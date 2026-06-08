Где искупаться в Туле? В этом году для туляков доступно 8 бесплатных пляжей. Myslo отправился в пляжный рейд.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Купальный сезон в Туле и области стартовал 1 июня, но настоящая летняя жара пришла в город только сейчас. Где в Туле искупаться? Мы дождались тепла и рванули на тульские пляжи с проверкой.

Пляжный чек-лист был таким: как добраться, удобства, раздевалки, спасатели и медпункт. И конечно, разузнали, какие развлечения представлены на каждой зоне отдыха. Оценивать пляжи будем по пятибалльной шкале.



Неделька обещает быть жаркой, так что статья актуальна как никогда!

Зона отдыха «Хомяковские поляны»





Где: п. Хомяково, Зареченский округ, Тула.

Точные координаты: 54.276669, 37.611365.

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Как добраться: до остановки «Пионерлагерь» можно доехать автобусами № 36, 36а или маршруткой № 66. С остановки около километра пешком.



Для тех, кто за рулем: дорога до Хомяково вполне приличная, асфальтированная, без существенных ям. Возле зоны отдыха оборудована просторная парковка.

«Хомяковские поляны» расположились в берёзовом лесу — здесь чувствуется единение с природой, несмотря на близость к шумному городу и цивилизации. На въезде работает кафе европейской кухни (отзывы на Яндексе неплохие, рейтинг — 4,8). Кафе открыто с 12 часов дня до полуночи. В берёзовой роще есть просторные деревянные беседки, столы для пинг-понга, волейбольная сетка.

Пруд утопает в зелени — место живописное! Пляж песчаный, много бесплатных шезлонгов. Есть навесы от солнца, раздевалки, биотуалеты и контейнеры для мусора. На воде оборудована небольшая пристань и мостик. Для купания малышей есть специальная зона, огороженная буйками.

У спасателей имеется отдельный домик, в котором также находится медпункт. Спасатели дежурят ежедневно с самого утра, а медработник приходит по выходным и праздникам.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.





Пляж «Обидимо»





Где: Обидимо, Большая Тула.

Точные координаты: 54.301333, 37.394751.

Время работы: с 9.00 до 19.00.

Как добраться: автобус № 162 останавливается у Комсомольской площади (конечная остановка) в центре поселка. Оттуда — только пешком.



Для водителей: дорога прекрасная, имеется парковка — 300 рублей в час.

Зона отдыха в Обидимо очень просторная. Покрытие — трава, есть и островки с песком. Мы сразу заметили, что травы многовато, местами по колено. Однако к нам тут же вышла «смотрительница» пляжа и пообещала, что скоро все скосят.

Есть раздевалки, туалет, навесы от солнца и урны. Когда мы приехали, у будки дежурил спасатель, несмотря на отсутствие на пляже людей.

Развлечения тоже имеются: это единственное место в Туле для вейкбординга (гибрид серфинга и сноуборда — вместо волны вас по воде тащит лебедка). Также можно взять напрокат сапы и катамараны. Вся информация здесь.

А ещё на пляже натягивают сетку для игры в волейбол. Местные в отзывах пишут, что здесь работает кафе, но на месте мы общепит не приметили.



Наша оценка: 4,5 из 5 баллов. Сняли половину балла за нескошенную траву.



