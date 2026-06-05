Еще 10 лет назад молодежь бежала за впечатлениями в Москву. Сегодня Тула сама стала центром притяжения для соседей.

Фото из архива Myslo.

Порассуждали о феномене такой трансформации и помечтали о будущем с главным архитектором городского пространства «Искра» Романом Устименко.

— Как с точки зрения архитектуры и застройки изменилась Тула за последние 10 лет?

— Тула совершила качественный скачок от провинциальной закрытости к открытому современному городу:

Открытие набережной. Жителям вернули Упу, убрав глухие заводские заборы из центра города.

Ревитализация промзон. Бывшие закрытые территории превратились в главные точки притяжения. Я говорю об «Октаве» и «Искре».

Пешеходный центр. Улица Металлистов была полностью отреставрирована и превращена в музейный квартал.

Современное жилье. Появились новые жилые комплексы с акцентом на благоустройстве, закрытых дворах и современной архитектуре вместо безликих спальных районов.

— Какой диагноз вы бы тогда поставили качеству жизни в Туле и какой сейчас?

— 10 лет назад — «хроническая усталость и изоляция»: город страдал от нехватки качественной досуговой инфраструктуры.

Молодежь уезжала в Москву за впечатлениями и работой. Центр города после окончания рабочего дня пустовал.

Сейчас — «динамичное развитие и здоровый тонус». Тула стала одним из главных центров внутреннего туризма. Качество среды выросло: появились велодорожки, новые рестораны, развитый стритфуд и насыщенная культурная программа. Город научился удерживать локальные таланты.

— Тулу часто воспринимают через стереотипы: пряники, самовары, оружие. На ваш взгляд, получается ли у города сейчас пересобрать свою идентичность? И какие символы современной Тулы вы бы выделили?

— Новая ресторанная культура и кластеры. Рестораны превратили город в гастрономическую столицу выходного дня для жителей соседних регионов.

Кластеры стали символом новой городской культуры, современного предпринимательства и молодой энергии.



— Чего сейчас Туле не хватает с точки зрения облика — архитектуры и общественных пространств?

— Дизайн-код и вывески. На периферии центра и в спальных районах все еще сохраняется визуальный шум от хаотичной рекламы.

Связь пространств. Пешеходные зоны прекрасны, но они пока работают как «острова». Городу нужны удобные зеленые пешеходные маршруты, связывающие разные районы с центром.

Современная архитектура. Не хватает смелых, знаковых объектов современной мировой архитектуры, которые могли бы стать новыми доминантами.

Озеленение. Центру города требуется больше крупномерных деревьев для создания тени и защиты от пыли.

— Получается ли у города, на ваш взгляд, пересобрать свою идентичность и какова в этом роль «Искры»?

— Определенно, да. И «Искра» стала катализатором этого процесса. Она показала тулякам, что исторический центр может быть живым, модным и интерактивным 24/7.

Пространство объединило локальных рестораторов, стилистов и мейкеров, дав мощный толчок местному малому бизнесу. «Искра» зафиксировала статус Тулы как прогрессивного города, где исторический кирпич стен идеально сочетается со стрит-артом.

— Какую главную эмоцию или идею вы закладываете в программу этого лета на «Искре»? Чего ожидать тулякам от арт-повестки?

— Мы хотим подарить людям чувство сопричастности, замедления в моменте и радости от живого общения. Главная идея — «город как холст». Мы хотим превратить пространство в интерактивную платформу, где каждый гость не просто зритель, а соавтор.

Чего ожидать в арт–повестке: