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Тульский край в канун Нового 1942 года

Тульский край в канун Нового 1942 года

Экскурсия будет посвящена важнейшему событию для жителей Тульской области: их освобождению от немецко-фашисткой оккупации и изгнанию захватчиков с основной территории Тульской области. Это освобождение происходило в рамках Тульской наступательной (6 — 16 декабря 1941 г.) и Калужской наступательной (17 декабря 1941 г. — 5 января 1942 г.) операций Красной Армии, в результате которых была снята осада Тулы, нанесено серьёзное поражение 2-й танковой армии гитлеровцев, осуществлено продвижение с боями войск нашей армии на 120 — 130 км и освобождение накануне Нового 1942 года 30 декабря г. Калуги и 31 декабря г. Белёва.

Стоимость участия — 100 руб.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
3 января 2017, вторник
15:00
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