Pop-up открытка

Pop-up — это своеобразное направление в искусстве, в рамках которого создаются объемные конструкции, складывающиеся в плоскую фигуру.

5 января в Выставочном зале каждый желающий попробует себя в этом виде творчества и сделает pop-up открытку к Рождеству своими руками. Мастер-класс потребует от участников фантазии и ловкости рук, потому будет интересен детям постарше, взрослым, а так же малышам, которым будут активно помогать родители. Приносим с собой открытки, которые хочется сделать объемными. Все остальные материалы входят в стоимость.

Запись на мероприятие обязательна, осуществляется по тел.: 56−09−92. Стоимость участия: дети до 16 лет — 60 руб., взрослые — 130 руб.