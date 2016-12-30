Тульский край в канун Нового 1942 года

Экскурсия будет посвящена важнейшему событию для жителей Тульской области: их освобождению от немецко-фашисткой оккупации и изгнанию захватчиков с основной территории Тульской области. Это освобождение происходило в рамках Тульской наступательной (6 — 16 декабря 1941 г.) и Калужской наступательной (17 декабря 1941 г. — 5 января 1942 г.) операций Красной Армии, в результате которых была снята осада Тулы, нанесено серьёзное поражение 2-й танковой армии гитлеровцев, осуществлено продвижение с боями войск нашей армии на 120 — 130 км и освобождение накануне Нового 1942 года 30 декабря г. Калуги и 31 декабря г. Белёва.

Стоимость участия — 100 руб.