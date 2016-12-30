афиша
афиша
Регистрация
Ангел

Ангел

Мастер-класс кукла «Ангел» (строго по записи). В традиционной тряпичной технике по старинным технологиям из экологически чистых материалов вы сможете создать народную куклу. Вся мудрость народа сосредоточена в рукотворной кукле. Раньше считалось, что кукла «Ангел» – это не только прекрасное рождественское украшение, но и оберег и талисман на удачу. Все участники мастер-класса получат в подарок куклу, которую сделают в ходе занятия своими руками.

Стоимость участия – 100 руб. 

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
Историко-мемориальный музей Демидовых
Тула, улица Демидовская, 9
2 января 2017, понедельник
10:00
 В календарь
 В календарь
3 января 2017, вторник
10:00
 В календарь
 В календарь
4 января 2017, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика