Ангел
Мастер-класс кукла «Ангел» (строго по записи). В традиционной тряпичной технике по старинным технологиям из экологически чистых материалов вы сможете создать народную куклу. Вся мудрость народа сосредоточена в рукотворной кукле. Раньше считалось, что кукла «Ангел» – это не только прекрасное рождественское украшение, но и оберег и талисман на удачу. Все участники мастер-класса получат в подарок куклу, которую сделают в ходе занятия своими руками.
Стоимость участия – 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 9
Тел.: 8 (4872) 39-37-74
2 января 2017, понедельник
10:00
3 января 2017, вторник
10:00
4 января 2017, среда
10:00
5 января 2017, четверг
10:00
6 января 2017, пятница
10:00
7 января 2017, суббота
10:00
8 января 2017, воскресенье
10:00