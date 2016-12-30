Мастер-класс кукла «Ангел» (строго по записи). В традиционной тряпичной технике по старинным технологиям из экологически чистых материалов вы сможете создать народную куклу. Вся мудрость народа сосредоточена в рукотворной кукле. Раньше считалось, что кукла «Ангел» – это не только прекрасное рождественское украшение, но и оберег и талисман на удачу. Все участники мастер-класса получат в подарок куклу, которую сделают в ходе занятия своими руками.

Стоимость участия – 100 руб.