.
  • Выставочный зал: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»: 31 декабря, 1, 2 и 7 января усадьба закрыта для посещения. 3, 4, 5, 8 января — в обычном режиме с 9.00 до 17.00, последняя экскурсия отправляется в 15.30. 6 января — по сокращенному графику с 9.00 до 16.00, последняя экскурсия начинается в 14.30.
  • Тульский областной художественный музей: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»: 1 января — выходной, 2 января — с 10.00 до 18.00, 3−8 января — с 09.00 до 18.00.
  • Дом-музей В. В. Вересаева: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января — с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.
  • Историко-мемориальный музей Демидовых: 1 января — выходной, 2 января — с 12.00 до 20.00, 3−6 января — с 10.00 до 20.00, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.
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В новогодние праздники будет организовано дежурство ресурсоснабжающих организаций

  • Центр гражданской защиты и спасательных работ Тулы. Тел.: 47−20−34, 47−20−37.
  • «Теплосеть». Тел.: 42−53−23, 42−53−21 (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба).
  • АО «НПО «Сплав» — 46−45−08.
  • «Тулагорводоканал" — с 31 декабря по 8 января с 08.30 до 17.00 — 42−53−26, 42−53−34.
  • «Тульские городские электрические сети». С 1 по 8 января работает тел. 24−93−50 (круглосуточная аварийная служба).
  • ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго»: 31 декабря с 16.00 по 08.00, 4 января - 73−03−51, 1, 6 января — 73−03−53, 2 января — 73−03−40, 3, 5, 8 января — 73−04−18, 7 января — 73−03−40.
  • ОА «Газпром газораспределение Тула». С 31 декабря по 8 января звоните по тел. 30−82−32 (круглосуточная ЦДС).
  • АО «Октава» — с 31 декабря по 8 января — 36−02−51.
  • «Тулагорсвет» — с 31 декабря по 8 января — 47−38−82, 36−42−75.
  • АО АК «Туламашзавод»: с 31 декабря по 8 января — 55−87−13.
  • ООО «Квант» — с 31 декабря по 8 января — 41−05−07.

Экстренные службы:

  • Единая служба спасения — 112.
  • Единый телефон пожарных спасателей — 101.
  • Полиция — 102.
  • Скорая помощь — 103.
  • Аварийная газовая служба — 104.
  • Телефон доверия главного управления МЧС России по Тульской области — 8 (4872) 56-99-99.
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