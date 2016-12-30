Из истории новогодней елки
На экскурсии вы узнаете о том, когда в дворянских гнездах появилась традиция украшать ели, что использовали для украшения, что дарили друг другу на Рождество. В каждом зале будет сделан акцент на новогоднюю тематику. Также будет организовано пространство с интерьером и элементами костюма (шляпки и накидки) позапрошлого века для фотосессий. В Овальном зале дворца будет установлена новогодняя елка, на фоне которой можно сделать памятные снимки.
Экскурсии проводятся по записи.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
Тел.: 8 (48761) 2-25-32
2 января 2017, понедельник
10:00
3 января 2017, вторник
10:00
4 января 2017, среда
10:00
5 января 2017, четверг
10:00
6 января 2017, пятница
10:00
7 января 2017, суббота
10:00
8 января 2017, воскресенье
10:00