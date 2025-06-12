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Артек. Сквозь столетия

Артек. Сквозь столетия

Премьера:
12.06.2025
 
Режиссер:
Карен Захаров, Армен Ананикян
  
Актеры:
Михаил Галустян, Роман Постовалов, Людмила Артемьева, Алексей Онежен, Ольга Красько, Илья Носков, Владимир Веревочкин, Олег Гаас, Евгения Лоза, Алевтина Майер, Себастьян Сисак, Янис Политов, Екатерина Семенова, Сергей Баталов, Сергей Степин
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Митя Неверовский — потомок прославленного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского. Однако для своих родителей Митя — сплошная головная боль. Он не проявляет никакого интереса к учебе, не хочет никем стать, а фраза «и так сойдет!» запросто могла бы стать его девизом. Загадав свое заветное желание у Волшебного дерева в лагере «Артек», Митя переносится аж в 1812 год. В прошлом он встречается со своим много раз прадедушкой, знаменитым генерал-лейтенантом Дмитрием Неверовским, принимает участие в Бородинском сражении и заводит дружбу с юным Сашей Пушкиным.

Сегодня
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 июня, четверг
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июня, пятница
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, суббота
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июня, воскресенье
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, понедельник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, вторник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, среда
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Суровая жизнь
7 - 8 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Жизнь Чака
3 - 11 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Кунг-фу кот
12 июня, четверг 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сокровища гномов
1 мая - 9 июня
Синема Стар
Заклятие. Демон внутри
5 - 12 июня
Люксор Тула
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
17 мая - 17 июня
Кинотеатр (Суворов)
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