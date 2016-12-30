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Из истории новогодней елки

Из истории новогодней елки

На экскурсии вы узнаете о том, когда в дворянских гнездах появилась традиция украшать ели, что использовали для украшения, что дарили друг другу на Рождество. В каждом зале будет сделан акцент на новогоднюю тематику. Также будет организовано пространство с интерьером и элементами костюма (шляпки и накидки) позапрошлого века для фотосессий. В Овальном зале дворца будет установлена новогодняя елка, на фоне которой можно сделать памятные снимки. 

Экскурсии проводятся по записи.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
2 января 2017, понедельник
10:00
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3 января 2017, вторник
10:00
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4 января 2017, среда
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