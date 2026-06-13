12 июня, в День России, центр Тулы традиционно оказался во власти автомобильной культуры!

Фото Катерины Беловой

На площади Ленина и соседних улицах развернулась «Автострада-2026» — фестиваль, который ежегодно собирает владельцев уникальных автомобилей со всей страны.

В этом году на праздник приехали более тысячи машин: ретроавтомобили, спорткары, внедорожники, кастомные проекты и техника, в которую владельцы вложили годы работы. А ещё — тысячи зрителей, которые переходили от одной площадки к другой, пытаясь решить, какой автомобиль достоин звания самого необычного.

Одной из первых внимание Myslo привлекала машина, которую сложно было не заметить издалека. Точнее — целый минивэн, переливающийся на солнце тысячами кристаллов.

Его хозяйка — тулячка Галина Гулевская, владелица студии инкрустации и известный в городе блогер. Многие гости фестиваля уже знали её по предыдущему проекту — полностью покрытой красными стразами Audi. Однако автомобиль был продан, а место эффектной легковушки занял семейный минивэн.

Специально ко Дню России мастера создали новый проект.

— У нас школа по инкрустации, и мы решили сделать такой проект в тематике России. Весь автобус украшен кристаллами, — рассказала Галина.

Возле автомобиля постоянно выстраивалась очередь из желающих сделать фотографию. Особенно эффектно машина выглядела под июньским солнцем, когда кристаллы буквально ослепляли прохожих бликами.

Олег Жилочкин приехал в Тулу из Королёва. Его автомобиль окружили дети ещё до начала официальной программы. Машина была оформлена в стиле мультфильма «Как приручить дракона». Вместо привычного номера — табличка «Беззубик», а на пассажирском сиденье расположился главный герой анимационной истории — чёрный дракон. Владелец рассказал, что когда-то автомобиль был абсолютно обычным.

— Когда покупал машину, никаких мыслей о переделке не было. Хотел просто ездить каждый день. Но потом начал посещать выставки и понял, что мне это интересно. Хотелось сделать машину, которой больше нет в стране.



По словам владельца, дизайн разрабатывался индивидуально и существует в единственном экземпляре. Техническую часть автомобиля он практически не менял, сосредоточившись на внешнем облике.

Если одни участники делают ставку на узнаваемый образ, то другие — на эффектность и громкость. Туляк Сергей Перейма представил сразу два необычных проекта.

Первый автомобиль — ВАЗ-2113, построенный специально для выставок и соревнований по автозвуку. Машина выделяется яркой раскраской и серьёзной аудиосистемой.

— Автомобиль имеет пневмоподвеску и четыре сабвуфера общей мощностью девять киловатт, — рассказал Сергей.

По словам владельца, проект создавался не для ежедневных поездок.

— Это чисто выставочный автомобиль. Быть ярким, быть необычным, быть чуть-чуть колхозным, но не переступать эту тонкую грань. Просто красивая выставочная машина. Приехали, поставили и собрали внимание.

Судя по количеству людей, которые заглядывали в салон и фотографировались рядом, свою задачу машина выполняла на отлично.

Рядом расположился второй проект — так называемый Daily Car, автомобиль на каждый день. Он заметно скромнее по оснащению, но не менее эффектен внешне.

— Эта машина делалась больше под себя. Просто выделяться из потока, — объясняет Сергей.

Особый интерес у посетителей вызвала необычная раскраска автомобилей. Как оказалось, за ней не стоят дорогие дизайнерские студии.

— Это обычные баллончики с краской и пара вечеров в гараже. Как видели, так и красили.

Настоящим гигантом среди участников выглядел высокий внедорожник Виктора Лагутина из Новомосковска. Его владелец признаётся: проект строился около пяти лет.

— Сколько там вложено уже никто не считает (смеется). Просто любим мы это дело. За это время автомобиль изменился практически полностью. Всё поменяно. И внешность, и техническая часть. Что-то постоянно дорабатывается, что-то новое появляется.

Машина не стоит в гараже как музейный экспонат. Внедорожник регулярно участвует в соревнованиях и используется по прямому назначению.

Неподалёку расположился автомобиль туляка Алексея Вышитова. Внешне он выглядит достаточно скромно, однако среди любителей автоспорта вызывает неподдельный интерес. История машины началась ещё в 2004 году.





— Она покупалась новой и была единственной в семье. Потом перешла мне по наследству. Постепенно автомобиль превратился в проект для дрифта. Подвеска, тормозная система, салон — практически всё подверглось доработкам. Стандартный двигатель тоже получил небольшую турбину.

На вопрос, зачем нужны все эти изменения, владелец отвечает просто:

— Мне это нравится. Я получаю от этого удовольствие.

Одной из самых интересных стала история Александра Попова, участника фестиваля из Смоленской области. В 2011 году он купил старую «Волгу» всего за 11 тысяч рублей. Тогда это был обычный голубой седан. Однако будущий владелец видел в машине гораздо больше.

— Как только поставил её на учёт, сразу разобрал. Следующие три года ушли на реализацию давней мечты. Из обычной «Волги» появился кабриолет.

Причём не просто кабриолет — автомобиль получил ещё и стилизованный прицеп, идеально дополняющий образ. Сегодня машину знают далеко за пределами Смоленской области.





— Она носит имя моей дочери. На всех конкурсах и фестивалях её знают как «Валерию».

И действительно, возле необычной «Волги» посетители задерживались надолго, рассматривая детали и фотографируясь рядом с автомобилем.

«Автострада» — это не только выставка. В течение дня на площади города проходило ретроралли. Владельцы исторических автомобилей стартовали в центре Тулы, позволяя зрителям увидеть легендарную технику не только на стоянке, но и в движении. Звуки старых двигателей, хромированные бамперы и автомобили, которые помнят совсем другую эпоху, собирали вдоль маршрута десятки зрителей.

Пока одни гости изучали автомобили, другие отдыхали в интерактивных зонах от партнёров фестиваля. Одной из самых ярких стала площадка Т2. На ней посетители могли отдохнуть на лежаках, сыграть в гигантскую дженгу, попробовать удержать равновесие на баланс-борде или просто спрятаться от жары.

Детям партнёры раздавали воздушные шары и сладкую вату, а для взрослых подготовили специальные предложения от оператора. Поэтому многие гости после прогулки между рядами автомобилей заглядывали сюда перевести дух перед новым кругом по фестивалю.

Каждый год «Автострада» доказывает: автомобиль — это гораздо больше, чем средство передвижения. Для кого-то это способ выразить себя. Для кого-то — спортивное увлечение. Для кого-то — семейная история или детская мечта, воплощённая спустя годы.



